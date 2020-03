Der Landkreis Osterholz hat sich mit Lob und Tipps an ehrenamtliche Nachbarschaftshelfer gewandt. (Peter Steffen/dpa)

Landkreis Osterholz. Nicht nur die Corona-Fallzahlen steigen. Auch die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung nimmt nach Einschätzung der Osterholzer Kreisverwaltung zu. Sie hat ein Merkblatt für ehrenamtliche Helfer veröffentlicht, die sich um Menschen in Quarantäne oder um besonders Gefährdete kümmern. Die Hinweise sind im Internet unter www.landkreis-osterholz.de/corona abrufbar.

„Menschen in einer Notsituation zu helfen, ist schon lange nicht mehr selbstverständlich“, erklärt Landrat Bernd Lütjen. Das Engagement der Osterholzer, die in dieser Situation Hilfe leisten, beeindrucke ihn daher sehr, ob es der Einkauf für den täglichen Bedarf oder das Gassigehen mit dem Hund sei. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie unsere Gesellschaft in solch besonderen Zeiten zusammenhält“, so Lütjen. Er danke allen Menschen, die derzeit ihre freie Zeit für andere einsetzen. Das könne nicht hoch genug honoriert werden. „Aber ich bitte Sie auch: Schützen Sie andere und sich selbst – auch im ehrenamtlichen Einsatz.“

Gerade im Umgang mit der Corona-Pandemie seien nämlich einige wichtige Dinge zu beachten. So empfehle es sich, die Hilfe am besten in der unmittelbaren Nachbarschaft oder der gleichen Ortschaft anzubieten. Dabei sollten enge Kontakte oder Händeschütteln vermieden werden. Wenn die Hilfestellung telefonisch verabredet werde, könne die Begegnung an der Haustür auf ein Minimum reduziert werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Handhygiene sowie der Husten- und Niesetikette werden in dem Merkblatt ebenfalls kurz zusammengefasst; sie sollten unbedingt beachtet werden. Wer den Abstand zu anderen Menschen in der Öffentlichkeit einhalte, könne problemlos auch mit dem Nachbarshund spazieren gehen; von Haustieren geht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Übertragungsgefahr aus. Bei Einkaufshilfen sollten verbindliche Absprachen zur Bezahlung und Übergabe der Waren getroffen werden. Der direkte Kontakt solle möglichst vermieden werden und die Besorgungen nur dem üblichen täglichen Bedarf für weniger als 50 Euro dienen. In den Geschäften sollten die Helfer auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter achten.

Wer in den vergangenen 14 Tagen in einem der sogenannten Risikogebiete war oder kontakt zu nachweislich infizierten Menschen hatte, solle zu Hause bleiben und keine ehrenamtliche Hilfe leisten. Bei Fragen steht das Bürgertelefon des Gesundheitsamts von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 14 Uhr unter der Nummer 0 47 91 / 9 30 29 01 zur Verfügung.