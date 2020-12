Ein Mitarbeiter bereitet Proben eines Corona-Tests vor. (Christian Beutler)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Die Anzahl der Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, ist im Kreis Osterholz um zwei auf 25 gestiegen. Dem Gesundheitsamt ist jeweils ein Todesfall aus der Gemeinde Lilienthal und einer aus der besonders betroffenen Alten- und Pflegeeinrichtung in Schwanewede gemeldet worden. Es handelt sich um Personen im Alter von 79 und 81 Jahren. In einer weiteren Alten- und Pflegeeinrichtung in der Gemeinde Schwanewede wurden insgesamt drei Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Das Gesundheitsamt steht nun in engem Austausch mit der Einrichtung. Besuche sind bis auf Weiteres nicht möglich.

Derzeit sind im Kreis Osterholz 250 Personen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, die größtenteils das Weihnachtsfest in häuslicher Quarantäne werden verbringen müssen.

Im Landkreis Rotenburg sind seit Dienstag 50 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Damit weiß das Gesundheitsamt von aktuell 232 Infizierten, von denen sich 14 in stationärer Behandlung befinden. Es gibt einen weiteren Corona-Todesfall im Landkreis. Eine 94-jährige Frau aus Tarmstedt ist am Montag gestorben. Sie war Bewohnerin eines Senioren- und Pflegeheimes in Tarmstedt.

Wie der Landkreis auf Anfrage bestätigte, sind in Tarmstedt jetzt zwei Senioren- und Pflegeheime in Tarmstedt von Corona betroffen. In dem bereits bekannten Heim sind derzeit fünf Mitarbeiter und zwölf Bewohner infiziert. In dem zweiten Heim in Tarmstedt ist vor zwei Tagen eine Mitarbeiterin positiv getestet worden. Es soll aber keine Kontakte innerhalb der Einrichtung gegeben haben, es habe sich nicht um eine Pflegekraft gehandelt.

Im Wilstedter Pflegeheim ist die Zahl der positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner auf mittlerweile 38 gestiegen. Zwei Mitarbeiter sind positiv getestet worden.

Im Kreis Rotenburg sind insgesamt acht Senioren- und Pflegeheime mit über 80 Bewohnerinnen und Bewohnern und rund 20 Mitarbeiter betroffen.