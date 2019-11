Klaus Jürgen Bönkost, Vorsitzender des Club of Lilienthal, fordert von der Kommunalpolitik mehr Nachhaltigkeit bei der Gemeindeentwicklung. (Maximilian von Lachner)

Der Club of Lilienthal fordert eine nachhaltige Ortsentwicklung und stellt die Kommunalpolitik deshalb auf den Prüfstand. In einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr stellen sich Kommunalpolitiker im Schroeter-Saal des Lilienthaler Kulturzentrums Murkens Hof, Klosterstraße 25, nun der Kritik der Aktionsgruppe. Auf dem Podium vertreten sind Bürgermeister Kristian W. Tangermann, Oliver Blau (SPD), Marcel Habeck (CDU), Andreas Strassemeier (Die Linke), Meike Artmann (Die Grünen) und Ingo Wendelken (Querdenker). Sie alle werden vom Moderator des Clubs Klaus Jürgen Bönkost gefragt, was sie vor Ort gegen den Klimawandel tun wollen.

„Während die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher zu Tage treten, ist eine kommunalpolitische Konzeption für eine nachhaltige Politik weder in der Verwaltung noch bei der Mehrheit der Ortspolitiker erkennbar“, kritisiert Bönkost. Der Club of Rome, das große Vorbild des kleinen Clubs of Lilienthal, habe, so Bönkost, bereits darauf hingewiesen, dass wir von unseren wirtschaftspolitischen Wachstumszielen Abschied nehmen müssen, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen.

Mehr zum Thema Lilienthaler Zukunft Die Ungeduld wächst Die Wachstumskritiker des Club of Lilienthal wollen die politische Debatte um Lilienthals Zukunft ... mehr »

Bereits am 24. Januar 2019 hatte die SPD-Gemeinderatsfraktion die Initiative des Clubs aufgegriffen und im Gemeinderat den Antrag „2030 – Agenda für Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ eingebracht. „Bis heute ist darüber nicht abgestimmt worden“, kritisiert Bönkost. Die hoch verschuldete Gemeinde Lilienthal sei mit der bisherigen Politik der weiteren Ansiedlung von Neubürgern offenbar nicht weiter gekommen und nun in der finanzpolitischen Sackgasse gelandet. Die von den neuen Bürgern zurecht erwartete Infrastruktur (Kitas und Grundschulen) überfordere die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Obwohl die Gewerbebetriebe immer weniger Gewerbesteuer an das Rathaus überweisen, sollten jetzt zu Lasten von CO2-Senken zusätzliche neue Gewerbegebiete ausgewiesen werden, ärgert sich der Klimaaktivist. Die Ortsentwicklung biete Investoren gute Anlagemöglichkeiten, während immer umfassender in die Natur eingegriffen werde. „Jede Landwirtschaftsfläche und jede Wiese wird in den Augen der Verwaltung und der Mehrheit des Gemeinderates als potenzielles Bauland oder Gewerbegebiet gesehen“, kritisiert Bönkost.

Lebenswichtigen Ökosystemleistungen der Böden spielen keine Rolle

Der Boden werde in Lilienthal nur in Hinblick auf das ökonomische Kalkül betrachtet. Die bedeutenden und lebenswichtigen Ökosystemleistungen der Böden spielten erkennbar keine Rolle, erklärt der Moderator. Die Zeichen der Ortsentwicklung stünden weiterhin auf Flächenfraß. Als Beispiel für diese Fehlentwicklung nennt er das geplante Baugebiet an der Mauerseglerstraße. „Hier sollen bis zu 66.000 Quadratmeter Naturfläche zerstört werden“, betont er.

Bereits im Mai hatte der Club of Lilienthal den Ratsmitgliedern einen „Diskursbeitrag zur Lilienthaler Ortsentwicklung im Zeichen von Haushaltskrise und Klimawandel“ übergeben. „Darin haben wir unsere Vorschläge zur Gestaltung der Zukunft Lilienthals formuliert“, so Bönkost. Mit Ausnahme der beiden Ratsmitglieder der Linken habe der Club keinerlei Rückmeldungen erhalten. Die Podiumsdiskussion am kommenden Dienstag soll nunmehr zu einem transparenten Dialog darüber beitragen, wohin sich Lilienthal entwickeln soll.