Volles Haus: Johannes Strate am Sonntagabend in der Music Hall in Worpswede. (Lars Fischer)

Der erste Laster rollt schon fast 24 Stunden vor der Show auf den Hof der Music Hall. Auf der Bühne steht am Sonnabendabend noch der Singer-Songwriter Luka Bloom und liefert so etwas wie ein Kontrastprogramm zum folgenden Abend mit Revolverheld. Ruhig und fast besinnlich singt der Ire vor einem sitzenden Auditorium mit einem Durchschnittsalter in der zweiten Lebenshälfte. Danach heißt es: Stühle raus und Absperrgitter rein. Das Clubkonzert der Rockband, die sonst in Hallen mit der x-fachen Kapazität der Music Hall spielt, wirft lange Schatten voraus.

Anders als beim Auftritt von Silbermond vor zwei Jahren, als schon am Morgen zahlreiche Fans den Eingang der Music Hall belagerten, sind es am Sonntagnachmittag nur ein halbes Dutzend Anhänger. Die ersten waren kurz vor 12 Uhr Lily und Luisa, beide aus Hamburg. Von dort kommen auch Alex und Jessica, die die Band schon über 200 Mal gesehen haben. Zusammen mit Daniela und Kathrin aus Oldenburg vertreiben sie sich die acht Stunden mit Pizza, viel Mineralwasser und Erinnerungen an vergangene Konzertabende.

Das Konzert ist Teil der Clubtour der Band. (Maximilian von Lachner)

Anspannung bei Clubshows ist groß

Für die Mitarbeiter beginnt der Rock‘n‘Roll-Tag früher: Um 10.30 Uhr treffen sich Veranstalter und Bandcrew zum gemeinsamen Frühstück. Wie bei jedem Konzert gilt es, die Logistik des „Reiseunternehmens Rockband“ mit den lokalen Gegebenheiten zu verzahnen. Revolverheld wollen bei ihren Clubshows nichts dem Zufall überlassen, die Anspannung in der Band sei eher größer als bei Shows in Arenen, berichten Crewmitglieder.

Schon am Vormittag beginnt der Aufbau, damit am Nachmittag Zeit für eine ausgiebige Probe bleibt. Gegen 16 Uhr trudeln die Musiker ein. Sänger Johannes Strate hat Frau und Sohn dabei und kommt direkt vom Spielplatz. Der anschließende Soundcheck ist eine willkommene Gelegenheit, um ein paar heikle Stellen im Programm noch mal zu durchzugehen und Abläufe vielleicht im Detail neu zu justieren.

Einige Fans haben den ganzen Tag vor der Music Hall gewartet, um endlich reingelassen zu werden und Niels Hansen und die anderen Helden zu sehen. (Maximilian von Lachner)

Bandfoto als Ritual vor der Show

Nach rund einer Stunde verschwinden die Musiker wieder. Hier und da sind noch einige Pressetermine zu absolvieren. Dann aber ziehen sie sich in ihren Bandbus zurück und schotten sich ab. Konzentration aufbauen. Auch vor der Tür an der Findorffstraße steigt die Anspannung. Als sich gegen 19 Uhr die Türen öffnen, kommt Bewegung in die angewachsene Menge. Ein kurzer Sprint, möglichst bis vor die Bühne in die erste Reihe, folgt.

Dann heißt es wieder warten, wenn auch nur noch eine gute Stunde. Erst um kurz vor 20 Uhr treffen sich Sänger Johannes Strate und seine Kollegen Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn im Backstage-Bereich. Ein kurzes Ritual, ein letztes Bandfoto, und gegen 20.15 Uhr geht es endlich raus zu den Fans. Die Music Hall kocht von der ersten Sekunde an, das lange Warten ist vergessen. Das Adrenalin schießt, aus Anspannung wird Euphorie.

Eine ausführliche Konzertbesprechung erscheint am Dienstag in unserer Hauptausgabe.