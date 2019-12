Gekracht hat es am Sonntagmorgen an der Umgehungsstraße in Lilienthal. (Feuerwehr)

Lilienthal. Zwei Autos sind am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an der Lilienthaler Allee in Höhe Feldhäuser Straße zusammengestoßen. Dabei wurden nach Angaben der Lilienthaler Feuerwehr zwei Personen leicht verletzt, die der Rettungsdienst versorgte. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz an den demolierten Fahrzeugen sicher und klemmte vorsichtshalber die Batterien ab. Danach beseitigte sie die Trümmer der Autos, transportierte die Wagen in den Seitenraum und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Das Ganze dauerte eine knappe Stunde.