Friedrich Merz wird alle vier Delegiertenstimmen aus dem Kreisverband Rotenburg bekommen. (Jörg Carstensen/DPA)

Landkreis Rotenburg. Geht es nach der CDU-Basis im Landkreis Rotenburg, heißt der künftige CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz. In einer seit November laufenden Umfrage im CDU-Kreisverband votierten 69,5 Prozent für Merz als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer, 21,4 Prozent für Norbert Röttgen und 9,1 Prozent für Armin Laschet. Wie der CDU-Kreisvorsitzende Marco Mohrmann mitteilt, hatten 724 CDU-Mitglieder gültige Stimmen abgegeben, die Beteiligung habe damit bei über 40 Prozent der Mitglieder gelegen. Dies sei eine sehr gute Quote für ein solches Format und drücke auch statistisch signifikant den Mehrheitswillen der CDU-Mitglieder im Kreisverband Rotenburg aus.

Das Ergebnis der Mitgliederumfrage im CDU-Kreisverband Rotenburg sei mit einem klaren Arbeitsauftrag für die vier Delegierten für den Bundesparteitag verbunden, wie Mohrmann mitteilt: Svenja Frerichs, Marco Prietz, Eike Holsten und Marco Mohrmann werden Friedrich Merz wählen. Der Bundesparteitag mit Neuwahl des Bundesvorstandes und insbesondere des Bundesvorsitzenden wird am 16. Januar in digitaler Form stattfinden. Auf seiner Klausurtagung im Februar 2020 hatte der CDU-Kreisvorstand beschlossen, bei dieser Frage die Mitglieder des Kreisverbandes entscheiden zu lassen.

Der Kreisvorstand der CDU im Kreis Rotenburg begrüße ausdrücklich, dass diese Personalangelegenheit nun kurzfristig auf Bundesebene entschieden werde. Das deutliche Bekenntnis der Mitglieder zu Friedrich Merz habe ihn nicht überrascht, so Mohrmann; viele Mitglieder drückten damit ihr Bedürfnis nach deutlicheren Positionierungen vor allem in wirtschaftspolitischen Themen aus und verbänden mit Merz am ehesten Kompetenz für Zukunftsthemen. „Natürlich ist es für uns Christdemokraten die wichtigste parteiinterne Entscheidung der letzten Jahre. Vor allem geht es aber darum, uns dann alle gemeinsam auf die vielfältigen vor uns liegenden Aufgaben konzentrieren können“, so Mohrmann.