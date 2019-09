Swantje Mießner und Mara Jekosch mit dem Maskottchen "Lilia". (Mara Jekosch)

Lilienthal. An dem Punkt, wo sich Wörpe und Heidberger Straße kreuzen, steht ein Wegweiser für Fahrradfahrer. Wer beim Rätsel der Initiative Mobilität mitmachen möchte, sollte sich bei der Kilometerangabe für die Entfernung bis Grasberg die erste Zahl hinter dem Komma merken – und schon wäre die erste Aufgabe bei dieser besonderen Art der Schnitzeljagd gelöst. 14 weitere Aufgaben sollen in den nächsten Tagen folgen. Die Initiatoren hoffen auf eine rege Teilnahme. Das spaßversprechende Turnier gehört zum Programm der Aktionstage, die bis zum 24. September in der Gemeinde Lilienthal über die Bühne gehen.

Wer mehr über die Aktionen rund ums Thema Mobilität erfahren möchte, kann sich am Sonntag, 15. September, beim verkaufsoffenen Sonntag in Lilienthal informieren. Organisatorin Mara Jekosch und ihr Mitstreiter Ingo Wendelken werden in Höhe von Optiker Meyer an der Hauptstraße einen Stand aufbauen und für Nachfragen bereitstehen. In den vergangenen Tagen hat sich das Programm für die nächsten anderthalb Wochen vervollständigt. Inzwischen gibt es sogar ein selbst geschneidertes Maskottchen, das die Initiatoren auf den Namen „Lilia Edeltraud von Lilienthal“, Kurzform „Lilia“, getauft haben. Vorbild für die Aktionstage ist die Mobilitätswoche, die vom 16. bis 22. September europaweit stattfindet. Die Lilienthaler haben den Zeitraum etwas ausgeweitet und eigene Schwerpunkte gesetzt. Dabei geht es um klassische Verkehrsthemen und das Ziel, die Lilienthaler zum Umdenken zu bewegen, sprich im Alltag öfter mal das Auto stehen zu lassen. Es geht aber auch darum, sich körperlich zu betätigen und gemeinsam in Bewegung zu kommen. So ist eine Einradtour durch Lilienthal geplant, aber auch Skaterrunden oder normale Radtouren gehören zum Programm.

Bei den meisten Veranstaltungen können die Teilnehmer spontan dazustoßen, es gibt aber auch welche, bei denen eine Anmeldung nötig ist. Dies gilt zum Beispiel für den Workshop „Fit durch Lilienthal“ am 19. September mit dem Bewegungscoach Mirko Brandes, der unter 0179/9473108 zu erreichen ist. Und auch für die kostenpflichtige Kanufahrt bis Kuhsiel, die die Kanuscheune am 21. September anbietet, ist eine Anmeldung erwünscht. Öffentliche Diskussionsrunden und Filmvorführungen zum Thema sind in den nächsten anderthalb Wochen vorgesehen. Lilienthals Kommunalpolitiker wollen sich mit der Situation von Radfahrern und Fußgängern in der Gemeinde befassen und über Verbesserungsvorschläge sprechen. Initiatorin Mara Jekosch freut sich über die vielen Menschen, die mitmachen. „Ich bin beeindruckt von Bürgern, die dieses Programm erst ermöglichen“, sagt die Lilienthalerin. So freut es sie besonders, dass sich eine Klasse der Falkenberger Grundschule einklinkt und vormittags eine Aufräumaktion für saubere Schulwege startet.

Bürgermeister Kristian Tangermann und Christa Kolster-Bechmann haben die Schirmherrschaft für die Aktionstage übernommen. Unterstützt wird das Engagement auch von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt. „Clever und nachhaltig unterwegs zu sein, erfordert von uns allen ein Umdenken. Aber das lohnt sich. Denn nachhaltige Mobilität macht mehr Spaß“, meint Mattfeldt. „Es wäre wichtig, dass sich weitere Initiativen dieser Art im Landkreis bilden und andere Kommunen diesem guten Lilienthaler Beispiel folgen würden.“ Mattfeldt will am 18. September mitmachen und sich so einen persönlichen Eindruck verschaffen.

Wer weitere Beiträge zur Mobilitätswoche beisteuern möchte, sollte sich über den Internetauftritt an die Organisatoren wenden. Dort ist auch nachzulesen, wie das Rätsel funktioniert. Teilnahmekarten können dort heruntergeladen werden. Das Programm der Lilienthaler Mobilitätswoche ist ebenfalls unter www.mobilität.eu einsehbar.