Für die Pläne des Fördervereins Pro Pennigbüttel ist dieses Nest deutlich zu klein. Mithilfe der Landkreis-Bewohner will er das größte Osternest im Kreisgebiet herrichten. (Patrick Pleul)

Landkreis Osterholz. Der Förderverein Pro Pennigbüttel möchte die Tristesse der Corona-Pandemie ein wenig auflockern und hat sich für die Ortschaft eine Überraschung ausgedacht, an der sich alle Bewohner im Landkreis Osterholz und umzu beteiligen können. „Wir wollen auf dem neuen Dorfplatz das größte Osternest des Landkreises Osterholz aufbauen“, heißt es dazu vom organisierenden Förderverein. Dafür wird um Hilfe gebeten. Das Nest wird am 27. Februar von ein paar wenigen Mitgliedern des Fördervereins Pro Pennigbüttel aufgebaut und mit dem größten Ei – 2,10 Meter hoch und 1,20 Meter breit – ausgestattet. Das so vorbereitete Nest soll darüber hinaus in der Zeit vom 1. März bis Ostersonntag, 4. April, mit vielen bunten Eiern weiter gefüllt werden.

„Es wäre toll, wenn viele Menschen aus der Region dazu beitragen, beispielsweise indem sie Ostereier färben oder sie besonders gestalten und anschließend in unser großes Nest legen“, heißt es seitens des Fördervereins. Die Organisatoren sind davon überzeugt, dass diese Aktion ganz besonders für Kinder ein großer Spaß sein könnte. So soll in der Gemeinschaftsaktion nicht nur der neue Dorfplatz Im Hof zur Osterzeit hübsch dekoriert werden. Gemeinsam – auch mit interessierten Gästen der Ortschaft – soll das große Nest mit vielen großen und kleinen, bemalten und gefärbten, echten oder unechten Eiern gefüllt werden.

An den Ostertagen geht es dann weiter. Dann darf geschätzt werden, wie viele Eier sich im großen Nest befinden. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, können Besucher ihren Tipp auf einer der vorbereiteten Gewinnspielkarten, die am Dorfplatz ausliegen, aufschreiben und in einen dort aufgestellten Osterpostkasten einwerfen. Einsendeschluss: 5. April.