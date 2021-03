Vorsichtsmaßnahmen in Wilstedt

Corona-Test vor der Ratssitzung

Johannes Heeg

Wer die nächste Gemeinderatssitzung in Wilstedt am Montag, 12. April, besuchen will, muss sich vorher testen lassen. Praktischerweise testet Bürgermeister Traugott Riedesel selbst, er ist von Beruf Arzt.