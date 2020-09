Während eines Praktikums gewinnen Schüler Einblick ins Arbeitsleben – in Pandemiezeiten allerdings nur eingeschränkt. (Nicolas Armer)

Lilienthal/Grasberg/Tarmstedt. Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Büro oder auf die Baustelle, auf den Bauernhof, ins Pflegeheim, zur Bank, in die Arztpraxis, zum Steuerberater. Für Betriebspraktika verlassen Jugendliche ihre Schule und sammeln erste Praxiserfahrungen. Einen Blick in die Arbeitswelt werfen – das ist aber gerade alles nicht so einfach. Auch früher war es nicht immer leicht, einen Platz zu ergattern, doch Corona erschwert Schülerpraktika oder macht sie derzeit ganz unmöglich. Betriebe sagen ab. Und Schulen verlegen die externe Pflichteinheit nach hinten.

Schule während Corona ist anders. Das Virus hat den Alltag in den Lehreinrichtungen fest im Griff. Und wirbelt nun auch die Pläne für die Schülerpraktika ordentlich durcheinander. Den Termin für die Elftklässler, der am Gymnasium Lilienthal für Januar 2021 noch im Kalender steht, möchte Schulleiter Denis Ugurcu am liebsten platzen lassen und verschieben, auf das Ende des Schuljahres. „Dann wissen wir, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt hat.“ Außerdem seien die Sommermonate für ein Schülerpraktikum coronabedingt besser als der Januar. Seine Idee will er in der kommenden Woche dem Schulvorstand vorschlagen.

In den Vorjahren schauten die Gymnasiasten Polizeibeamten, Architekten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Pflegekräften, Gastronomen und anderen Berufsgruppen über die Schulter. „Die Erfahrungen in einem Praktikum sind wichtig, deshalb versuchen wir, daran festzuhalten“, betont Ugurcu. Ob der Zukunftstag im April stattfinden wird, will der Schulvorstand ebenfalls in der kommenden Woche besprechen.

Im Februar 2021 steht an der IGS Lilienthal das nächste Schulpraktikum an. Genug Zeit, um bis dahin in Ruhe das Infektionsgeschehen abzuwarten, findet Leiterin Karina Kögel-Renken. Pläne, die externe Einheit zu verschieben oder gar ins Wasser fallen zu lassen, gibt es bislang nicht. „Die große Hoffnung ist, dass es nicht ausfällt.“ Sollte es dennoch dazu kommen, würde die IGS unter anderem an den Beratungsterminen im Jump-Modul festhalten, die eine Firma in der Schule anbietet. Auch auf die Zusammenarbeit mit der Jugendberufsberatungsagentur baut die Schulleiterin und hofft, dass bald wieder persönliche Kontakte möglich sein werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8, 9 und 11 sollen an der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Tarmstedt im nächsten Frühjahr ihr Pflichtpraktikum machen können. So sei es geplant, sagt die Didaktische Leiterin Christiane Meyer. Ob es dann vielleicht doch ausfalle, könne sie nicht voraussehen, „weil wir in einer unsicheren Situation sind, alles hängt vom Infektionsgeschehen ab“. Die Schule sei dabei, ein Konzept für Alternativen zum Praktikum zu entwickeln.

Der Lilienthaler Schulleiter Denis Ugurcu weiß von Schülern, die sich bereits um einen Praktikumsplatz bewarben und Absagen erhielten. „Die sind mehr geworden“, so Ugurcu. Das bestätigt Karin Fischer von der IHK Stade. „Eine Reihe von Betrieben hat für externe Kontakte die Tore geschlossen“, sagt die Bereichsleiterin Bildungsservice. Obwohl dadurch die Situation für Schulen nicht einfach sei, könne sie Unternehmen verstehen, die vorsichtig seien. „Sie haben Angst vor dem zusätzlichen Infektionsrisiko durch Besucher, zumal die Mitarbeiter schon untereinander den Kontakt beschränken.“ Im schlimmsten Fall gehe es bei einem Corona-Hotspot um die Existenz, wenn kleinere Firmen 14 Tage schließen müssten. Und auch für größere Firmen könne es bedrohlich werden: „Wenn eine Betriebsfeuerwehr, zum Beispiel in einem Chemieunternehmen, ausfällt, kann es dazu führen, dass der Betrieb seine Produktion einstellen muss“, sagt Fischer.

Aber es gebe sie, die Unternehmen, die auch in schwierigen Zeiten Möglichkeiten für Praktikanten böten, betont die IHK-Frau und verweist auf die Praktikumsbörse ihrer Kammer speziell für Schüler und den Praktikumsatlas, in dem sich Firmen präsentieren, die grundsätzlich bereit sind, Plätze zur Verfügung zu stellen, beides ist online zu finden (www.stade.ihk24.de).

Auch die Osterholzer Kreisbehörde nimmt trotz Corona-Pandemie Schülerpraktikanten auf, „soweit es unsere Kapazitäten zulassen“, sagt Sprecherin Jana Lindemann. Wer Interesse hat, kann sich per Mail an ausbildung@landkreis-osterholz.de melden oder erhält telefonisch bei Torben Blumentritt unter 04791/ 930 12 51 Informationen.

Zur Sache

Digitale Berufsorientierung

Die IHK Stade, zuständig auch für Betriebe im Landkreis Osterholz, bietet wegen der Corona-Pandemie auch digitale Berufsorientierung an. „Die nutzen die Schulen vermehrt, weil sie keine Plätze für ein Schülerpraktikum bekommen“, weiß Karin Fischer, Bereichsleiterin Bildungsservice bei der IHK Stade. Dazu erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler Tipps aus der Praxis für die Erstellung der Bewerbungsunterlagen und die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Daneben gibt es interaktive Elemente wie ein Ausbildungsquiz und Umfragen (www.stade.ihk24.de). Die digitalen Veranstaltungen sollen Lehrer und Schüler dabei unterstützen, den Übergangsprozess von der Schule in den Beruf besonders unter den aktuellen Rahmenbedingungen erfolgreich zu gestalten. Zusätzlich ist die IHK dabei, ein neues Berufsorientierungs-Format fürs Netz zu entwickeln: virtuelle Rundgänge durch Betriebe.