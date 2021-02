Die Lilienthaler Grünen haben ihr Wahlprogramm für 2021 vorgelegt. (Björn Hake)

Lilienthal. Der Lilienthaler Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen läutet den Wahlkampf ein. Am Wochenende hat er, wie berichtet, mit Kim Kolja Fürwentsches einen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen geschickt. Als erster örtlicher Ableger einer Partei haben die Grünen zudem den Entwurf eines Programms zur Kommunalwahl im Herbst veröffentlicht. „Lilienthal 2030“ hat die Partei darüber geschrieben, wohl wissend, dass die nächste Wahlperiode nur bis 2026 dauert. Doch dieser Zeitraum ist den Grünen zu kurz gedacht. Das Jahr 2030 rücken sie in den Fokus, weil nach den Erkenntnissen des UN-Klimaberichts nur noch bis dahin Zeit ist, um die Klimakrise wirksam zu bekämpfen.

Seit September haben die Grünen an ihrem Programm-Entwurf gearbeitet. Herausgekommen sind 21 Seiten, auf denen der Ortsverband zusammenfasst, was er auf kommunaler Ebene tun will. Klimaschutz und Nachhaltigkeit stehen oben an, aber auch Themen wie Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung, Landwirtschaft, Umweltschutz, Soziales, Mobilität, Flächennutzung, Bürgerbeteiligung und kommunale Finanzen haben sie auf dem Zettel.

Die Grünen wollen zum Beispiel in neuen Bebauungsplänen eine Photovoltaikpflicht auf allen geeigneten Dächern einführen. Auch stehen sie dafür ein, dass in Lilienthal ein ökologischen Gewerbegebiet geschaffen wird, das als Leuchtturmprojekt für die Region gelten könnte. Die Gebäude müssten aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen, begrünt und energetisch autark sein. Allgemein dürften bei der Vergabe von Gewerbegrundstücken vornehmlich solche Betriebe berücksichtigt werden, die eine hohe Arbeitsplatzanzahl pro Fläche aufweisen und nachhaltige Produktions- und Konsumkonzepte verfolgen. Den von Bürgermeister Kristian Tangermann ins Spiel gebrachte Park-And-Ride-Platz in Höhe Kutscher Behrens lehnen die Grünen ab. Stattdessen wollen sie den Platz am Falkenberger Kreisel durch zusätzliche Stockwerke erweitern, um so den Flächenverbrauch zu minimieren. Indirekt greifen die Grünen auch die Debatte um die Gestaltung des Kreisels auf: Sie wollen, dass alles bleibt, wie es ist.

Voranbringen wollen die Grünen auch den Sozialen Wohnungsbau. Ihnen schwebt vor, dass für Neubauprojekte mit mehr als vier Wohneinheiten eine Quote von 25 Prozent für den sozialen Wohnungsbau verpflichtend sein soll.

Bei den Finanzen gehen die Grünen davon aus, dass die fehlenden Einnahmen nicht durch eine kommunale Sparpolitik kompensiert werden können. Um die aus ihrer Sicht notwendigen Maßnahmen baldmöglichst umsetzen zu können, sollen Bund und das Land Niedersachsen die nötigen Gelder bereitstellen. Auch soll sich mittelfristig die Verschuldung des Landkreises an den Verschuldungsgrad der Kommunen angleichen. Das Wahlprogramm steht zum Download auf der Homepage des Ortsverbandes unter www.gruene-lilienthal.de/programm/.