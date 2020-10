Ina Mielke und Tina Denzer sehen sich in ihren Rechten unverhältnismäßig stark eingeschränkt. (Stiftung Arbeit und Leben)

Lilienthal. Der Vorstand der Stiftung Arbeit und Leben setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen auch in Corona-Zeiten ihr Recht auf Teilhabe verwirklichen können. Eingesperrt und isoliert haben sich viele Bewohner der Einrichtungen in Ostersode, Worphausen und Ottersberg seit Mitte März durch die strikten Vorgaben gefühlt. Dass es wichtig ist, vorsichtig zu sein und auf Hygiene- und Abstand zu achten, ist für alle unbestritten. Die Bewohner stört jedoch, dass sie bei den Covid-19-Schutzmaßnahmen mit Pflegebedürftigen gleichgestellt werden, obwohl sie überwiegend junge Leute sind, die nicht zur Risikogruppe gehören. Mit einer Petition wollen sie beim Land nun darauf drängen, dass bei den Regelungen stärker differenziert wird.

In einem Brief an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt, den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband und an die Heimaufsicht in Oldenburg haben Ina Mielke und Tina Denzer geschildert, wie sich ihr Alltag seit Mitte März verändert hat. Eine Antwort darauf haben die beiden Bewohnerinnen des Johannishag in Ostersode bisher nicht erhalten. Daraufhin haben sie entschieden, sich an die Öffentlichkeit zu wenden, um ihrem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen.

Nach zwei Monaten war die Luft raus

Drei Monate lang galt für Mielke und Denzer und alle anderen Bewohner die „dringende Empfehlung“ des Landesgesundheitsamts, das Gelände ihrer Einrichtung nicht zu verlassen. Für die Einrichtungsleitung war die Abwägung zwischen Grundrechten und den Geboten des Infektionsschutzgesetzes nach eigenen Angaben kaum zu leisten. Sie entschied sich, der dringenden Empfehlung zu folgen – mit schwerwiegenden Konsequenzen für alle Bewohner. "Das sind junge Leute, die wollen raus und etwas erleben. Doch das war nicht mehr möglich. Nach zwei Monaten der Isolation war die Stimmung auf dem Nullpunkt, die Luft war komplett raus", sagt Jutta Raffold vom Vorstand der gemeinnützigen Stiftung Arbeit und Leben. Ina Mielke und Tina Denzer finden das ungerecht. "Warum werden wir anders behandelt als der Rest der Gesellschaft?“, fragen sie.

Auch Besuch konnten die Bewohner zunächst nicht empfangen. Für Familienangehörige galt ein Betretungsverbot. In aktuellen Verordnungen wird dieses Verbot nicht mehr ausgesprochen, doch dürfen Besuche nur unter strengsten hygienischen Auflagen erfolgen, die für die Einrichtungen in der Praxis nicht umzusetzen sind. Vielen Alltagstätigkeiten, auch der Arbeit in den Werkstätten, durften die Bewohner monatelang nicht nachgehen – mit negativen Folgen auch für die psychische Gesundheit.

Mit Sorge blicken die Verantwortlichen auf die aktuell steigenden Infektionszahlen und sie befürchten, dass nun alles so verschärft weiter läuft. Sie wollen verhindern, dass sie weiterhin massive Einschränkungen hinnehmen müssen, die außerhalb von Einrichtungen so nicht gelten. Die vergangenen Monate sind für die Bewohner ein Lernprozess gewesen, so wie für alle anderen Menschen auch. Den Umgang mit den Gesundheitsgefahren haben Ina Mielke und Tina Denzer und die anderen Bewohner eingeübt. „Wir halten zwei Meter Abstand, tragen einen Mund-Nasen-Schutz, waschen ganz oft die Hände und desinfizieren sie. Versprochen!“, sagen sie.

„Wir gehen davon aus, dass wir weiterhin mit den Gefahren einer Pandemie umgehen müssen und sind als Leistungserbringer an die Anordnungen der Ämter gebunden“, sagt Jutta Raffold. Gemeinsam mit Ina Mielke und Tina Denzer setzt sie sich dafür ein, dass das gesetzlich verbriefte Recht von Menschen mit Behinderungen auf Teilhabe wieder umgesetzt wird – und dies auch für den Fall erneuter Einschränkungen wegen steigender Covid-19-Fallzahlen. „Den Bedürfnissen von Menschen in unterschiedlichen Einrichtungen muss differenziert Rechnung getragen werden. Dafür muss man jetzt die Rahmenbedingungen schaffen.“

Aktuell bereitet die Stiftung eine Petition an die Landesregierung vor, mit der sie ihren Forderungen nach Gleichbehandlung für Menschen mit Behinderungen noch mehr Nachdruck verleihen will. In Vorbereitung ist auch eine Postkartenaktion gleichen Inhalts. Die Vorderseite ist schon fertig gestaltet und bringt es auf den Punkt: „So bin ich“ ist ein Foto betitelt, auf dem eine gut gelaunte behinderte junge Frau im peppigen Outfit zu sehen ist, im zweiten Bild verwandelt sie sich zu einer alten Frau mit grauen Haaren, die einen Rollator schiebt. Kommentar: „So werde ich behandelt“. Die Botschaft: „Das muss sich ändern!“.

Lebensorte nennt die Stiftung Arbeit und Leben die von ihre betriebenen Einrichtungen, in denen die Menschen mit Behinderungen wohnen und in Werkstätten tätig sind. Neben dem Johannishag in Ostersode gehören das Niels-Stensen-Haus in Worphausen sowie der Parzivalhof in Quelkhorn dazu. Alles in allem bietet die Stiftung rund 160 Wohnplätze für Menschen mit Behinderungen.