Vor 60 Jahren hat Minna Engelken den DRK-Ortsverein Adolphsdorf mitgegründet. Dafür wird sie geehrt, und zwar von ihrem Sohn Wilfried Engelken, dem aktuellen Vorsitzenden des Ortsverbands. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Im vergangenen Sommer wollten die Mitglieder des Adolphsdorfer Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) dessen 60-jähriges Bestehen feiern. Und sie wollten das letzte noch lebende Gründungsmitglied ehren. Aus der Feier wurde wegen der Corona-Pandemie nichts und Minna Engelken hat die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft im DRK auch bis jetzt noch nicht erhalten. An diesem 23. Dezember soll es einen neuen Anlauf geben, im kleinen Kreis, und der wird sogar noch ein bisschen kleiner als andernorts, denn der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Adolphsdorf heißt Wilfried Engelken. Er ist der Sohn der Adolphsdorfer Mitbegründerin und wohnt gleich im Haus nebenan. Der DRK-Chef sagt: „Das hätten wir uns früher auch nicht träumen lassen, dass ich meine Mutter mal ehre.“

Viele Jahre im Blutspende-Team

Auch die Initiatorin des Adolphsdorfer DRK trug den Nachnamen Engelken. 1960 warb Meta Engelken in der Verwandtschaft für die Gründung des Ortsvereins. Sie versprach den Gründungsmitgliedern: „Ihr braucht auch nichts zu machen“, erinnert sich Minna Engelken. Die Verwandte hielt ihr Versprechen. Weil aber Minna Engelken das Nichtstun nicht liegt, wurde sie Kassenwartin und half viele Jahre bei der Vorbereitung der Adolphsdorfer Blutspenden mit. Dreimal pro Jahr wurden dafür Brot und Butterkuchen im Steinbackofen für die Bewirtung der Spender gebacken. Die Termine in der alten Schule seien immer gut besucht gewesen. „Viele Leute haben sich hier getroffen, die sich sonst nicht getroffen hätten“, erinnert sich Minna Engelken.

Vor acht Jahren erlaubte sie sich dann das ehrenamtliche Altenteil. Da war sie 80 Jahre alt. Jüngere sollten übernehmen. Um die Ehrung macht sie auch jetzt nicht viel Aufhebens. „Ich habe mitgemacht“, sagt sie, „und damit hat sich das.“

Doch DRK, das bedeutet für Minna Engelken bis heute: „Hilfe für jedermann“ und „überall“. „Das geht nicht nach Nationalitäten“, sagt sie, das Helfen „liegt wohl in der Familie“. Die Tochter und zwei Enkelinnen sind Krankenschwestern, Sohn Wilfried Engelken ist in der Feuerwehr aktiv. Helfen ist für ihn selbstverständlich. „Wir wachsen hier auf dem Land so auf“, sagt Wilfried Engelken, und seine Mutter ergänzt: „Früher haben sich die Bauern untereinander geholfen.“

Insofern war Wilfried Engelkens Reaktion absehbar, als der DRK-Ortsverein Adolphsdorf vor vier Jahren einen Vorsitzenden brauchte. Er sagte sich: „Das kannst du ja mal für ein paar Jahre machen. Man sieht was anderes, man lernt was anderes.“ Seitdem setzt er auf Werbung. Fünf oder sechs Jüngere habe er fürs DRK schon gewinnen können. Die braucht es auch. Der Altersdurchschnitt der rund 45 Mitglieder liege zwischen 60 und 65 Jahren. Auch für Adolphsdorfer Blutspenden wirbt das DRK unter Engelkens Vorsitz offensiver. Ein Erlebnis bestätige ihn, sagt er, und erzählt von einem bayerischen Motorradfahrer auf der Durchreise, der durch die neuen Werbefahnen an der Straße darauf aufmerksam geworden sei und spontan daran teilgenommen habe.

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr auch die Adolphsdorfer Blutspende verändert. Der Steinbackofen bleibt kalt. Statt duftendem Kuchen oder Gegrilltem im Dorfgemeinschaftshaus gibt es eine Verpflegungstüte zum Mitnehmen in der Adolphsdorfer Schützenhalle. Dahin zieht der DRK-Ortsverein auch für den nächsten Termin am 13. Januar um. Dort ist genügend Platz für Abstand und Hygienevorschriften mit Einbahnstraßensystem. Engelken sagt über die Vorbereitung: „Da kommt eine Menge Arbeit auf uns zu.“ Die Blutspende ist zwischen 16.30 und 20 Uhr in der Adolphsdorfer Straße 249 möglich.