Landkreis Osterholz. Wenn sich Patienten beim Hausarzt oder Zahnarzt auf das Coronavirus testen lassen, ist das für sie kostenlos. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) klargestellt.

Anlass war eine Aussage des KVN-Sprechers im Landkreis Osterholz, Detlef Risch, wonach die Patienten für die Tests 20 bis 25 Euro zahlen müssten. Wie Detlef Haffke, Sprecher der KVN-Zentrale in Hannover, auf Nachfrage erläutert, ist das Verfahren mittlerweile geändert. Die geltende Testverordnung erlaube es Ärzten, Zahnärzten und anderen Testzentren, ihre Leistungen über die Kassenärztliche Vereinigung abzurechnen. Wer als Bürgerin oder Bürger den Test in einer bei der KVN registrierten Einrichtung vornehmen lässt, wird also nichts bezahlen müssen.

Rischs Aussage in der WÜMME-ZEITUNG hatte einen Leser auf den Plan gerufen, er witterte die Gefahr eines Abrechnungsbetrugs. Der Worpsweder Arzt räumte auf Nachfrage ein, dass ihm bei der Darstellung der Abrechnungsmodalitäten ein Fehler unterlaufen war: „Die Info war bei mir noch nicht angekommen.“ Auch die KVN-Bezirksstelle in Stade wurde inzwischen hellhörig und kündigte an, die Angelegenheit prüfen zu wollen.

Laut KVN haben Patienten ohne Symptome gemäß der aktuellen Testverordnung einmal pro Woche Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Test, den sogenannten PoC-Antigen-Test. Der Anspruch auf Bürgertestung umfasse ein Gespräch, den Abstrich, die Diagnostik sowie die Ergebnismitteilung über das Vorliegen oder Nichtvorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Registrierte Einrichtungen könnten der KVN dafür 15 Euro plus die Sachkosten für das Testkit in Rechnung stellen. Bis Ende März erstattet die KVN für ein Testkit höchstens neun Euro, ab April höchstens sechs Euro. Die Kosten dafür reiche man an das Land Niedersachsen weiter, das die Leistung wiederum dem Bund in Rechnung stelle.

Mit der Organisation der Abrechnung hat die KVN laut Sprecher Detlef Haffke viel zu tun. „Wir haben einen exorbitanten Aufwand, die Abrechnung mit Nicht-Arztpraxen zu realisieren.“ Denn während die Arztpraxen selbst bei der KVN registriert seien und die Leistungsabrechnung zum Alltag gehöre, müsse man das Verfahren nun auch mit Nicht-KVN-Mitgliedern organisieren. Auf der Webseite www.kvn.de wurde inzwischen ein Registrierungsformular eingestellt, über das sich Teststellen anmelden können.

Bürgerinnen und Bürger haben laut Bundesgesundheitsministerium prinzipiell Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Offen bleibt, wie die Häufigkeit der Testungen kontrolliert wird. Laut KVN-Sprecher Haffke gibt es bislang kein Verfahren, mit dem die Zahl der Testungen pro Person dokumentiert und überprüft werden kann. So wäre es denkbar, dass sich ein Bürger täglich in einer anderen Arztpraxis auf das Coronavirus testen lässt. Das Bundesgesundheitsministerium sieht dem in einem Beitrag auf seiner Webseite aber gelassen entgegen: Erfahrungen mit kostenlosen Tests in Dänemark, Österreich und Bayern zeigten, dass nur ein Bruchteil der Bevölkerung von dieser Möglichkeit Gebrauch mache.

Zur Sache

Teststationen in der Region

Grasberg: mittwochs von 8 bis 11 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr, Speckmannstraße 40, Anmeldung werktags zwischen 8 und 14 Uhr unter der Nummer 0172/9022171.

Worpswede: 28. März und 1. April, 9 bis 16 Uhr, ab 9. April jeweils freitags von 8 bis 14 Uhr, Hembergstraße 29a, ohne Anmeldung, Fragen werden unter 04792/9897610 beantwortet.

Lilienthal: Sankt-Jürgen-Apotheke, Moorhauser Landstraße 2a, Anmeldung und Testergebnis unter www.schnelltest-lilienthal.de.

Unter www.arztauskunft-niedersachsen.de/ases-kvn gibt es außerdem eine Übersicht, welche niedergelassenen Ärzte die Testungen anbieten. Neben der Postleitzahl muss unter „Besonderheiten“ die Kategorie „Corona-Schnelltest“ ausgewählt werden.