Eine Kita-Mitarbeiterin aus Lilienthal hat sich mit dem Coronavirus infiziert (Symbolfoto). (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Lilienthal. In einer Kindertagesstätte in Lilienthal hat sich eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Osterholzer Landkreisverwaltung mitgeteilt. Demnach handelt es sich um eine Mitarbeiterin des Bereichs für Kinder im Alter über drei Jahren. Die Gruppe der Frau sei daraufhin in die Quarantäne geschickt worden. Die Krippenbetreuung könne indes weiterhin in der Einrichtung stattfinde.