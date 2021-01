Ein Pharmazeut zeigt ein Fläschchen mit Impfstoff. Die Impfungen in den Landkreisen Rotenburg und Osterholz haben vor einer Woche begonnen. (Klaus-Dietmar Gabbert/DPA)

Landkreis Osterholz. Das Land Niedersachsen hat den Bund-Länder-Beschluss umgesetzt und seine Corona-Verordnung angepasst. Die neuen Regelungen gelten bis Monatsende. Die Osterholzer Kreisverwaltung hat die zentralen Punkte zusammengefasst.



Treffen im öffentlichen und privaten Raum: Die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. So sind Treffen in der Öffentlichkeit und im privaten Raum (Haus, Wohnung, Garten, etc.) nur mit Personen aus dem eigenen Hausstand und höchstens einer weiteren Person erlaubt. Personen, die alleine leben, dürfen sich mit Personen eines weiteren Hausstands treffen.



Kinderbetreuung: Alle Kindertageseinrichtungen im Landkreis Osterholz bleiben bis zum Ablauf des 31. Januar geschlossen. Eine Notbetreuung in kleinen Gruppen ist sichergestellt. Erziehungsberechtigte, die diese in Anspruch nehmen müssen, können sich an den Träger der Kindertageseinrichtung wenden. Die Notbetreuung gilt vor allem für Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen und berufstätigen Alleinerziehenden. Das Bringen und Abholen von mehreren Kindern ist erlaubt.



Schulen: Die Schulen befinden sich ab dem 11. Januar überwiegend im Homeschooling. Eine Ausnahme bildet der Grundschulsektor, für den ab dem 18. Januar das Szenario B, ein Wechselszenario aus Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zu Hause, vorgesehen ist. Zudem sollen Schüler, die im laufenden Schuljahr Abschlussprüfungen ablegen, im Wechselszenario unterrichtet werden. Auch in den Schulen gibt es für die Jahrgänge 1 bis 6 eine Notbetreuung. Bei Bedarf sollen sich Erziehungsberechtigte an die Schule wenden. Die Schülerbeförderung findet im normalen Fahrplan statt. Das Bringen und Abholen mehrerer Kinder ist erlaubt.



Außerschulische Bildung: Volkshochschulen, Musikschulen, Einrichtungen der kulturellen Bildung und weiteren außerschulischen Bildungsangeboten ist der Präsenzunterricht untersagt. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften können notwendige Prüfungen und Beratungen stattfinden.



Maßnahmen bei hohen Inzidenzen: Neu geregelt ist, dass Landkreise mit Inzidenzwerten über 200 besondere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus treffen können. Dies ist abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort und kann eine Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort bedeuten. In Bremen lag der Inzidenzwert am Freitag bei 80, der Landkreis Rotenburg gab den Wert 94 an, der Landkreis Osterholz lag bei 56.



Wie berichtet, hatten die Landkreise Rotenburg (am Neujahrstag) und Osterholz (am 4. Januar) in den Alten- und Pflegeheimen der Region mit der Impfung durch mobile Teams begonnen. In den ersten fünf Tagen konnten im Kreis Osterholz 600 Menschen mit der Erstdosis Impfstoff versorgt werden. Am Wochenende sollten die Aktionen in weiteren Wohneinrichtungen fortgesetzt werden.

Für die Zweitimpfung drei bis vier Wochen nach der ersten Impfung hält das Land den Impfstoff zurück. Wann das Impfzentrum in Osterholz-Scharmbeck starten kann, ist unklar. Die prioritär zu impfenden Personen über 80 Jahre werden im Landkreis Osterholz schnellstmöglich informiert, sobald das Land verlässliche Aussagen getroffen hat, hieß es dazu aus dem Kreishaus. Eine Terminvereinbarung werde dann über das Land Niedersachsen entweder telefonisch oder online möglich sein.



Für Fragen steht das Bürgertelefon des Gesundheitsamts Osterholz während der Öffnungszeiten unter 04791/ 930 29 00 zur Verfügung. Das Bürgertelefon des Landkreises Rotenburg unter 04261/ 98 39 83 zu erreichen. Fragen zur Corona-Impfung beantwortet die niedersächsische Hotline montags bis sonnabends unter 0800/ 99 88 665.