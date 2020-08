So sieht es aus, wenn im Labor auf eine Corona-Infektion getestet wird. Im Landkreis Rotenburg haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamts derzeit jede Menge zu tun. Einige mussten sogar ihren Urlaub abbrechen. (Hans Klaus Techt/dpa)

Landkreis Rotenburg. Wochenlang sah es so aus, als ginge die Corona-Pandemie am Landkreis Rotenburg vorüber. Es gab Phasen, in denen die Zahl der Neuinfektionen gleich null ausfiel. Mit dem Idyll ist es jetzt aber vorbei, denn seit einigen Tagen haben auch die Rotenburger ihren Corona-Hotspot: Im Umfeld eines Lagers des Möbelhändlers Ikea in Elsdorf verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises eine Häufung von Neuinfektionen. Der Rotenburger Landrat Hermann Luttmann brachte es am Donnerstag gegenüber Medienvertretern auf den Punkt: „Corona hat uns kalt erwischt.“

Die konkreten Zahlen fallen für Rotenburger Verhältnisse eindrucksvoll aus: Seit Beginn der Corona-Pandemie registrierte das örtliche Gesundheitsamt 176 Infektionsfälle. 50 dieser Fälle gelten derzeit als aktiv, 47 davon werden vom Team um Amtsleiterin Carmen Menzel als Cluster betrachtet, stehen also in einem Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Belegschaft des Ikea-Lagers.

Das direkt an der Autobahn 1 gelegene, 40 000 Quadratmeter große Ikea-Lager wurde 2018 eröffnet und wird vom Bremer Logistikunternehmen BLG Logistics betrieben. Laut dessen Personalleiter Udo Klöpping weiß man zurzeit von 20 Infizierten in der 150-köpfigen Belegschaft des Lagers, die sich aus Angestellten der BLG sowie aus Beschäftigen des Personaldienstleisters Randstad zusammensetzt. Die Randstad-Beschäftigten sind für die BLG als Leiharbeiter tätig. Bei den infizierten Personen handele es sich um sogenannte Reiserückkehrer, die nach ihrem Heimaturlaub nach Deutschland zurückgekehrt sind. Keiner von ihnen sei seitdem auf dem Betriebsgelände gewesen. Vielmehr habe sich ein Mitarbeiter nach Krankheitserscheinungen gemeldet und so dazu beigetragen, dass weitere Kontaktpersonen ermittelt werden konnten, so Klöpping.

Aufruf zum Test

Laut der Gesundheitsamtschefin Menzel sind in dem sogenannten Cluster bislang 200 Menschen – Infizierte und Kontaktpersonen – ermittelt und daraufhin unter Quarantäne gestellt worden. Mitunter habe man ganze Wohnhäuser isoliert, sie stehen in Gyhum, Sittensen und Selsingen. Die ersten Fälle bei Menschen, die aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland zurückgekehrt seien, habe man am 10. und 11. August registriert. In den folgenden Tagen sei man dann auf weitere Infizierte gestoßen, so Menzel. Die BLG habe daraufhin sämtliche Mitarbeiter zu einem freiwilligen Test aufgerufen. Diesem Aufruf sind nach Auskunft von Personalchef Klöpping auch alle gefolgt.

Wo sich die Menschen angesteckt haben, ist laut Amtschefin Menzel nicht klar: „Wir können den Patienten null nicht benennen.“ Man gehe aber davon aus, dass die Infektion über Freizeitkontakte oder Fahrgemeinschaften erfolgt ist, es also „externen Eintrag“ in die BLG-Belegschaft gegeben habe. Dies sei auch nicht überraschend: Laut Menzel gebe es aus den Reihen der Mitarbeiter und ihrer Familien Kontakte in die Region, auch nach Bremen oder Hamburg. Menzel betont, dass es bei allen 50 derzeit aktiven Fällen bislang „keinen schweren Krankheitsverlauf“ gegeben hat. Einige Erkrankungen verliefen ohne erkennbare Anzeichen, anderen wiesen einen leichten Verlauf auf.

Für das Gesundheitsamt in Rotenburg kommt der Ausbruch zum falschen Zeitpunkt, denn auch in der Kreisverwaltung herrscht zurzeit Urlaubszeit. Menzel zufolge habe man aber viel Unterstützung aus anderen Ämtern erhalten. Dennoch habe sie am Donnerstagabend einige Mitarbeiter aus dem Urlaub zurückgeholt, um sicherzustellen, dass die laufende Lage angemessen aufgearbeitet werden kann. Denn so schlimm wie jetzt hatte es den Landkreis bislang noch nicht erwischt. Lag die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten in der jeweils zurückliegenden Woche, im Frühjahr bei maximal 15, beträgt sie derzeit 22. „Was mich aber beruhigt: Bis auf drei Fälle haben derzeit alle einen Bezug zu dem Cluster“, sagte Menzel am Donnerstag im Kreishaus. Man sehe also keine allgemeine Ansteckungsaktivität über die Gesamtbevölkerung.

Somit sind derzeit auch keine weiteren Einschränkungen geplant, stellte Landrat Luttmann klar und verwahrte sich davor, von einer zweiten Infektionswelle zu sprechen. Er betonte aber auch, dass man nicht ausschließen könne, dass sich Infizierte ohne Symptome in der Öffentlichkeit bewegen und andere anstecken können. Daher appellierte er an die Menschen im Landkreis, sich an die Aha-Regeln zu halten – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – und dies auch im Familien- und Freundeskreis zu thematisieren.

Folgen für Möbelhäuser

Auch bei der BLG hat man Konsequenzen gezogen. Zusätzlich zum seit Frühjahr bestehenden Pandemieplan hat die Standortleitung des Lagers in Elsdorf den Schichtwechsel so organisiert, dass sich die Mitarbeiter bei der Übergabe nicht mehr begegnen, so Personalleiter Klöpping. Auch die Pausenzeiten seien verändert worden.

Nach Angaben von Ikea wirken sich die Corona-Infektionen in Elsdorf auf die Abläufe im Lager aus. Da die Zahl der Mitarbeiter vor Ort reduziert wurde, könne es zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Bestellungen kommen, die über das Lager bedient werden. Das betreffe neben den Ikea-Häusern in Bremen-Brinkum auch die Standorte Hamburg, Oldenburg, Rostock, Osnabrück, Kiel, Lübeck und Bielefeld.