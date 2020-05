In einem Pflegeheim in Worpswede hat sich ein Coronafall bestätigt. Daraufhin sind Bewohner und Personal komplett getestet worden (Symbolfoto). (Hendrik Schmidt/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Nach einem Coronafall in einem Pflegeheim in Worpswede hat die Osterholzer Kreisverwaltung die Einrichtung unter Quarantäne gestellt. Nach dem positiven Testergebnis seien am Mittwoch Abstriche von allen Bewohnerinnen und Bewohnern sowie dem dort tätigen Personal genommen worden, teilt eine Landkreissprecherin mit. Die Ergebnisse dieser Tests stünden aber noch aus. Die Hygienemaßnahmen in der Einrichtung seien nach dem positiven Befund angepasst worden. Welche weiteren Maßnahmen man nun ergreifen werde, sei vom Ausgang der Untersuchungen abhängig.

Die infizierte Person ist laut Landkreis nicht in Osterholz gemeldet, weswegen dieser Fall die Statistik nicht beeinflusst. Allerdings sind in den vergangenen Tagen sechs weitere Infektionen bestätigt worden: Zwei Betroffene leben in Schwanewede, zwei in Ritterhude, einer in Osterholz-Scharmbeck, zudem hat sich in Lilienthal ein Kind im familiären Umfeld mit dem Virus infiziert. Der Zustand des Kindes sei stabil, es habe keine Betreuungseinrichtung besucht. Laut Landkreis sind damit derzeit noch 19 infizierte Menschen bekannt, 83 sind bereits wieder gesund.

Der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen warnt angesichts der Entwicklung zur Vorsicht: „Der Anstieg der Fallzahlen in den letzten Tagen zeigt deutlich, dass wir die Corona-Pandemie noch nicht überstanden haben“, erklärt Landrat Bernd Lütjen. Daher fordere er alle Personen weiterhin auf, ihre Kontakte auf das Notwendigste zu begrenzen und vor allem Abstand zueinander zu halten.

Im Landkreis Rotenburg hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen am Mittwoch um einen Fall erhöht. Damit sind aktuell noch sieben Menschen Menschen infiziert, 102 sind wieder genesen, berichtet eine Kreissprecherin.