Schleusentore auf! Bevor die Fahrt fortgesetzt werden kann, muss Skipper Peter Röleke (rechts) selbst Hand anlegen. Einen Schleusenwärter gibt es am Gerken-Stau nicht. Gerd Vajen hält den Kahn in Position. (Fabian Wilking)

Sanft fließt das Wasser bis zum Horizont in weiter Ferne. Aus dem üppigen Grün am Uferrand leuchtet es in allen Schattierungen von Violett. Über den sandigen Berggipfel gleißt die güldene Mittagssonne. Gut, der schnurgerade Fluss, auf dem wir uns gemächlich schippern lassen, trägt den unpoetischen Namen Maschinenfleet, und unter dem imposanten Sandberg ruht städtischer Abfall von Jahrzehnten. Doch würde man sich die Strommasten wegdenken, das Hintergrundrauschen der Autobahn und den Duft von frisch Frittiertem aus einem der Parzellenhäuschen ignorieren: Man könnte Peter Röleke glatt zustimmen. „Das ist hier doch fast wie am Amazonas“, schwärmt der Kapitän, der uns nach Walle und zurück navigiert. Wir bleiben ganz dicht an der Stadt, und entfernen uns doch so weit davon, dass man leicht die Orientierung verlieren und die Zeit vergessen kann – aber dafür Abstand gewinnen, Luft holen und sich für ein Weilchen ganz weit weg träumen.

Der Torfkahn nimmt die Zufahrt „durch die Hintertür“. So nennt sich die kleine Kreuzfahrt, die seit dem vergangenen Jahr auf dem Programm der Torfkähne Bremen steht und den Westen der Stadt von seiner völlig anderen Seite zeigt.

Am Findorffer Heimathafen geht es an Bord des Torfkahns, dann über den Torfkanal in die Kleine Wümme Richtung Blockland, bis auch die letzte der schnuckeligen Parzellen in 1 a-Wasserlage hinter uns liegt und kein Haus, kein Mensch, kein Auto mehr zu sehen ist. Durch Gröpelinger Fleet und Maschinenfleet führt die Route ins Waller Fleet, und dann wird umgedreht. Von A nach B wäre es mit dem Fahrrad eine Strecke von, sagen wir mal, einer gemütlichen Viertelstunde. Trotz des leise knatternden Motors braucht der Torfkahn dafür ein Vielfaches länger.

Aber hier ist natürlich der Weg das Ziel. Und was sind schon sechs Stunden, wenn man dafür eine komplette Fernreise in unbekannte Gefilde unternehmen kann? Für Stadtmenschen hat die idyllische Strecke durchaus eine gewisse Exotik zu bieten: schillernde Gestalten wie den Eisvogel zum Beispiel oder den Silberreiher. Der Graureiher, der sich an seinem Lieblingsplätzchen am Torfkanal nicht aus der Ruhe bringen lässt, ist schon ein guter Bekannter der Torfkahnskipper. „Den hat die Tourismuszentrale hier aufgestellt“, sagt Röleke beim Vorbeifahren. Die Vögel finden in den ruhigen Gewässern einen gedeckten Tisch, wenn ihnen der Appetit etwa nach Aal, Brasse, Barsch, Rotfeder oder Zander steht.

Auch die Flora hat etwas zu bieten. In diesem Sommer blühten Blutweiderich und Hechtkraut so prächtig wie selten, erklärt der Skipper. Der Wasserrand ist besonders reich dekoriert mit den gelben und weißen Farbtupfern von ungezählten Sumpfdotterblumen und Teichrosen. Zumindest die Natur habe vom Coronavirus sichtlich profitiert, sagt Röleke, der mit seiner rustikalen Kluft, dem weißen Bart und den wettergegerbten rosigen Wangen wie ein freundlicher Bilderbuch-Seebär aussieht.

