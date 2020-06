Die Klinik Lilienthal hat ihr Patientenforum ins Internet verlegt. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Experten-Vorträge der Lilienthaler Klinik im vergangenen Vierteljahr nicht stattfinden. Nun verlegt die Artemed-Gruppe, zu der die Lilienthaler Klinik gehört, ihr Patientenforum ins Internet. Am Dienstag, 23. Juni, wird ab 18 Uhr der Spezialist für die Behandlung von Krampfadern, Ovidiu-Cosmin Godina, online über Ursachen, Folgen und moderne Therapiemöglichkeiten referieren. Interessierte können den Informationsfilm nicht nur anschauen, sondern auch live Fragen an den Experten stellen. Godina wird diese individuell im Chat beantworten.

Normalerweise veranstaltet die Artemed-Gruppe sechs bis acht Experten-Vorträge im Jahr in Lilienthal. Diese finden im Martinssaal statt und sind mit 50 bis 100 Personen meist gut besucht. „Das ist aufgrund des aktuell geltenden Versammlungsverbots nicht möglich. Deshalb wollen wir etwas Neues ausprobieren“, sagt der Leiter der Klinik, Benjamin Behar. Der Expertenfilm mit Live-Chat soll auch über die Corona-Zeit hinaus stattfinden. „Dann allerdings als ergänzendes und nicht als ersetzendes Angebot“, erklärt Behar. Zusätzlich will die Klinik ab 15. Juli eine Telefonsprechstunde für Menschen anbieten, die die technischen Möglichkeiten für den Live-Chat nicht haben.

Die Veranstaltung der Artened-Gruppe unterscheidet sich insofern von einer Medizin-Sendung im Fernsehen, als dass die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt mit dem Experten chatten können. „Die Chat-Funktion ist uns besonders wichtig“, sagt denn auch Behar. Die Erfahrung werde zeigen, inwieweit Patienten das Angebot wahrnehmen. Den Anfang macht nun also das Thema Krampfadern. Nach Angaben der Klinik leiden jede fünfte Frau und jeder sechste Mann in Deutschland an der Venenschwäche. Eine frühzeitige Behandlung könne das Risiko von Entzündungen und Trombosen minimieren, so die Klinik in ihrer Ankündigung.