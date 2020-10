An der Waldschule Schwanewede ist der erste Corona-Fall an einer Schule im Kreis Osterholz aufgetreten. (Maximilian von Lachner)

Schwanewede/Wesermarsch. An der Waldschule in Schwanewede ist ein Schüler an Corona erkrankt. Es liege ein positives Testergebnis vor, hat der Landkreis Osterholz am Freitag bestätigt. Das Gesundheitsamt prüfe, für welchen Personenkreis eine Quarantäne ausgesprochen werden müsse. Die sogenannte Kohorte des Schülers werde am Montag und Dienstag nicht am Unterricht teilnehmen.

Bei dem erkrankten Schüler handele es sich um eine Kontaktperson, er befinde sich bereits seit Mittwoch in Quarantäne. Er sei noch am selben Tag durch seinen Hausarzt getestet worden. „Wir hoffen damit, die Infektionskette unterbrochen zu haben“, urteilt Bernd Lütjen, Landrat des Kreises Osterholz. Die nächsten Tage würden zeigen, ob sich das Virus an der Schule weiter ausgebreitet habe. „Alle Schülerinnen und Schüler der Schule bitte ich eindringlich, mögliche auftretende Symptome in den nächsten Tagen ernst zu nehmen und für diesen Fall den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren. Zudem sollten soziale Kontakte derzeit möglichst unterbleiben“, so Lütjen weiter.