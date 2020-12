Erst müssen in den Schulen die Netzwerkleitung und das WLAN funktionieren, ehe an die Verteilung von iPads zu denken ist. (Julian Stratenschulte/dpa)

Tarmstedt. Für die Digitalisierung ihrer Schulen bekommt die Samtgemeinde Tarmstedt zwar 664 000 Euro aus der Bundeskasse, doch muss der Schulträger bis 2025 noch mal fast die gleiche Summe aus eigenen Mitteln drauflegen, um das Projekt umzusetzen. „Das ist eine ganz frische Kalkulation“, sagte Schulamtsleiter Henning Aßmann jetzt im Schulausschuss. Und er fügte hinzu: „Da wir mitten in einem laufenden Prozess sind, ist das sicher nicht das Endergebnis.“

Dass die Digitalisierung der Schulen zwar auf den Weg gebracht wurde, aber noch immer am Anfang steht, machten die Lageberichte der Schulleiterinnen und Schulleiter deutlich. Die KGS verfüge über einen schnellen Glasfaseranschluss, doch sei noch nicht in allen Bereichen der Schule WLAN verfügbar, sagte Sandra Pohl. Der drahtlose Internetanschluss solle aber noch vor Ostern im Hauptgebäude und auch im Oberstufengebäude funktionieren. Geplant sei die „flächendeckende Ausstattung mit interaktiven Tafeln in jedem Unterrichtsraum“. Wichtig sei Pohl, dass der Umgang mit den digitalen Medien „selbstverständlich und alltäglich“ werde. Für Lehrerinnen und Lehrer seien Fortbildungen vorgesehen mit Blick nicht nur auf die Technik, sondern vor allem auf die digitale Vermittlung der Inhalte. In einem zweiten Schritt sollen alle Schüler und Lehrer mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden.

Auch in der Grundschule Wilstedt laufen die Vorbereitungen, berichtete deren Leiterin Barbara Marherr. Derzeit werde noch die Netzwerkverkabelung verlegt, der Server wurde in den Keller versetzt. Die Schule wolle künftig „mehr mobile Geräte nutzen“, was auch Präsentationstechnik in den Klassen erforderlich mache. Tim Weidenfeld von der Grundschule Tarmstedt sieht es so: „Corona hat bei der Digitalisierung einen großen Schub bewirkt.“ Die jüngste Gesamtkonferenz habe schon digital stattgefunden, und auf einen eigenen Computerraum werde seine Schule künftig verzichten können.

Verwaltungsmann Aßmann erklärte, dass die digitale Modernisierung der Schulen eingebettet sei in einen kreisweiten Medienentwicklungsplan, der so komplex sei, dass damit ein externes Fachbüro in Bremen betraut worden sei. Um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, müssten die Schulen darauf aufbauend eigene „Medienbildungskonzepte“ vorlegen. Auf der bis jetzt geleisteten Vorarbeit der Fachleute beruhen auch die Kostenschätzungen der Tarmstedter Verwaltung. Absehbar ist, dass auch die laufenden Kosten erheblich steigen werden. Das beginnt schon bei der Breitbandanbindung für die insgesamt rund 1440 Schülerinnen und Schüler, für die Aßmann mit 23 500 Euro pro Jahr rechnet, die ab 2022 auf jährlich 26 700 Euro ansteigen sollen. Der bisher genutzte DSL-Anschluss der Telekom habe die Samtgemeinde gar nichts gekostet. Um den störungsfreien Betrieb der eingeplanten 400 Computer und 2500 iPads zu gewährleisten, sei von 2020 bis 2025 allein mit Support-Kosten in Höhe von 170 000 Euro zu rechnen.

Klar sei auch, dass die Anschaffung von Geräten nichts für die Ewigkeit sei. Eine interaktive Tafel wie ein Whiteboard beispielsweise koste rund 5000 Euro das Stück, wobei man allgemein von einem fünfjährigen „Lebenszyklus“ ausgehe. Für die Anschaffung von Präsentationsgeräten für alle drei Schulen würden 450 000 Euro benötigt. „Was wir uns hier vorgenommen haben, ist kein Sprint, sondern ein Marathon“, sagt Aßmann.

Wie berichtet, will der Landkreis Rotenburg mit 1,4 Millionen Euro einen deutlich höheren Betrag für die laufenden Kosten der Informationstechnik (IT) für seine eigenen Schulen veranschlagen als 2020: Die Aufstockung betrage 814 000 Euro, hieß es kürzlich im Finanzausschuss des Kreistags. Der Aufwand, der für den störungsfreien Betrieb der Schulserver, WLAN-Geräte, Smartboards, Notebooks und Tablets betrieben werden müsse, werde zunehmend zu einer Herausforderung.