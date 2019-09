Sam Outlaw hat seine eigene Art des Southern California-Country entdeckt. (Alex Kweskin)

Worpswede. Bei aller Vielfalt im Programm der Music Hall, Country ist in Worpswede trotz der ländlichen Prägung eher selten zu hören. Dabei hat das ehedem als verstaubt und altbacken verschriene Genre schon vor Jahrzehnten, vor allem durch das Comeback Johnny Cash' in den 1990er-Jahren, längst seinen Ruf aufpoliert. Junge Musiker entdecken eine Vielfalt und Tiefe abseits eines Mainstreams, der in Amerika eine vergleichbare Rolle spielt wie hierzulande der Schlager. Sam Outlaw trägt diese Haltung schon im Namen. Am Freitag, 13. September, ist er erstmals in der Music Hall zu Gast. Das Konzert beginnt wie üblich gegen 20 Uhr, Karten kosten 24 Euro. Im Vorprogramm ist zudem Lydia Luce aus Nashville zu hören.

Sam Outlaw, der in Wirklichkeit Sam Morgan heißt, stammt aus Aberdeen, South Dakota, wuchs aber in Kalifornien auf. Tatsächlich aber ist Outlaw der Familienname seiner Mutter, den er für seine Musikerkarriere annahm. Er stammt aus einer Familie konservativer Christen, die ihm verbot, moderne Musik zu hören. Er setzte sich darüber hinweg und verband Country mit einem Schuss südkalifornischer Leichtigkeit. 2015 veröffentlichte der damals schon 33-Jährige sein Debütalbum, an dem unter anderem Ry Cooder mitwirkte. Erst im vergangenen Jahr trat er erstmals in Deutschland auf. Nachdem er im Frühjahr in der legendären Grand Ole Opry gastierte, präsentiert er nun auf seiner aktuellen Deutschland-Tournee auch Songs seines lang erwarteten dritten Albums.