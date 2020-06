Christina Weiland spricht offen über ihre Krankheit, um anderen Mut zu machen. (CARMEN JASPERSEN)

Ein Jahr lang war die Gemeinde Lilienthal ohne Gleichstellungsbeauftragte. Wie gelingt die Wiedereingliederung?

Christina Weiland: Ich hatte meine Arbeitszeit gerade auf 20 Stunden in der Woche erhöht, als die Krankheit festgestellt wurde, davor hatte ich 15 Stunden. Ich bin vor vier Wochen stufenweise wieder eingestiegen, zunächst mit zehn, dann mit 15 Stunden. Heute habe ich tatsächlich meinen allerersten offiziellen Arbeitstag.

Die Diagnose Brustkrebs hat mich unvorbereitet getroffen. Es ist sehr wichtig, darüber zu reden. Vor allem aber möchte ich ein Beispiel sein, damit andere sehen, dass es wieder gut werden kann, auch wenn es natürlich eine harte Therapie ist.

Ich möchte im Kleinen Mut machen, auch wenn es ein steiniger Weg ist. Besonders schwer ist es, wenn man das alleine durchstehen muss. Ich habe zum Glück eine starke Familie an meiner Seite und einen Arbeitgeber, der mich unterstützt. Das Schwierigste ist allerdings, sein Leben in die Hände der Onkologen zu geben, mit allen Konsequenzen.

Zum Beispiel den Verlust der Haare durch die Chemotherapie. Das ist irgendwie auch ein Verlust von Weiblichkeit.

Manchmal ja, aber ungern. Meistens habe ich eine Mütze aufgesetzt. Tatsächlich ist man ein anderer Mensch, wenn man keine Haare, also auch keine Augenbrauen mehr hat. Das wirkt sich auf die Psyche aus.

Danke, ich denke, dass ich nicht zur alten Frisur zurückkehren werde, auch wenn die Haare jetzt wieder wachsen.

Tatsächlich hatte ich hier im Rathaus eine gute Vertretung. Nach außen haben die Gleichstellungsbeauftragten in Grasberg und Worpswede die Lücke gefüllt.

Das ist richtig, aber Mitte März gab es auch schon den Lockdown wegen der Corona-Pandemie. Da durften ohnehin keine größeren Veranstaltungen mehr stattfinden.

Die Pandemie zeigt, wie schnell Frauenrechte zur Disposition stehen. Corona wirft uns um Jahre zurück. Wir dürfen nicht zulassen, dass Mütter wieder zurück an den Herd gedrängt werden, weil die Betreuung der Kinder fehlt. Eigentlich waren wir schon so weit, dass sich auch Väter Elternzeit genommen haben. Jetzt sind wir wieder an einem Punkt, von dem ich dachte, dass wir ihn längst überwunden hatten.

Ja, für November würde ich gern eine Veranstaltung zum Thema Häusliche Gewalt anbieten, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie, die doch vielen Familien viel, manchmal auch zu viel abverlangt.

Ich bin beratend tätig. Die Menschen kommen zu mir, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Meistens geht es vordergründig um ein aktuelles Problem wie zum Beispiel den Verlust der Wohnung. Im Hintergrund geht es aber häufig um viel komplexere Probleme wie etwa sexuellen Missbrauch. Häufig bin ich für die Betroffenen der letzte Anker. Dann versuche ich, Orientierung zu bieten, übernehme unangenehme Anrufe, fülle Formulare aus oder vermittle weiter an spezielle Beratungsstellen. Rechtlich beraten kann und darf ich aber nicht.

Nein, es sind von Anfang an auch Männer zu mir gekommen. Allerdings sind es mehr Frauen als Männer. Insgesamt ist es ein sehr gemischtes Publikum. Für Männer ist es meist nicht leicht, sich von einer Frau helfen zu lassen.

Schon vor Corona hatte ich das Gefühl, dass viele, gerade jüngere Frauen, sich gar nicht bewusst waren, was Frauen sich in den vergangenen hundert Jahren hart erkämpfen mussten, etwa das Recht, ohne Erlaubnis des Ehemannes zur Arbeit zu gehen. Wie selbstverständlich bleiben Mütter aktuell zu Hause, weil sie keine anderen Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder haben. Ich wundere mich, dass da kein Aufschrei durch die Nation geht. Natürlich erfordert ein Virus Opfer, aber die Frage ist doch, wie wir aus der Situation wieder herauskommen. Corona kann da eine Chance sein. Das Homeoffice könnte auch über die Pandemie hinaus zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, darf aber nicht zur Überforderung führen. Allerdings kann auch nicht jeder im Homeoffice arbeiten, gerade Frauen in systemrelevanten Berufen wie die Kassiererin im Supermarkt oder die Krankenschwester. Diese Frauen müssen besser entlohnt werden. Klatschen allein reicht nicht.

Zur Person

Christina Weiland

ist 1976 in Bremen geboren, aber in Lilienthal-Frankenburg aufgewachsen. Sie hat in Bremen Soziologie studiert und kam 2004 zurück nach Lilienthal. Seit 2013 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde.