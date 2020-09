Florian Müller, Kinderliedermacher aus Hepstedt, befasst sich immer wieder mit den Rechten von Kindern. (Johannes Heeg)

Hepstedt. Mit den Rechten von Kindern beschäftigt sich Florian Müller schon länger. Voriges Jahr hat der Hepstedter Kinderliedermacher ein Kinderbuch dem Thema gewidmet, jetzt erscheint eine eigene CD mit Liedern, in denen es ausschließlich um die Rechte von Kindern geht. „Seid dabei! Kinder haben Rechte“ ist der Titel des Silberlings, der kommenden Sonntag, 20. September, herauskommt – am Weltkindertag.

Bei den Inhalten der Texte hat sich Müller an der Kinderrechtskonvention orientiert, die die Vereinten Nationen 1989 verabschiedet haben. Die einzelnen Paragrafen befassen sich mit Aspekten wie Ausbeutung, Kinderarbeit, Meinungs- und Informationsfreiheit, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Flucht, Adoption, soziale Sicherheit, Schutz vor sexuellem Missbrauch und vielem mehr. Müller hat sich ein gutes Dutzend Themen herausgegriffen, um sie in seinen Liedern kindgerecht zu erklären. Leider wüssten Kinder zu wenig über ihre Rechte. Ein Blick in die Kinderrechtskonvention helfe da leider wenig, denn die Texte seien „im fiesesten Juristendeutsch verfasst“ und somit für Kinder so gut wie unverständlich.

Mit seinen Liedern möchte er Übersetzungshilfe leisten, damit sich die Kinder selbst mit den Inhalten beschäftigen könnten. „Dann festigt sich das besser“, so Müller. An die Kinder appelliert der zweifache Vater: „Steht auf und informiert euch, und nehmt nicht alles hin, was die Erwachsenen sagen und tun.“ Die machten nämlich nicht alles richtig.

Auch ein Musical geplant

„Für mich gehört der Artikel 19 zu den wichtigsten“, sagt der 47-Jährige, darin gehe es um das Recht auf gewaltfreie Erziehung. „Das heißt ja nicht nur, dass man Kinder nicht schlagen darf“, erläutert Müller. Vielmehr schließe Gewaltfreiheit auch ein, dass Kinder nicht eingesperrt oder mit Ignoranz bestraft werden dürften. Denn auch durch psychische Gewalt könnten Kinder „einen Schaden fürs Leben davontragen“. Da auf der CD nur für einige Paragrafen der Vereinbarung Platz war, plant der Musiker noch eine zweite und dritte Scheibe zu dem Thema. Auch ein Musical dazu könne er sich gut vorstellen.

Ein ideales Konzert läuft für Müller so ab: „Wenn ich im Kindergarten oder in einer Schule spiele und die Kinder steigen im Anschluss in eine Diskussion ein.“ Die nächste Gelegenheit dazu ist am kommenden Sonntag, wenn Florian Müller ab 11 Uhr unter freiem Himmel im Stadtpark in Otterndorf auftritt. Um 16 Uhr gibt er ein weiteres Mitmachkonzert in der Musikschule in Hemmoor, und beide Male ist sein Musikerkollege Markus Rohde aus Oldenburg dabei. Beide sind sie im Netzwerk Kindermusik.de engagiert, das am Sonntag in ganz Deutschland auf Open-Air-Konzerten auf die Rechte der Kinder sowie auf die schwierige Lage vieler Musiker in Corona-Zeiten aufmerksam machen will. Müller, seit 2017 Mitglied dieser Vereinigung von 50 Kinderliedermachern und Bands aus Deutschland und Österreich, spricht von einem „landesweiten Kinder-Woodstock-Festival“.

Produziert hat Müller den neuen Tonträger im Studio von Matthias Zeisig in Rockstedt. Den Gesang und die meisten Instrumente hat der Hepstedter zu Hause selbst eingespielt, ebenso die Trompetenparts seines Neffen Jakob Müller. Mehrere befreundete Musiker und eine Sängerin haben ihre Beiträge am eigenen Computer aufgenommen und per Dropbox an Müller übertragen. Auch die Stimmen eines fünfköpfigen Kinderchors, der in mehreren Stücken zu hören ist, sind auf diese Weise auf die CD gelangt. Seine Frau Claudia hat das Cover gestaltet.

Die CD „Seid dabei! Kinder haben Rechte“ erscheint in einer Auflage von 1000 Stück. Sie ist beim Musiker selbst unter www.florianmüller.net erhältlich sowie bei sämtlichen Buchhändlern bestellbar.

Dieser Text wurde am 19.9.2020 bearbeitet.