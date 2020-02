In rege Gespräche vertieft waren die Gäste des Ehrenamtstags im Tarmstedter Hof. (Christian Kosak)

Tarmstedt. Nicht wegen des Geldes, sondern weil es für sie selbstverständlich ist, sich für das Gemeinwohl einzusetzen, engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Die meisten Vereine und gemeinnützigen Institutionen könnten ohne diese freiwilligen Helferinnen und Helfer überhaupt nicht existieren. Als eine Gelegenheit, alle ehrenamtlich Tätigen im Ort zu würdigen, hatte die Gemeinde Tarmstedt für Freitag in den Tarmstedter Hof zum Tag des Ehrenamtes eingeladen. Im Vorfeld hatte der Gemeinderat Organisationen und Vereine gebeten, jeweils zwei Personen für den Ehrenamtstag zu benennen.

„Danke sagen und zeigen, dass das, was jeder Einzelne ehrenamtlich für die Gemeinschaft leistet, gesehen und gewürdigt wird, ist mir sehr wichtig“, begrüßte Tarmstedts Bürgermeister Wolf Vogel die Gäste zu Beginn der Veranstaltung. Es gebe gute Gründe für die Ausübung eines Ehrenamtes. Dazu gehörten Spaß an sozialem Engagement, die Stärkung des Selbstwertgefühls und die Steigerung der sozialen Kompetenz. Neben einem Sektempfang und reichhaltigen Imbiss hatten drei der über 100 Gäste die Gelegenheit, über ihre Arbeit zu berichten.

Tempo 30 vor Grundschule

Ihnen sei es wichtig, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Schule und den Eltern zu ermöglichen, sagten Wiebke Scheidl und Kerstin Holle vom Elternrat der Grundschule Tarmstedt. Dafür arbeiteten sie auf freiwilliger und unentgeltlicher Basis. Zu ihren grundsätzlichen Aufgaben gehöre es, die Interessen der Eltern zu vertreten und deren Vorschläge und Wünsche an die Schulleitung weiterzugeben.

Aber die Elternvertreter wirken nach eigener Aussage auch in anderen Angelegenheiten mit, die für die Schule von Bedeutung seien, und organisieren Angebote für die Schülerinnen und Schüler. Dazu gehörten ein Programm zur Stärkung der Schüler, die finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Familien für Musikangebote und das Sammeln von Spenden. Ein besonderes Erfolgserlebnis hatte der Elternrat erst kürzlich. Um die Sicherheit der Schulkinder an der viel befahrenen Landesstraße vor der Grundschule zu erhöhen, hatten die Eltern alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt. Die Mütter und Väter hatten entsprechende Eingaben an die Gemeinde gemacht sowie ein Bürgerbegehren und eine Online-Petition samt Unterschriftensammlung organisiert. Jetzt wird tatsächlich Tempo 30 vor der Tarmstedter Grundschule Wirklichkeit.

Über die Arbeit im Reiterverein Tarmstedt berichtete der Hepstedter Hans-Peter Jagels. „Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung sowie die Ausübung des Pferdesports, aber auch Freude am Pferd und am Reitsport zu haben und anderen Menschen diese Freude ebenfalls zu ermöglichen“ erklärte der Vorsitzende. Der Reitverein Tarmstedt war im Jahr 1920, also vor genau 100 Jahren, gegründet worden. Die Pferde hätten zu dieser Zeit wegen ihrer Vielseitigkeit einen unheimlich großen Stellenwert in der Bevölkerung gehabt. „Der Umgang mit den Pferden, das Anspannen vor Feldarbeitsgeräte, das Fahren und das Reiten zählte damals zu den täglichen Notwendigkeiten“, so Hans-Peter Jagels. Bereits im Jahr 1922 habe der Verein sein erstes sportliches Turnier mit mehr als zehntausend Besuchern ausgerichtet.

Heute bietet der Tarmstedter Reitverein seinen Mitgliedern nach Hans-Peter Jagels Aussage vielfältige Aktivitäten. Neben Reitbeteiligungen, Dressurunterricht, großen Reitturnieren und Ausritten gehörten auch gemeinsame Urlaube mit Pferden zu den Angeboten. Sogar die Olympiasiegerin Heike Kemmer sei bereits auf der örtlichen Reitanlage zu Gast gewesen und habe diese für den Pferdesport genutzt. Eine feierliche Jubiläumsparty zum 100. Geburtstag des Vereins sei für den 20. Mai geplant, kündigte Hans-Peter Jagels zum Schluss seines Vortrages während des Tages des Ehrenamtes an.