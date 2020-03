Die Gesundheitsämter raten, auf eine regelmäßige und sorgfältige Händehygiene zu achten, die Husten- und Niesetikette einzuhalten, bei Erkältung und Fieber zu Hause zu bleiben und enge Menschenansammlungen zu meiden. (Sebastian Gollnow)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Das Coronavirus hat jetzt auch Lilienthal erreicht. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wurde das Gesundheitsamt am Mittwoch über drei weitere positive Corona-Testergebnisse informiert. Zwei der positiv getesteten Personen stammen aus Lilienthal und eine Person aus der Gemeinde Schwanewede. Es handele sich um Reiserückkehrer aus Risikogebieten beziehungsweise um eine Personen, die Kontakt zu einem infizierten Menschen hatte. „Alle haben jedoch sehr umsichtig reagiert, so dass durch eine schnelle häusliche Quarantäne keine weiteren Kontaktpersonen ermittelt werden mussten“, so Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann.

Angesichts dieses dynamischen Geschehens appelliert der Landkreis an seine Bürgerinnen und Bürger, ihr Verhalten verantwortungsbewusst anzupassen, um sich und besonders gefährdete Personen zu schützen. Ein angemessenes Verhalten im Umgang mit der Viruserkrankung helfe, die Ausdehnung zu verringern und zeitlich zu verzögern, um so die Kapazitäten von Ärzten und Krankenhäusern zu schonen.

Fünf Fälle in Rotenburg

Den fünften positiv getesteten Corona-Fall im Landkreis Rotenburg hat die dortige Kreisverwaltung am Mittwoch (Stand 14 Uhr) gemeldet. An der Virusinfektion erkrankt sind demnach drei Frauen und zwei Männer im Alter von 27 bis 62 Jahren, die Patienten kommen aus Rotenburg, Sittensen und Scheeßel. Bei drei Fällen im Landkreis handele es sich um Urlaubsrückkehrer, einmal bestand ein direkter Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall, bei einer Person sei unklar, wo sie sich angesteckt hat. 13 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne, eine Person wurde ins Rotenburger Krankenhaus eingewiesen und aufgrund des Krankheitsverlauf vorige Woche Freitag in eine Klinik nach Hannover gebracht.

Im Rahmen des Kontaktpersonenmanagements habe das Gesundheitsamt für die betroffenen Personen eine häusliche Isolation oder die Betreuung in einem Krankenhaus angeordnet. Die Mitarbeiter dort seien im täglichen Austausch mit den in klinischer und häuslicher Quarantäne untergebrachten Personen und Familien.

Allgemeine Informationen und die aktuellen Fallzahlen sind unter www.lk-row.de/corona abrufbar. Das Gesundheitsamt rät, bei Erkältung und Fieber zu Hause zu bleiben, enge Menschenansammlungen zu meiden, auf eine regelmäßige und sorgfältige Händehygiene zu achten und die Husten- und Niesetikette einzuhalten.

Allgemeinverfügung erlassen

Um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 zu verlangsamen und damit gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, hat der Landkreis Rotenburg in einer Allgemeinverfügung Betretungsverbote für Reiserückkehrer aus Risikogebieten angeordnet. Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend der jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI), abrufbar unter www.rki.de/ncov-risikogebiete, aufgehalten haben, dürfen für einen Zeitraum von 14 Tagen seit Rückkehr bestimmte Einrichtungen nicht betreten. Das betrifft beispielsweise Kindertagesstätten, Schulen oder Heime. Die Allgemeinverfügung ist unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

„Wir haben diese Allgemeinverfügung erlassen, um die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen“, berichtet Landrat Hermann Luttmann. „Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich die Krankheit weltweit schnell ausbreitet. Die Lage entwickelt sich aber sehr dynamisch und lässt sich nicht vorhersagen, deshalb gilt es auch im Landkreis Rotenburg, die Ausbreitung zu verlangsamen und Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmte Risikogruppen keinem unnötigen Risiko auszusetzen.“

32 Fälle in Bremen

Unterdessen ist die Zahl der Infektionen im Land Bremen am Mittwoch auf insgesamt 32 angestiegen. Damit liegen in der Stadt Bremen zehn neue Infektionen vor, in der Stadtgemeinde Bremerhaven bleibt die Anzahl bei eins. Weiterhin liegen insgesamt zwölf begründete Verdachtsfälle vor, fünf in der Stadtgemeinde Bremen, sieben in Bremerhaven, heißt es aus der Senatspressestelle.

Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Osterholz können sich an das Bürgertelefon des Gesundheitsamtes von montags bis donnerstags, 8 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 bis 14 Uhr unter 04791/ 930 29 01 wenden.