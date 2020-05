Über Klimaschutz wird derzeit in der Gemeinde Lilienthal nur wenig diskutiert. Die Corona-Krise verdrängt alle Ansätze. (Julian Stratenschulte /dpa)

Die Klimadebatte ist aufgrund der Corona-Pandemie in den Hintergrund getreten. War in den vergangenen Monaten noch heftig über eine nachhaltige Kommunalpolitik in Lilienthal gestritten worden, ist es jetzt still geworden um das Zukunftsthema. Der Club of Lilienthal musste seine öffentlichen Diskursrunden einstellen. Der Antrag der Grünen auf Ausrufung des Klimanotstandes wurde ein weiteres Mal verschoben. Der Naturschutzbund (Nabu) in Lilienthal hofft indes, dass die Menschen etwas aus dem Lockdown lernen.

„Nach Corona ist vor Corona“, meint der Moderator des Club of Lilienthal, Klaus Bönkost. Er glaubt nicht, dass die Krise zu einem Umdenken führt. „Ich kann keinen Paradigmenwechsel erkennen. Die derzeitigen Exitstrategien setzen wieder auf Wachstum“, erklärt der emeritierte Wirtschaftsprofessor aus Lilienthal. Mensch und Natur könnten sich für ein paar Wochen erholen, aber dann gehe es weiter wie zuvor, so seine Prognose.

„Wenn wir nicht nachhaltig etwas ändern, schlägt die Natur zurück“, betont Bönkost. Auch das Virus sei letztlich eine Antwort der Natur auf die Ausbeutung der Erde durch den Menschen und hätte sich erst durch die Globalisierung derart verbreiten können. Keine Frage, das Virus fordere Leben, so Bönkost. Allerdings würden weitaus mehr Menschen in Folge von Naturkatastrophen durch eine verfehlte Klimaschutzpolitik sterben.

Bönkost kritisiert insbesondere die Massentierhaltung, die für den schlechten Zustand des Grundwassers verantwortlich sei. Da sei es gut, dass sich die Konsumenten in der Krise wieder auf regionale Produkte besönnen. Bönkost glaubt jedoch nicht, dass sich der Run auf die Höfläden in die Nach-Corona-Zeit hinüberretten lässt.

Kein weiterer Flächenfraß

Wichtig, so der Moderator des Club of Lilienthal, sei vor allem, nicht noch mehr Fläche zu versiegeln. So begrüßt er das Aus für das Neubaugebiet an der Mauerseglerstraße. Das sei jedoch nicht auf tiefere Einsichten zurückzuführen, bedauert Bönkost. Vielmehr sei das Projekt nach dem Korruptionsverdacht politisch nicht mehr durchsetzbar gewesen. Kein weiterer Flächenfraß bedeutet für Bönkost auch, auf den Neubau eines Park+Ride-Platzes bei Kutscher Behrens zu verzichten. „Wir bleiben dran“, verspricht der Moderator des Club of Lilienthal.

Die Grünen-Politikerin Erika Simon will ebenfalls verhindern, dass das Erholungsgebiet zugepflastert wird. Die Fraktionsvorsitzende schlägt stattdessen den Bau eines Parkdecks am Falkenberger Kreisel auf dem vorhandenen Pendlerparkplatz vor. Klimaschutz ist das ureigene Thema der Grünen. Sie machen sich in Lilienthal bereits seit einem Jahr für die Verabschiedung einer Klimaschutz-Resolution stark. Aber die Gemeinde hat anders als viele andere Kommunen bis heute den Klimanotstand nicht ausgerufen. Im Juni kommt das Thema wieder auf die Tagesordnung.

Eine politische Mehrheit im Rat ist auch dann nicht zu erwarten. Die Lilienthaler Resolution hat keinen rein symbolischen Charakter, sondern sieht konkrete Maßnahmen vor: Demnach soll die Unterhaltung von Radwegen etwa Vorrang vor der Unterhaltung von Straßen haben. „Der Zustand des Radweges entscheidet darüber, ob dieser genutzt wird“, ist sich Simon sicher. Ein anderer Punkt ist etwa das Verbot des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der Gemeinde, das auch private Gärten mit einschließen würde.

Vor allem aber macht sich Erika Simon für einen neuen Flächennutzungsplan stark. „Der jetzige F-Plan ist Jahrzehnte alt. Wenn wir den Klimaschutz neu denken wollen, müssen wir ihn in der Planung verankern“, ist sie überzeugt. Es reiche nicht aus, ein paar Bäume zu pflanzen, spielt sie auf die geplante Aufforstung an, für die die Gemeinde 10.000 Euro in den Haushalt eingestellt hat. Womöglich stünden die Bäume am Ende dort, wo ein Überschwemmungsbereich sinnvoller wäre, um die Menschen vor der Gefahr durch Überflutung zu schützen. An ein Umdenken durch die Corona-Krise glaubt die Grünenpolitikerin nicht:“Der Lockdown wird nur kurzfristige Effekte haben. Wenn sich wirklich etwas ändern soll, müssen wir es wollen.“

Hoffen auf ein Umdenken

Heike Behrens vom Vorstand des Nabu in Lilienthal hofft hingegen auf ein Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit: Angesichts geschlossener Geschäfte merkten die Leute, dass sie nicht immer die neueste Mode brauchen. Andere arbeiteten im Home-Office. „Warum soll das nach Corona nicht mehr funktionieren?“, fragt die Umweltschützerin. Weniger Verkehr und weniger Emissionen bedeuteten mehr Schutz für die Umwelt und einen Gewinn an Lebensqualität. Allerdings bringe der Lockdown auch Probleme mit sich: „Die Leute haben frei und gehen häufiger mit ihren Hunden in den Truper Blänken spazieren. Mitten in der Brut- und Setzzeit bedeute das zu viel Unruhe für die Wiesenvögel, erklärt Behrens.

Die Vogelfreunde des Nabu sind ebenfalls in dem Landschaftsschutzgebiet anzutreffen, allerdings mit Fernrohr und Funkgerät. Sie melden ihre Vogelsichtungen an die Ökologische Station in Osterholz, die die Daten wiederum für den Wiesenvogelschutz auswertet. Gelege werden mit Stöcken oder einem kleinen Zaun gekennzeichnet, damit Landwirte bei der Feldarbeit darauf Rücksicht nehmen. „Das geht zum Glück alles kontaktlos“, sagt Heike Behrens. Schließlich muss auch der Nabu die neuen Abstandsregeln in Zeiten der Pandemie befolgen.