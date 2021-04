So sieht das Virus unter dem Elektronenmikroskop aus. (Niaid-Rml/ZUMA Wire/dpa)

Landkreis Osterholz. Der Landkreis Osterholz verzeichnet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Laut Mitteilung aus dem Kreishaus handelt es sich dabei um eine Person im Alter von 78 Jahren aus der Gemeinde Ritterhude. Seit Beginn der Pandemie sind damit 57 Personen an oder mit der Infektion verstorben. Der vom Land Niedersachsen ermittelte Inzidenzwert für den Landkreis Osterholz liegt bei 92,2 und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 43,0 Punkte gestiegen. Im Landkreis Rotenburg lag der Wert am Montag bei 87,9 - eine Steigerung um 32,3 Punkte binnen einer Woche. Bisher wurden im Impfzentrum in Osterholz und durch die mobilen Teams insgesamt 15.896 Personen erst- und 7237 Personen zweitgeimpft. Zudem finden weitere Impfungen in einigen Hausarztpraxen statt. Im Kreis Rotenburg haben 24.562 Personen die Erstimpfung von einer Landkreisinstitution erhalten, 10.530 Personen sind durchgeimpft.