In den Kitas laufen zwar die Vorbereitungen für den Start der erweiterten Betreuung am 22. Juni. Doch eine komplettes Angebot ab Tag eins wird es in den Einrichtungen im Kreis Osterholz nicht geben.

Lilienthal. Vor zwei Wochen hat Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne angekündigt, dass ab dem 22. Juni allen Kindern Niedersachsens wieder ein Kita-Platz angeboten wird. Doch das wird in den Kindertagesstätten des Landkreises Osterholz nicht passieren. Der Notbetrieb bleibt bis auf Weiteres bestehen. Landkreis, Kommunen und freie Träger haben sich darauf verständigt, erst die dazugehörige Verordnung des Landes abzuwarten, um dann die Vorgaben umzusetzen. Landrat Bernd Lütjen bittet die Eltern um Geduld. Doch bei ihnen sitzt der Frust tief. Aus ihrer Sicht wäre genügend Zeit gewesen, sich auf den Start des eingeschränkten Regelbetriebs einzustellen, auch wenn die offizielle Vorgabe erst zum Wochenende erwartet wird.

Alles nicht so einfach – so lassen sich die Briefe zusammenfassen, die die Eltern von Kita-Kindern aus Lilienthal Anfang der Woche von den verschiedenen Trägern erhalten haben. Ob Lilienthaler Gemeindeverwaltung, Lebenshilfe oder DRK, sie dämpften vorab die Erwartung, dass ab dem 22. Juni alle Kinder wieder die Kita besuchen können, verwiesen auf die fehlende Verordnung des Ministeriums und auf den hohen Abstimmungsaufwand, der für die Umsetzung der Pläne getrieben werden muss.

Leitfaden liegt Kitas vor

Elternvertreter haben das Argument der fehlenden Vorgaben aus Hannover schon erwartet, doch durchgehen lassen wollen sie es nicht: Immerhin ist spätestens seit Anfang Juni bekannt, wo der Kultusminister hin will. Und seit Anfang dieser Woche gibt es neben politischen Ankündigungen auch konkrete Vorstellungen, wie ein eingeschränkter Regelbetrieb bei Einhaltung aller Hygieneregeln in der Praxis aussehen könnte. Das Kultusministerium hat an alle Kitas im Land einen elfseitigen Leitfaden verschickt, in dem Empfehlungen zu Detailfragen gegeben werden.

Für Lilienthals Fachbereichsleiter Andreas Cordes sind das zwar wichtige Anhaltspunkte, doch wirklich bindend sind nur die Vorgaben, die letztlich in der Verordnung stehen. Cordes hat es bei der Wiedereröffnung der Turnhallen gerade erlebt, wie sich die Dinge innerhalb von Stunden ändern können. Zugleich weist er den Eindruck zurück, man lege die Hände in den Schoß, bis die E-Mail aus Hannover endlich da ist. Natürlich beschäftige man sich intensiv mit der Frage, wie der eingeschränkte Regelbetrieb bei Einhaltung aller Hygieneregeln in der Praxis laufen könne.

Landrat Bernd Lütjen betont, dass sich alle kommunalen Einrichtungen sowie die freien Träger einig sind, die Vorgaben abzuwarten, um dann „sinnvolle und veranwortungsbewusste“ Lösungen umzusetzen. „Der Umgang mit der Coronapandemie hat uns gezeigt, dass wir spontan und flexibel auf neue Regelungen des Landes reagieren müssen“, sagt der Chef der Kreisverwaltung. Im Bereich der Krippe und Kita sei es aber nicht möglich, einen Verordnungsinhalt von Freitag oder Sonnabend direkt am Montagmorgen umzusetzen. Zumal in den Einrichtungen unterschiedliche räumliche, personelle und organisatorische Gegebenheiten vorhanden seien. Nicht mittragen will der Landkreis den Plan des Landes, bei zu wenig Personalkapazitäten auf ausgebildete Fachkräfte zu verzichten. Sollten Erzieher fehlen, müsse das Angebot der Einrichtungen danach ausgerichtet werden. Dies könne bedeuten, dass Plätze und Betreuungszeiten wegfielen.

Die Familienthaler, ein Zusammenschluss von Lilienthaler Eltern, kritisieren unterdessen die Informationspolitik zum eingeschränkten Kita-Betrieb. Sie meinen damit den Kultusminister, der medienwirksam die nächsten Schritte ankündige, dem dann aber nichts folgen lasse. „Diese Außendarstellung weckt natürlich Erwartungen, bei den Eltern, aber auch bei Arbeitgebern, die davon ausgehen, dass dann die Eltern beruflich wieder voll zur Verfügung stehen“, sagt Meike Artmann für das Bündnis. Auch wenn die Landesregierung die Kommunen und Träger mit den Problemen „alleine“ gelassen habe, stünden diese in der Pflicht, eine vernünftige Kommunikation mit den Eltern zu suchen. „Es sollte umgehend in allen Kitas gleichermaßen eine Umsetzung des eingeschränkten Regelbetriebs, gemäß Vorgabe und lokalen Ressourcen vorbereitet werden“, fordern die Familienthaler.