In vielen Familien gibt es Weihnachtskrippen. Manchmal sind die Figuren aufwendig geschnitzt, vielleicht sogar aus dem Erzgebirge oder aus Tirol, und dementsprechend kostbar. Andere haben schlichtere, moderne Figuren, die oft auch den Kleinsten zum Spielen anvertraut werden können. Immer sind die Figuren farbig so bemalt, wie wir uns die Kleidung vor 2000 Jahren vorstellen. Maria natürlich in Rot und Blau, Josef und die Hirten in Braun oder Dunkelgrün. Und sie passen in das Bild, das sich uns auch über alte Gemälde eingeprägt hat. Obwohl wir vom „kalten Winter“ singen und uns zu Weihnachten Schnee wünschen, ist es doch im warmen Kerzenschein ein friedlicher und beschaulicher Anblick. Auch mein Bild von der Heiligen Nacht ist von diesen alten Gemälden und den Krippenlandschaften geprägt.

Bis ich vor einiger Zeit eine kleine Schachtel mit „Krippenfiguren“ – so verriet es der Aufdruck – in den Händen hielt, da staunte ich „Bauklötze“. Denn schön geordnet lagen kleine Bauklötze nebeneinander, „Maria“, „König“, „Esel“ und alle anderen waren nur an ihrem aufgedruckten Schriftzug zu erkennen.

„Was soll denn das?“, war meine erste Reaktion. Dann: „Das ist ja ganz schön frech, die schönen und vertrauten Figuren der Krippe auf einen Holzklotz zu reduzieren!“ Ich nahm die Figuren in die Hand, gruppierte sie zu der aus der Heiligen Nacht vertrauten Krippenszene und dachte schließlich: „Genial!“

Da steht ein kleiner Holzklotz, circa fünf Zentimeter hoch, „Josef“ steht hochkant an einer Seite, ansonsten ist er ein „unbeschriebenes Blatt“. Meine Fantasie muss arbeiten. So kann ich mir Josef traditionell mit Bart und schütterem Haar im langen Mantel vorstellen – oder als jungen Mann unserer Tage, mit Jeans und den Kopf im Kapuzenpulli verborgen.

Auf einem zweiten Klotz, ebenso groß, steht „Hirte“. Nachdem ich mir die Figur zuerst als klassischen Hirten mit Hirtenstab und weitem Umhang vorstelle, wird dieses Bild abgelöst durch einen Jungen im viel zu großen Mantel mit Hut und Spazierstock aus einem Krippenspiel an Heilig Abend. Meine Gedanken bleiben dann hängen am Bild eines Handwerkers unserer Tage, in Latzhose und Arbeitsjacke, auf deren Ärmel ein bekannter Laufvogel leuchtet.

Auch Maria hat keinen blauen Mantel, und die Weisen aus dem Morgenland tragen keine Kronen und keine Geschenke. Sie sind ebenso schlichte Holzklötze, unterschieden allein durch die Aufschrift: „Maria“ oder „König“. Auch ihnen kann ich in meiner Vorstellung Kleidung anziehen und ein Gesicht geben. Die Bauklotz-Krippe ist völlig zeitlos und offen für meine eigenen Vorstellungen oder die Bilder der alten Meister aus dem 15., 16. oder 17. Jahrhundert.

Dann wandern meine Gedanken weiter. Jede der Personen könnte ja meine Statur annehmen, meine Kleidung tragen, meine Frisur, meine Augen, freudig strahlen, ratlos oder traurig sein. Mitten dabei kann ich sein. Als Josef kann ich Mutter und Kind beschützen – oder das Wunder etwas ratlos und skeptisch vom Rande betrachten. Einfluss, Wissen und Wohlstand kann ich vergessen und als weiser König vor dem Kind knien. Als Maria das Kind auf den Armen wiegen. Als Hirte die harte Arbeit und die Sorgen des Alltags zurücklassen und in Andacht versinken.

Einige Holzklötze sind etwas anders. Zunächst sind die Tiere, Ochse, Esel, Schafe, kleiner als die Menschen. Und dann ist da noch ein kleiner Trog, in den der kleinste Bauklotz gehört, auf dem „Jesus“ steht. Auch er: ein glatter Klotz. Nur eben viel kleiner. Aus demselben Holz geschnitzt. Ein Ebenbild der anderen Figuren. Offen für das Gesicht, das ich ihm gebe.

Gott wird Mensch. Er macht sich verletzlich. Und ununterscheidbar. Gott kommt zur Welt, heute wie damals.

Zugegeben: Die klassischen Krippenfiguren sind schöner anzusehen. Ihr vertrautes Bild möchte ich nicht missen. Doch nachdenklicher machen mich die schlichten Bauklotz-Figuren. Und ich bin mir sicher: Dem Geheimnis der Heiligen Nacht haben sie mich näher gebracht.

Zur Person

Kurt Liedtke ist seit August 2010 Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Worpswede. Im Februar 2020 verlässt der promovierte Theologe die Zionskirche – er geht in den Ruhestand.