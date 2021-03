Line Voigt und Dieter Klau-Emken proben coronakonform für "König Drosselbart". Mit einem Jahr Verspätung soll das Stück des Wintertheaters im November Premiere feiern. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Möglichst originalgetreu soll die Szene sein, auch für das Probenfoto. Dieter Klau-Emken schleppt den Desinfektionsspender aus dem Bild. Dann blättert er im Textbuch, er wird schimpfen und beschwichtigen, er wird wechselweise Bettelmann und Diener mimen und obendrein noch die Szenenmusik summen. Er wird Line Voigt die Stichworte geben, die sie braucht, um als frisch mit einem Bettler vermählte Prinzessin zu schimpfen, was das Zeug hält bei dieser coronakonformen Einzelprobe für „König Drosselbart“. Leiter Klau-Emken und seine jungen Darsteller hoffen, dass das Wintertheater Lilienthal mit einem Jahr Verspätung im November zur Premiere einladen kann.

Die Spielzeit 2020/2021 ist ausgefallen. Coronabedingt. Dem Ensemble beschert die Pandemie nun die längste Probenzeit in der Geschichte des Wintertheaters. Seit März 2020 arbeiten sie an dem Stück – soweit es die Corona-Beschränkungen zulassen.

Viel Zeit für Einzelheiten

Im Martinssaal gibt Dieter Klau-Emken jetzt den Bettler, als der sich der König Drosselbart verkleidet hat. Den nicht vorhandenen Mantel umschreibt er wortreich, dann läuft er auf einen imaginären Stock gebeugt vor Line Voigt her. Für die 16-Jährige ist es die fünfte Spielzeit. Diese Form der Einzelproben findet sie ganz gut. „Man hat sehr viel Zeit für Einzelheiten“, sagt sie und ihre Prinzessin zeugt davon. Gerade noch streitet sie mit ihrem Angetrauten, ob die Sonne oder der Mond vom Himmel scheint und sie beschimpft ihn: „Du hast wohl einen Sonnenstich.“ Klau-Emken blättert im Textbuch. Jetzt ist er der Diener des Königs, der sie vom Apfelbaum verjagt. So spielen sie sich auf einen dieser Momente hin, die von der langen Probenzeit profitieren – den Wandel der Emotionen binnen zweier Sätze.

Eben noch barsch wird der Prinzessin bewusst, dass es vielleicht ein Fehler gewesen sein könnte, den König Drosselbart als Bräutigam abgewiesen zu haben. Er war der letzte in einer langen Reihe von Bewerbern. Der wütende Vater hatte sie darauf hin mit einem Bettler vermählt. Nun sinkt sie müde auf eine Bank. Wieder Diener vertreibt Klau-Emken sie auch da. Wem die Bank denn gehöre, will die Prinzessin wissen. Als in sich ruhender, verkleideter König Drosselbart erklärt Klau-Emken: „Das weißt Du nicht?“, und als Regisseur instruiert er: „Du stehst mir gegenüber wie in Trance.“ Dazu summt er. Line Voigts Gesicht spiegelt den Schmerz einer ungewollten Einsicht. Hat die Prinzessin einen Fehler gemacht?

Klau-Emken schwärmt anschließend über diesen tiefen Moment, wie die Prinzessin aus Angst vor der Emotion ihr Weinen wegdrücke. Noch steht sie am Beginn ihres Entwicklungsweges, der sie über eine tiefe Erschütterung zu sich selbst und ihren wahren Qualitäten führen wird. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das im Normalbetrieb nicht so hinbekommen würde“, sagt Schauspielerin Line Voigt.

Werde in der Gruppe geprobt und eine Stelle ziehe sich länger hin, werde es für die anderen langweilig. In einer Einzelprobe aber können sie immer wieder hineingehen in die wechselnden Gefühle der Prinzessin. Dieses Ausprobieren und dabei weniger Druck durch Beobachter zu haben, das motiviere und Voigt sagt: „Zumindest am Anfang finde ich es etwas angenehmer, wenn man alleine oder zu zweit probt.“ Klau-Emken stimmt zu, gerade in sensiblen Testphasen helfe das. Derzeit beschränkt sich das Wintertheater auf drei Einzelproben pro Woche, zu je einer Stunde pro Darstellerin.

