Worpswede. Aufgeräumt und streng ist der Bildaufbau, durchkomponiert auf einen Fluchtpunkt hin. Ciprian Olaru arbeitet mit großer Akribie, und doch hat er für die meisten seiner Fotografien nur wenige Sekunden Zeit. Der junge Fotograf aus Rumänien, der jetzt seine Arbeiten erstmals in der Worpsweder Galerie Altes Rathaus ausstellt, hat ein Faible für Symmetrie. Fast zeitlos sind die Motive, die Hängung ist minimalistisch. Alles ist exakt ausgerechnet, gerade und gleichmäßig. „Das ist meine Macke“, sagt er und lacht. „Das ist immer so, nicht nur in der Fotografie.“

Seine Motive findet der 29-Jährige, der seit einem Jahr in Worpswede lebt, vor allem im urbanen Untergrund. Sein favorisiertes Motiv sind U-Bahnhöfe der Metropolen, die er stets menschenleer abbildet. Dafür bleiben oft nur kleine Zeitfenster, denn er muss die Aufnahmen während des regulären Betriebs machen. Da, wo ständig Gewusel herrscht, schafft er ungewöhnliche, klare Blicke auf die Architekturen und Strukturen der Unterwelt. Hasten anderen ihren Anschlüssen hinterher, wartet er auf den Moment, in dem der Zug gerade abgefahren und der Bahnsteig frei ist von Gestalten, die seine Bildsprache nur zerstören würden. „Komme ich in eine neue Stadt, dann würde ich am liebsten tagelang in den Schächten und Tunneln bleiben“, erzählt Olaru. Untertage in Stockholm, Hamburg oder Berlin war er schon so unterwegs; sein Traum ist, eines Tages jede europäische U-Bahn gesehen und fotografiert zu haben.

Treppenhäuser und Landschaften

Geht er nicht in die Tunnel, ist sein Blick in die Höhe gerichtet: Eine zweite Werkgruppe zeigt Treppenhäuser, die er ebenfalls akkurat abgelichtet hat: in quadratischen Formaten mit dem Blick entweder von oben nach unten oder entgegengesetzt – manchmal ist das kaum sicher zu erkennen, die Spiralen der Geländer mutieren zu beinahe schon abstrakten Strukturen. Auch diese Motive üben auf den Künstler eine große Anziehungskraft aus, wie er berichtet: „Wenn irgendwo an einem interessanten Haus eine Tür offensteht, dann gehe ich hinein und schaue mir das Treppenhaus an.“ Auch hier sind Personen abwesend, das Prinzip der Ausrichtung ist dasselbe wie in den U-Bahnen, notfalls muss er die Kamera am langen Stativ übers Geländer halten, um in die Zentralperspektive zu kommen.

Zu diesen beiden Werkgruppen kommen weitere Themenschwerpunkte, die jeweils einen Raum für sich in Anspruch nehmen: Es gibt Landschaftsaufnahmen in Schwarz-Weiß mit sehr reduzierten Motiven, weitere Architekturbilder und Impressionen von isländischen Straßen. Das Kabinett ist einer Reihe von Selbstporträts vorbehalten – die einzigen Arbeiten, die Lebewesen zeigen, ergänzt durch Automobilfotografie.

Olaru gehört zu einer Generation Fotografen, die sich über soziale Medien ihrem Genre angenähert haben. 2013 kam er wegen eines Jobs aus Piatra Neamt nach Hamburg und begann mit dem Smartphone zu fotografieren. Seine Bilder veröffentlichte er auf Instagram. Der Zuspruch und der Wunsch nach höherer technischer Präzision führten dazu, dass er sich vom ersten Lohn eine Spiegelreflexkamera und ein Weitwinkelobjektiv kaufte. Durch Freunde kam er nach Skandinavien, fand Motive in Kopenhagen und Stockholm und Gefallen am nordischen Design.

Als Autodidakt entwickelte Ciprian Olaru seine Bildsprache völlig eigenständig. „Ich komme irgendwo hin und weiß genau, wie ein Foto von diesem Ort aussehen soll“, sagt er. Der Rest ist Geduld: Abwarten und Auslösen. Abgesehen von seinen Selfies inszeniert er keine Motive, und nachträglich am Computer Menschen zu entfernen, komme für ihn nicht infrage. Bestenfalls reguliere er Farben und entferne mal ein wenig Müll vom Bild. Er mag es halt gerne aufgeräumt.

Weitere Informationen

Ciprian Olaru „In der Mitte“

Die Ausstellung in der kommunalen Galerie Altes Rathaus an der Bergstraße 1 in Worpswede wird am Sonntag, 2. Februar, um 11.30 Uhr eröffnet. Zur Begrüßung spricht Bürgermeister Stefan Schwenke, Gesa Jürß führt ins Werk ein. Die Arbeiten sind bis 15. März zu sehen, geöffnet ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, der zum Preis von 20 Euro vor Ort vorbestellt werden kann. Weitere Informationen online unter www.ciprian-olaru.com.