Einer dieser drei könnte es werden: Norbert Röttgen (von links), Armin Laschet und Friedrich Merz bewerben sich für den Parteivorsitz der CDU. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Landkreis Rotenburg. Bei der Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden wollen die Delegierten des Rotenburger Kreisverbandes der Mehrheitsmeinung ihrer Mitglieder folgen. Bereits im Frühjahr hatte der Rotenburger Kreisvorstand beschlossen, eine Mitgliederbefragung zum möglichen Bundesvorsitzenden durchführen zu wollen. Laut Mitteilung des Kreisverbandes hat der Kreisvorstand um den Vorsitzenden Marco Mohrmann diese Entscheidung in seiner letzten Sitzung noch einmal bekräftigt und deutlich gemacht, dass die Delegierten Svenja Frerichs, Marco Mohrmann, Eike Holsten sowie Marco Prietz dem Mitgliedervotum aus dem Kreisverband bei der Abstimmung folgen werden.

Mitte Januar will die Partei darüber befinden, wer die Nachfolge der amtierenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer antreten soll. Als Kandidaten stehen bislang Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen bereit. Der Parteitag war zunächst für April dieses Jahres angesetzt, wurde dann aber coronabedingt verschoben. Auch ein Ersatztermin Anfang Dezember war von der Parteispitze kürzlich kassiert worden. Im Januar könnte es nun passieren, dass der neue CDU-Chef per Onlinewahl bestimmt wird, sofern nicht doch noch ein sogenannter Präsenzparteitag mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern möglich wird.

Das Meinungsbild an der Basis will die Spitze des Kreisverbandes so oder so schon jetzt einholen. Die Rotenburger CDU-Mitglieder sollen noch in der laufenden Woche ein Schreiben aus der Kreisgeschäftsstelle mit den Unterlagen zur Mitgliederbefragung erhalten. Anfang Januar sollen die Befragung ausgewertet und die Ergebnisse veröffentlicht werden. Laut Marco Prietz setzt der CDU-Kreisverband grundsätzlich auf das basisdemokratische Urwahlsystem. „Da dies aktuell auf Bundesebene nicht möglich ist, führen wir die Mitgliederbefragung durch, um den Delegierten eine Entscheidungshilfe zu geben“, so Prietz in der Parteimitteilung.