Bauernhaus in Flammen

Dachstuhl brennt

Lars Fischer

Ein altes Bauernhaus in der Nähe von Worpswede stand am Montagmorgen in Flammen. Das Feuer war im Dachstuhl ausgebrochen.