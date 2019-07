Engagementlotsen aus dem Landkreis Rotenburg (von links) Christina Bruns aus Tarmstedt, Sandra Bammann und Sonja Dittmers, beide aus Wittorf, Marga Carstens aus Visselhövede sowie Monika Schwarz und Heidi van Calker aus Zeven. (xxx)

Tarmstedt/Rotenburg. Um das Ehrenamt in Tarmstedt zu stärken, hat sich Christina Bruns zu einer Engagementlotsin ausbilden lassen. Mit ihrem neuen Wissen will sie das ehrenamtliche Potenzial in der Gemeinde fördern. Sie möchte dazu beitragen, Vereine und andere Organisationen bei übergreifenden Themen an einen Tisch zu bringen, sagt sie.

Die gelernte Schifffahrtskauffrau arbeitet in einer Spedition. Im Tarmstedter Gemeinderat hat sie für die SPD seit 2016 als Nachrückerin ein Mandat. Sie ist eine von 14 Freiwilligen aus den Landkreisen Rotenburg, Aurich, Diepholz und Stade, die jetzt ihre Zertifikate über die erfolgreiche Ausbildung entgegennahmen. Christina Bruns und die anderen Teilnehmer möchten zukünftig als Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen in ihrem Ort zuständig sein.

Die Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit hat zusammen mit der Freiwilligenakademie Niedersachsen erstmalig im Landkreis Rotenburg Engagementlotsen für Ehrenamtliche ausgebildet. „Wir haben in diesem Seminar engagierte Freiwillige erlebt, die sich gegenseitig beraten und gemeinsam viel in ihren Köpfen bewegt haben. Das war eine runde Sache“, freut sich Sandra Pragmann von der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit. „Ich hoffe, dass die Freiwilligen einen guten Start vor Ort haben werden und die Zusammenarbeit mit den bereits bestehenden Organisationen und Ehrenamtlichen vor Ort möglichst bald Früchte tragen wird.“

Engagementlotsen sollen bürgerschaftliches Engagement in der Kommune vernetzen und damit die örtlichen Strukturen der freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit unterstützen, erklärt Pragmann. Die Bandbreite des Engagements ist groß und reicht von der Beratung von Gruppen und Verbänden, dem Entwickeln von Projekten und Angeboten über die Vernetzung der Akteure und Vereine vor Ort. „Ehrenamtliche bilden das Rückgrat jedes Vereins und jeder Gemeinde. Sie wachsen jedoch nicht auf den Bäumen und müssen gewonnen, begleitet und angemessen umsorgt werden. Hier setzte diese Ausbildung an und gab den verantwortlichen Personen Tipps, Tricks und Werkzeuge an die Hand“, erläutert Sandra Pragmann das Angebot.

Christina Bruns fand die Schulungen sehr hilfreich. An zwei Wochenenden trafen sich die Ehrenamtlichen und lernten die Grundzüge der Freiwilligenkoordination kennen. Die Qualifizierung umfasste 24 Unterrichtseinheiten. „Dazu gehörten auch Übungen in Psychologie und Kommunikation“, berichtet die Tarmstedterin. „Ich konnte mein Wissen in vielen Bereichen vertiefen, und wir wurden hervorragend begleitet von den Mitarbeiterinnen des Landkreises Rotenburg.“