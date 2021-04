Der Bereich zwischen Eisdiele, Bergstraße und Spielplatz wird zu einem wuseligen, unübersichtlichen und gefährlichen Hotspot, sobald Ausflugswetter aufzieht. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede kommt in vielen entscheidenden Fragen nicht von der Stelle, das ist ganz besonders in der Frage der Verkehrspolitik fast schon wörtlich zu nehmen. Sagen zumindest diejenigen, die finden, ein Erholungsort wie dieser brauche dringend mehr Verkehrsberuhigung. Sie sprechen von einem so massiven Durchgangsverkehr, dass man als Fußgänger kaum sicher über Hauptstraßen käme. Im bundesweiten Ranking der Radfahrer liegt Worpswede am äußersten Ende der Beliebtheitsskala. Andere sagen, das sei Jammern auf hohem Niveau, man solle mal nach Bremen schauen, dann wisse man, wie wahre Verkehrsprobleme aussehen.

Aber nur, weil es anderswo schlechter ist, ist es am Weyerberg noch lange nicht gut. Mit der Orientierung am noch schlechteren Beispiel hat man noch nie optimale Lösungen gefunden. Es besteht ohne Frage Verbesserungsbedarf in Worpswede, selbst wenn man manche Klage über die Zustände als übertrieben ansehen mag. Der Unfall am Gründonnerstag, bei dem ein Kind vor der Eisdiele überfahren wurde, zeigt, dass gerade dieser Bereich am Ende der Bergstraße zu einem wuseligen, unübersichtlichen und gefährlichen Hotspot wird, sobald Ausflugswetter aufzieht.

Neu ist das alles nicht. Politik, Verwaltung, Stiftung Worpswede und engagierte Bürger wie Gabriele Graf weisen gebetsmühlenartig immer wieder auf die Probleme hin. Selbst der Landkreis Osterholz hat inzwischen eingesehen, dass eine Temporeduzierung für die Worpsweder Ortsdurchfahrt sinnvoll wäre. Auch wenn die Behörden bewusst vermeiden, sich gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben, so ist doch eindeutig, dass das Land Niedersachsen Tempo 30 quasi ausbremst. Vor der Tarmstedter Schule zierte es sich lange, in Hannover kassierte es einen Modellversuch wieder ein, weil es zu viele Vorschläge gab, und in Worpswede sieht es keine rechtliche Grundlage dafür. Wenn aber eine solche Situation wie an der Eisdiele, mit dem Spielplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite, sie nicht bietet, dann stimmt entweder etwas am Gesetz nicht oder an dessen Auslegung.

Das Land will offenbar den Autoverkehr nicht zusätzlich ins Stocken bringen und keine Staus provozieren. Das ist letztlich eine politische Entscheidung. Aber die Praxis ist der Ideologie noch immer überlegen. Warum also nicht ausprobieren, was ein Tempolimit im Ort wirklich bringt: mehr Lebensqualität oder mehr Staus? Schilder aufzustellen kostet nun wahrlich nicht die Welt. Entsprechende Verkehrsmessungen lieferten dann Argumente für eine vernünftige Lösung. Und wenn etwas nicht funktioniert, kann man kurzfristig gegensteuern. Die einzige Gefahr eines solchen Modellversuchs ist, dass man die eigene Position womöglich korrigieren muss.

In dieser Woche hat der Worpsweder Planungsausschuss sich übrigens nicht dazu durchringen können, auf der Bergstraße eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs auszuprobieren. Einen besseren Vorschlag als die von der UWG vorgeschlagene Lösung mit einem Durchfahrverbot in Höhe des Parkplatzes hatte man nicht – das Gremium hat die Problematik vertagt. So signalisiert dann auch die Ortspolitik alles andere als Dringlichkeit.