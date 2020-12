Als Blutspende-Zentrum hat die Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck schon funktioniert. Nun soll sie als Corona-Impfzentrum dienen. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Parallel zu den Planungen zum Aufbau eines Impfzentrums in der Stadthalle in Osterholz-Scharmbeck hat die Osterholzer Kreisverwaltung jetzt auch begonnen, Personal für die Einrichtung zu gewinnen. In Kürze werde es eine öffentliche Stellenausschreibung geben, so Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann. Gesucht würden Ärzte, medizinisches und pharmazeutisches Personal, aber auch Personal zur Betreuung und Sicherung des Betriebes des Impfzentrums.

Das Impfzentrum in der Kreisstadt wird eines von insgesamt rund 60 in Niedersachsen. Es soll starten, sobald ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung steht. Noch sei nicht klar, wann dies der Fall sein wird. „Interessierte Mediziner, die gegebenenfalls auf Honorarbasis im Impfzentrum arbeiten wollen, aber auch medizinisches sowie pharmazeutisches Personal können sich aber ab sofort beim Landkreis melden“, ruft Landrat Bernd Lütjen auf. Gesucht werde auch nichtmedizinisches Personal, das beispielsweise in der Anmeldung oder Registrierung eingesetzt werde. „Dies kann beispielsweise für Studenten interessant sein“, so Lütjen.

Derzeit habe das Land Niedersachsen noch keine Impfquote bekanntgegeben. Daher könne über die Anzahl täglicher Impfungen keine Aussage getroffen werden. Der Landkreis gehe aber davon aus, dass das Impfzentrum von Montag bis Freitag Impfungen anbieten wird. „Derzeit planen wir mit einem Zeithorizont von 8 bis 20 Uhr“, so Landrat Lütjen. Wenn dies so bleibe, werde es ein Schichtsystem geben. Interessierte Personen sollten daher auch bereits ihre möglichen Einsatzzeiten mitteilen.

Für Fragen steht der Landkreis unter 04791/ 930 12 20 oder per E-Mail an bewerbung@landkreis-osterholz.de zur Verfügung. Bewerbungen sind online unter www.landkreis-osterholz.de/bewerbung möglich.

Der Landkreis Rotenburg hat als zentrales Impfzentrum das ehemalige Martin-Luther-Krankenhaus in Zeven vorgeschlagen. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung, was Infrastruktur und Logistik betrifft“, so Landrat Hermann Luttmann. Es seien bereits konstruktive Gespräche mit der Ostemed-Klinik Bremervörde geführt worden. Noch sei nicht klar, welche genauen Vorgaben das Land im Hinblick auf Personalschlüssel, Impfquote, zuerst zu impfende Personen oder Räume stellt und welcher Impfstoff zur Verfügung steht. Sobald diese Informationen vorlägen, könne mit der konkreten Umsetzung begonnen werden.

„Wir bereiten die Räumlichkeiten vor und stellen das Personal zur Verfügung, so dass wir sofort starten können, sobald der erste Impfstoff verteilt wird“, erläutert Luttmann. Das könnte Anfang 2021 der Fall sein. Zunächst würden die von der Bundesregierung vorgegebenen Risikogruppen und Menschen aus systemrelevanten Bereichen geimpft. „Ich bitte alle, die sich impfen lassen wollen, zunächst um Geduld und von Nachfragen nach Terminen abzusehen“, so Luttmann. Der Landkreis werde über das weitere Vorgehen auf den bekannten Kanälen informieren. Bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft sei, vergingen Monate. Solange müssten Abstands- und Hygieneregeln beachtet, Kontakte eingeschränkt, Mund-Nasenschutz getragen und Räume regelmäßig gelüftet werden. Wichtig sei jetzt, dass die Zahlen zurückgingen, die Kliniken nicht noch mehr belastet würden und eine Kontaktnachverfolgung wieder lückenlos möglich sei.