Hermann Cronjäger (JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Günter Kück geht in diesen Tagen immer mal wieder vor die Tür und guckt. „Aber noch sind die Störche bei uns nicht aufgetaucht“, erzählt er. Dabei wäre es an der Zeit, dass die Glücksbringer den Horst vor seinem Haus in Verlüßmoor beziehen. Ortwin Vogel, Nabu-Storchenbeauftragter im Landkreis Osterholz, bestätigt Kücks Einschätzung: „Jetzt geht es richtig los.“ Die Störche, die in Spanien überwinterten, hätten den Südwind genutzt, der in den vergangenen Tagen die Kälte verdrängt hat. Ihnen würden nun die Störche aus West-Afrika folgen. Nur die Ostzieher, die in Süd-Afrika überwintern, kämen nicht vor Ende März. Wie viele es am Ende sein werden, bleibt abzuwarten. 2020 zählte Vogel 45 Paare, die 88 Jungstörche aufzogen.

Im Doppelpack zurück

Erika Mückley wartet auch noch darauf, dass ihre Störche wieder auf dem Horst auf der Sirene in Meinershagen klappern. „Heute Morgen hatten nur die Gänse das Nest in Beschlag genommen“, sagt sie schmunzelnd. Der Horst bei Familie Lütjen in Vollersode ist ebenfalls noch leer. Voriges Jahr hatte erstmals ein Storchenpaar dort seine Jungen großgezogen. „Ich denke und hoffe, dass sie demnächst zurück sind“, sagt Friedhelm Lütjen. 2020 seien sie schließlich auch erst Mitte März aufgetaucht. In Moorhausen wird dagegen nur noch auf einen Storch gewartet. „Am 17. Februar ist der erste angekommen“, erzählt Hermann Cronjäger. Kaum da, habe er direkt begonnen, das Nest auszubessern und für seine Partnerin hübsch zu machen. „Die Männchen kommen immer zuerst“, verrät Cronjäger. Sie müssten schließlich das Weibchen mit einem tollen Nest gewinnen.

Dem Storchen-Männchen von der Kolke-Wiese am Ortseingang von Osterholz-Scharmbeck blieb dazu keine Zeit. Als Petra und Rolf Leymann am Morgen des 18. Februar aus dem Fenster schauten, waren bereits beide da und bauten am Nest. „Die Zwei sind offensichtlich Frühaufsteher; schon beim ersten Licht sind sie unterwegs“, hat Petra Leymann beobachtet.

Und auch an der Seeberger Landstraße hat das Storchenpaar gemeinsam am Abend des 17. Februar das Nest von Jürgen Lohmann bezogen. „Die beiden hatten sich wohl verabredet“, meint Lohmann und verrät: „Die sind bereits in Frühlingsstimmung.“ Und obwohl er es nicht wissen kann, so denkt er, dass „es die selben Störche aus dem Vorjahr sind“.

Gute Stimmung herrscht ebenfalls bei Anke und Didi Stelljes in Überhamm seit dem 17. Februar. Ihr Storchen-Nest ist im fünften Jahr in Folge von einem Storchenpaar ausgewählt worden. „Wir haben uns gewundert, dass beide zusammen gekommen sind“, erzählt Anke Stelljes. Während ihr Mann schwärmt: „Es ist toll, die Störche vom Haus aus beobachten zu können.“ Die Vögel seien das Dorfthema, alle freuten sich darüber, dass sie da seien. Am Gartenzaun, auf der Straße, beim Feierabend-Bier – immer tausche man sich über sie aus. Die Störche seien gut für die Gemeinschaft.

Im Tiergarten Ludwigslust hat sich inzwischen die Partnerin eines von zwei Störchen eingefunden, die als erste Rückkehrer im Landkreis bereits bei Eis und Schnee auf ihren Nestern ausgeharrt hatten. Und jenseits der Weser meldet Udo Hilfers von der Storchenstation in Berne nicht ein, zwei oder drei, sondern gleich 50 Rückkehrer. Für ihn ein Anfang. Im Sommer lebten mehrere Hundert Störche in der Gemeinde und der Storchenstation, berichtet er. Manch ein Osterholzer Storch dürfte seine Kinderstube in Berne gehabt haben, mutmaßen Hilfers und Ortwin Vogel. Daran, dass sie immer freie Nester finden, arbeitet Ortwin Vogel zurzeit. Drei Beratungen in Sachen „Storchennest aufstellen“ habe er in diesen Tagen noch. „In Mevenstedt, Schlussdorf und Heudorf“, so Vogel. Aber auch in Platjenwerbe und Löhnhorst kämen jetzt noch neue Masten hin.

Hart wie Beton

Hilfers sorgt sich unterdessen, dass die Storchenhelfer über die trockenen Sommer der vergangenen Jahre vergessen haben könnten, wie wichtig es ist, die Nester vor der neuen Brutsaison zu reinigen. Die Nestunterlage sei vom Kot und anderen Hinterlassenschaften aus dem Vorjahr hart wie Beton. Bei längerem Regen würde das Wasser im Nest stehen und die Eier und die jungen Störche stürben.

Daher sei es wichtig, die oberste Nestschicht zu durchbrechen, sie durchlässig zu machen. Experte Hilfers versichert: „Vor Mitte März brüten die Störche nicht; bis dahin geht das noch, selbst wenn die Störche schon da sind.“