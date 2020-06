Ilka Christin Weiß engagiert sich für ein neues Selbstbestimmungsgesetz. (Fabian Wilking)

Lilienthal. Ilka Christin Weiß aus Lilienthal wurde als Holger geboren. Inzwischen ist sie 57 Jahre alt und lebt ganz offiziell als Frau. Die Wandlung vom Mann zur Frau war ein langer und teils leidvoller Weg für die Krankenschwester. Heute ist sie Sprecherin von Trans-Net OHZ, eine Selbsthilfegruppe für Transsexuelle aus dem Landkreis Osterholz. Aktuell schauen die Betroffenen mit großer Hoffnung auf den Bundestag in Berlin. Dort wird jetzt in erster Lesung über die Einführung eines neuen Selbstbestimmungsgesetzes debattiert, dass das alte Transsexuellengesetz ablösen soll. Warum die Novelle für Ilka Christin Weiß so wichtig ist, hat sie der Wümme-Zeitung in einem Gespräch erklärt.

„Das geht nicht einfach weg“, sagt Ilka Christin Weiß und lacht ihr Lachen, das so fröhlich ist wie das bunte Blumenmuster auf ihrem grünen Kleid. Hinter der schwarzen Hornbrille sind jedoch Sorgenfalten zu sehen. Immer noch hätten es Transsexuelle schwer, einen neuen Personenstand zu bekommen. Tatsächlich müssen dafür bis heute zwei psychologische Gutachten vorgelegt werden. „Die Betroffenen werden dann nach ganz intimen Dingen gefragt“, erklärt Ilka Christin Weiß. Manchmal werde auch noch eine körperliche Untersuchung angeordnet. In anderen Ländern sei man da schon viel weiter. Dort reiche ein Erklärung beim Standesamt, damit aus Holger wie in ihrem Fall eine Ilka Christin wird.

Eine große Befreiung

Schon als Kind hat Ilka Christin Weiß gespürt, dass mit ihr irgendetwas anders ist. Später dann hat sie heimlich Frauenkleider getragen, wenn sie allein zu Hause war. 30 Jahre lang war sie als Mann mit einer Frau verheiratet und hat aus dieser Ehe zwei inzwischen erwachsene Kinder. Eines Tages hat sie es nicht mehr ausgehalten und ist mit Frauenkleidern in den Supermarkt gegangen. „Danach wusste es das ganze Dorf“, erzählt sie und ist froh, dass sie sich geoutet hat. „Das war eine große Befreiung. Endlich hatte die Heimlichtuerei ein Ende.“ Ihre damalige Frau habe Verständnis gezeigt. Noch immer seien sie befreundet. Dennoch wurde die Ehe schließlich geschieden. „Meine Ex-Frau wollte nicht als Lesbe gesehen werden“, erklärt Ilka Christin Weiß.

Die Transgenderfrau steht zu ihrem Lebensweg und möchte andere unterstützen. Deshalb hat sie Trans-Net OHZ gegründet und ist als Beraterin tätig. Im Landkreis Osterholz träfen sich etwa 20 Personen regelmäßig bei Trans-Net. In Bremen seien etwa 80 Personen in der Community, so Weiß. „Viele von uns leben ihr Leben im falschen Körper, weil sie ihre Familie nicht verlieren wollen“, erklärt sie. Deshalb fänden die Treffen auch anonym statt. Wer sich allerdings für eine Hormontherapie oder körpermodifizierende Maßnahmen entscheide, der brauche fachliche Unterstützung, weiß sie aus eigener Erfahrung. „Die Hormontherapie ist wie eine zweite Pubertät“, beschreibt sie die Behandlung. Noch einschneidender aber seien die Operationen. „Wer sich dafür entscheidet, hat sich das lange überlegt“, betont sie.

Der Gesetzentwurf der Grünen sieht vor, dass transsexuelle Personen für eine Vornamens- und Personenstandsänderung nicht länger zwei psychologische Gutachten benötigen. „Wir halten das für menschenrechts- und grundrechtswidrig“, betont Ilka Christin Weiß und verweist auf das Antidiskriminierungsgesetz. Sie betont: „Wir haben uns unser Schicksal nicht ausgesucht. Das kann aber kein Grund sein, von Staats wegen die rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität derartig zu erschweren, wenn nicht sogar unmöglich zu machen, da das bisherige Verfahren auch mit erheblichen Kosten zwischen 1700 bis zu 5000 Euro verbunden ist.“ Sie hofft, dass die Novelle die Zustimmung der anderen Parteien im Bundestag findet.

Auch die FDP hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Die Freidemokraten wollen das Transsexuellengesetz schon deshalb abschaffen, weil es davon ausgeht, dass Transsexualität eine Krankheit ist. Das dem nicht so ist, hatte die Weltgesundheitsorganisation bereits klar gestellt. Auch möchte die FDP mit ihrer Novelle ein Verbot von genitalverändernden Operationen an intergeschlechtlichen Kindern erreichen. Die Linke fordert darüber hinaus, dass Entschädigungen an trans-und intergeschlechtliche Menschen gezahlt werden, an denen fremdbestimmte normangleichende Genitaloperationen durchgeführt wurden.

Ilka Christin Weiß hat sich entschieden und bereut diesen Schritt nicht. Sie hat sich die Haare rot gefärbt und trägt rote Ballerinas. Noch ist das neue Gesetz nicht beschlossen, aber die Lilienthalerin ist überzeugt, dass die Gesellschaft schon weiter ist als der Gesetzgeber. In der Nachbarschaft kenne man ihre Lebensgeschichte und gehe offen damit um, denn niemand, so Weiß, dürfe wegen seines Geschlechts diskriminiert werden.