Nicht, dass es hier in Normalzeiten zuginge wie am Bahnhof. Doch nachdem der Findorffer Torfhafen 2006 aufwendig saniert und aus dem Dornröschenschlaf geweckt wurde, hat sich auf dem Wasser ein vergleichsweise reger Verkehr entwickelt. Allein die Findorffer Torfkähne legten 2019 rund 280 Mal zu ihren Touren ab. Unter den insgesamt 48 Kanalkilometern, die inzwischen von Findorff aus erschlossen wurden, ist die Tour ins Waller Fleet die jüngste. Das Angebot kam bei der Kundschaft direkt gut an, berichtet Betriebsleiter Gerd Vajen: „Im vergangenen Jahr war jede einzelne Tour komplett ausgebucht.“ So wäre es bestimmt auch in diesem Jahr weitergegangen – wäre nicht etwas Unvorhergesehenes dazwischen gekommen. Seit Ende Juli dürfen die Torfkähne wieder unter Auflagen fahren.

Glücklicherweise sind Torfkahnfahrten heutzutage auch nicht mehr, was sie einmal waren. Um sich die Strapazen der frühen Moorbauern nur ansatzweise vorstellen zu können, müsse man sich zunächst die mächtigen alten Bäume wegdenken. „Bevor der Bürgerpark und der Stadtwald angelegt wurden, war hier nichts, das Schatten spenden konnte“, erzählt Röleke. Tagelang und bei jedem Wetter waren die Kähne unterwegs. Wenn der Wind nicht zum Segeln reichte, mussten die schwer beladenen Boote mit Muskelkraft vorangetrieben werden. Als Küche und Schlafzimmer diente die winzige Kabine mit der torfbefeuerten „Brennhexe“. Nicht wenige Moorbauern wachten nie mehr auf. Kohlenmonoxidvergiftung, „so kamen unheimlich viele ums Leben“, erzählt Röleke.

Den 78-jährigen Techniker im Ruhestand hat quasi bereits sein ganzes Leben auf die Tour vorbereitet. Den Bremer Westen kennt er seit seiner Kindheit wie seine Westentasche, und seit mehr als 40 Jahren verbringt er seine Freizeit am liebsten auf dem Wasser. Als er vor neun Jahren davon erfuhr, dass die Findorffer Torfkähne Skipper suchten, musste er nicht lange überlegen, erzählt er. „Ich hab ‘nen Tick mit dem Bootfahren“, lautet die Erklärung. „Das Wetter ist mir schietegol.“ Die Erweiterung des Tourenplans nach Walle lag einfach nahe, sagt er: Denn bevor der große Torfhafen in Findorff zur städtischen Handelszentrale wurde, hatte es Direktlieferungen ins Waller Fleet gegeben. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Osterfeuerberg sogar eine Abladestation, an der sich die Bewohner mit dem Brennmaterial versorgen konnten.

Röleke hat sich im Laufe der Zeit 1200 Din-A-4-Seiten an Fachwissen erarbeitet, aus denen er zusätzliches Material für seine lokalgeschichtlichen und naturkundlichen Torfkahntouren schöpft. Wer etwas wissen möchte, braucht nur zu fragen.

Hausboote gibt es in Bremen nicht allzu viele. Vom Torfkahn aus kann man allerdings schon mal eins entdecken. (Fabian Wilking)

Zur Sache

Infos und Buchung

Die Torfkahnfahrten vom Findorffer Torfhafen werden vom Bremer Geschichtenhaus im Schnoor organisiert. Träger ist der Beschäftigungsträger Bras e.V. Eine Übersicht über die angebotenen Touren bietet die Internetseite www.torfkaehne-bremen.de. Bis auf Weiteres ist Folgendes zu beachten: Die Fahrten finden nur nach telefonischer Voranmeldung unter Angabe der Kontaktdaten statt. Die Belegung der Kähne ist begrenzt auf sechs Passagiere (beziehungsweise auf acht Passagiere, wenn sie aus maximal zwei Haushalten stammen). Reservierungen können unter der Rufnummer 04 21 / 3 36 26 51 vorgenommen werden (Bürozeiten sind montags bis freitags von 9.30 bis 16.30 Uhr), oder per Mail an die Adresse buchung@torfkaehne-bremen.de.