Dass dies am Ende das Zusammenspiel erschweren könnte, fürchtet Line Voigt nicht. „Wir kennen uns alle“, sagt sie. Und darin schwingt zugleich die Kehrseite dieser Situation. „Es ist schon ein etwas traurig, die anderen nicht zu sehen.“ Und sie vermisse auch das gemeinsame Probenwochenende in Bredbeck und das Gastspiel in Göttingen. Derweil bleibt die Einzelprobe als „ein bisschen Abwechslung“, etwas außer Schule. Ihr Leben spiele sich derzeit überwiegend in ihrem Zimmer und im Haus ab, manchmal sei es dann ein bisschen schwierig daran zu denken, dass dienstags Probe ist, lacht Line Voigt. An Motivation dafür mangelt es ihr trotz eines bislang fehlenden Premierentermins nicht. Sie sagt: „Ich denke da gar nicht so darüber nach, sondern eher über die Entwicklung des Stücks.“

Zur Sache

Generationswechsel in Zeiten von Corona

1993 hat Dieter Klau-Emken in Lilienthal mit der schauspielerischen Nachwuchsarbeit begonnen. Den Anstoß gab eine Ferienspaßaktion auf der Lilienthaler Freilichtbühne. Die kam so gut an, dass unter dem Dach des Vereins die Theaterschule unter seiner Leitung entstand. Der Bedarf war offenbar da. Etwa 25 Kinder und Jugendliche seien gleich zum ersten Treff gekommen, so Klau-Emken.

In den Folgejahren probten bis zu 45 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in mehrere Altersgruppen in der Theaterschule und 2001 ging daraus das Lilienthaler Wintertheater hervor. Dessen erste Produktion hieß „Sterntaler“. Das Wintertheater entwickelte sich Laufe von fast 20 Jahren zu einer Institution in Lilienthal und Umgebung. Zwischen 1000 und 1200 Zuschauer besuchen alljährlich zwischen Ende November und Februar die Vorstellungen im Lilienthaler Martinsaal auf dem Diakoniegelände.

In der Saison 2003/2004 stand schon einmal der König Drosselbart auf dem Spielplan. Seinerzeit gastierte damit das Ensemble beim Bremer Theater und wurde unter 13 teilnehmenden Jugendtheatergruppen mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Nun befindet sich das Stück in Warteschleife, aber Klau-Emken hofft, dass sie gute Chancen haben, im November Premiere zu feiern.

Der König Drosselbart 2021 wird eine kleine Produktion sein. Spielten in manchen Zeiten rund 30 junge Leute mit, sind es diesmal elf. Dass die Mitgliederzahl in Wellen mal größer und kleiner wird, das weiß Dieter Klau-Emken aus fast 20 Jahren Wintertheater. „Die allermeisten sind sehr lange geblieben, fünf, sechs, sieben oder acht Jahre.“ Er habe viele Persönlichkeiten wachsen sehen und viele der jungen Leute bleiben bis zum Schulabschluss und einige gar darüber hinaus. Aber irgendwann ist er wieder dran, der Generationswechsel. Diesmal ist das Ensemble „auf den Kern reduziert“, so Klau-Emken. Neue Mitglieder, die sich von den Vorstellungen motiviert der Truppe anschließen, sind mangels vergangener Spielzeit ausgeblieben.

Nach anfänglichen Bedenken ob der Pandemiepause hegt er inzwischen keine Sorge mehr um die Zukunft des Wintertheaters. Und: „Ich habe Lust, weiter Projekte zu machen.“ In der aktuellen Produktion gebe es Rollen für junge Leute ab etwa 14 Jahren. Wer Lust auf Theater hat, können sich bei Dieter Klau-Emken unter der Nummer 04298/6511 oder 0172/9536957 informieren.