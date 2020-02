Gerald Willems, Vorsitzender der Astronomischen Vereinigung Lilienthal, mit einem Modell des Sonnensystems. Er weiß, warum es den Schalttag gibt. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg/Lilienthal. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“ Wer an einem 29. Februar geboren wurde, bekommt dies nur alle vier Jahre an seinem richtigen Geburtstag zu hören, in allen anderen Jahren muss er sich entscheiden, ob er am 28. Februar oder am 1. März Geburtstag feiern will. Na klar, das liegt am Schaltjahr, das im Jahr 45 v. Chr. mit dem julianischen Kalender eingeführt wurde. Oder hat es nicht doch einen ganz anderen Grund? Wer nämlich im alten Rom und noch einige Jahrhunderte später am Schalttag geboren wurde, konnte trotzdem jedes Jahr am richtigen Datum feiern: In Wirklichkeit ist nämlich nicht der 29. Februar der Schalttag, vielmehr wurde er nach dem 24. Februar eingeschoben, den es damit zweimal gab.

Gerald Willems, der Vorsitzende der Astronomischen Vereinigung Lilienthal (AVL), kann anschaulich erklären, weshalb dieses Jahr einen Tag länger ist als üblich – das hat er bereits häufiger in Vorträgen getan. Bei der Gelegenheit berichtigt er auch gleich die Angabe der Sternzeichen in heutigen Kalendern, denn die werden noch heute so berechnet, als gäbe es keine Schaltjahre. Für Astrologen sind die Sternbilder eingefroren auf dem Stand von vor 2000 Jahren, tatsächlich haben sie sich am Himmel aber, verglichen mit dem Kalender, verschoben. „Wenn ich im Jahr 1 n. Chr. im Sternbild Jungfrau geboren wäre, wäre ich heute Löwe“, sagt Gerald Willems. Das Sternbild Fische beginnt im Kalender am 21. Februar, am Himmel aber am 21. Januar. „Da scheren sich die Astrologen einen Dreck drum“, sagt Willems.

Schon im Altertum war bekannt, dass das Jahr 365 Tage hatte, auch wenn man damals allgemein noch glaubte, dass die Sonne um die Erde kreist – aber das hatte ja keine Auswirkungen auf die Länge des Jahres. In seinem Vortrag sagt Gerald Willems: „Nun wäre es ein geradezu unglaublicher Zufall, wenn die Drehung der Erde um sich selbst ganz genau in diese Drehbewegung um die Sonne 365-mal hineinpassen würde. Und sie passt auch nicht genau hinein.“ Die genaue Umlaufzeit der Erde um die Sonne beträgt 365 Tage, fünf Stunden, 49 Minuten und 26,74 Sekunden, also 365,2425 Tage.

Deshalb hat Julius Cäsar im Jahr 45 v. Chr. den Schalttag im Februar eingeführt. Nach römischer Zeitrechnung, die mit der Gründung Roms im Jahr 753 v. Chr. beginnt, war es das Jahr 708 – das erste Schaltjahr der Geschichte, denn 708 lässt sich durch vier teilen. Ganz genau entsprach dieser julianische Kalender aber immer noch nicht dem Erdumlauf. Im 16. Jahrhundert begann sich das langsam unliebsam bemerkbar zu machen, deshalb reformierte Papst Gregor XIII. 1582 den Kalender noch einmal: In allen Jahren, die durch 100 teilbar sind, fällt der Schalttag fort mit Ausnahme der Jahre, die durch 400 teilbar sind. 1600 und 2000 bleiben also Schaltjahr, 1900 und 2100 nicht. Im Jahr der Einführung folgte auf den 4. sofort der 15. Oktober. In den Ländern der Ostkirchen wurde diese Reform nicht übernommen, deshalb fand die Oktoberrevolution in Russland nach unserem Kalender nicht am 25. Oktober 1917 statt, sondern am 7. November. Erst 1918 wurde in Russland der gregorianische Kalender eingeführt, nun mussten sogar schon 13 Tage übersprungen werden.

„Ganz interessant ist der Umstand, dass man den zusätzlichen Schalttag nicht am 29. Februar dazurechnete, sondern den 24. zweimal beging“, sagt Gerald Willems in seinem Vortrag, und das weckt Erinnerungen an ein Buch über die Entwicklung der lateinischen Sprache. „Latein – Muttersprache Europas“ heißt es, im Jahr 1978 von dem pensionierten Latein- und Englischlehrer Carl Vossen verfasst, und da erfährt man Näheres über den lateinischen Kalender, der noch immer Grundlage unseres Kalenders ist. Da wurde es Zeit, einmal die Schulgrammatik und Langenscheidts Latein-Wörterbuch wieder herauszusuchen.

„Unser Kalender, eine römische Erfindung“, lautet das Kapitel in Vossens Buch – aber gerade das Wort „Kalendae“ ist höchst untypisch, denn es ist eines der ganz wenigen lateinischen Wörter mit einem K. Das liegt daran, dass es über das Verb „calare“ (ausrufen) vom griechischen „kaleín“ abgeleitet ist. An jedem Monatsanfang wurde nämlich durch die Priester ausgerufen, auf welchen Tag die Nonae fallen, der neunte Tag vor Vollmond. Ferner gab es als feste Tage noch die Iden. Und von diesen drei festen Tagen an zählten die Römer das Datum rückwärts. Unsere sieben Wochentage spielten für sie keine Rolle, die entstammen der jüdisch-christlichen Religion. Die heutigen Wochentage wurden erst unter Kaiser Konstantin dem Großen im Jahr 321 für verbindlich erklärt, das war die Übergangszeit von der alten römischen zur heutigen Zählweise.

Der römische Kalender hatte das Zeug zur Geheimwissenschaft. Von den drei Festtagen Kalendae (Monatserster), Nonae (am 5. oder 7.) und Idus (13. oder 15.) aus wurde rückwärts gezählt, und um es noch komplizierter zu machen, wurde der Festtag mitgezählt. Der vorletzte Tag eines Monats war also nicht der zweite Tag vor den Kalenden des nächsten Monats, sondern der dritte: ante diem tertius Kalendas. Und im Februar in Schaltjahren hieß der Schalttag: ante diem bis VI Kalendas Martius – der sechste Tag zum zweiten Male vor den Kalenden des März. Das ist der 24. Februar verdoppelt, und deshalb heißt heute noch in Italien das Schaltjahr anno bisestile – der sechste Tag (nach römischer Zählweise) doppelt.

Dieser Kalender schlug sich sogar bis 1969 im katholischen Heiligenkalender nieder, wie ein Anruf beim Bistum Osnabrück und einige Nachfragen der Sekretärin des Diözesanmuseums ergaben: Laut Professor Stephan Winter, dem Referenten des Weihbischofs, wurden bis 1969 in Schaltjahren alle Festtage zwischen dem 24. Februar und dem 1. März um einen Tag verschoben; der Heilige Matthias wurde nicht am 24., sondern am 25. Februar begangen.

Würde die römische Zählweise heute noch gelten, hätte es dieses Jahr zwei Rosenmontage gegeben, und alle Menschen, die am Schalttag geboren wurden, könnten jedes Jahr am richtigen Datum Geburtstag feiern. Aber ihnen kann Hoffnung gemacht werden – auch der gregorianische Kalender ist astronomisch nicht ganz genau. Gerald Willems hat es ausgerechnet: In etwa 2800 Jahren folgen zwei Schaltjahre aufeinander, dann ist nicht nur das Jahr 4812 ein Schaltjahr, sondern auch das Jahr 4813, obwohl es nicht durch vier teilbar ist.