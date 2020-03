In der Borgfelder sollte am Sonntag Kirchenmusikerin Lisa Bork verabscheidet werden. Der Gottesdienst fällt aber aus. (fr)

Borgfeld. Knapp ein Jahr nach ihrem beruflichen Start verlässt Kirchenmusikerin Lisa Bork die evangelische Gemeinde in Borgfeld nun wieder. Sie sollte im Gottesdienst an diesem Sonntag, 15. März, ab 15 Uhr feierlich verabschiedet werden. „Aufgrund der schwer einzuschätzenden Situation bezüglich des Corona-Virus“ hat der Kirchenvorstand beschlossen, diesen Gottesdienst allerdings abzusagen. Wann die Verabschiedung nachgeholt wird, werde erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, teilte Pastor Clemens Hütte am Freitag mit.

Unterdessen hat der Kirchenvorstand einen Nachfolger für Lisa Bork gefunden. Laut Almut Wichmann wird Daniel Skibbe aus der niedersächsischen Stadt Melle künftig eine der beiden offenen Stellen für die drei Gemeinden Borgfeld, Horn und Andreas besetzen. Schwerpunkt dieser Stelle ist die Leitung der Kantorei. Skibbe hatte sich gegen sieben Mitbewerber aus Norddeutschland und Berlin durchgesetzt. Der 36-Jährige ist ausgebildeter Erzieher und studierter Kirchenmusiker, er hat eigenen Angaben zufolge als Instrumentallehrer gearbeitet und in einer Grundschule Musik unterrichtet. Studiert hat Daniel Skibbe an der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. Das Masterexamen habe er erst vor wenigen Wochen bestanden. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit den musikalischen Gruppen, den Gemeindevorständen, dem pastoralen Team und den kirchlichen Mitarbeitern, den kommunalen Einrichtungen und mit den Gemeinden“, so Skibbe. Die Chor- und Kinderchorarbeit mit ihm soll am 1. Mai beginnen, teilt Pastorin Wichmann mit. Eine Kennlernprobe für die Erwachsenenkantorei ist für Sonntag, 29. März, geplant. Ob sie stattfinden kann, ist noch offen.

Wie berichtet, sind personelle Umstrukturierungen der Grund dafür, dass die Stelle von Lisa Bork befristet war und die Kirchengemeinden Borgfeld, Horn und die Andreasgemeinde jetzt gemeinsam zwei Kirchenmusiker einstellen. Daniel Skibbe und eine weitere Kirchenmusikerin – oder ein Kirchenmusiker – sollen sich künftig die Arbeit aus eineinhalb Stellen teilen. Die Ausschreibungen laufen deutschlandweit.