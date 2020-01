Worpswede. Manche Menschen bauen ein Haus, andere bauen Vogelnester. Eines davon ist nun fertig: Der Storchenbeauftragte des Landkreises Osterholz, Ortwin Vogel, und einige Unterstützer des Naturschutzbundes (Nabu) haben in der Südweder Straße in Worpswede ein neues Storchennest aufgestellt. Ein paar Stunden nur brauchten sie, bis das neue Vogelheim bezugsfertig war. Es handelt es sich um eine Wohnung mit Ausblick – der Mast misst mehr als zehn Meter.

Das neue Nest steht auf einem Privatgrundstück. Der Eigentümer war von sich aus an die Storchenexperten herangetreten, berichtet Ortwin Vogel. 35 solcher Nester gebe es bereits im Landkreis, wer auf eigene Rechnung eines hinzufügen möchte, kann sich von Vogel beraten lassen. „Ich komme dann vorbei, und sehe mir an, ob es passt“, sagt Vogel. Denn nicht überall sei es zweckmäßig, ein neues Nest aufzustellen: „Am Ende entscheiden die Störche selbst, ob sie das Quartier annehmen. Aber wir sagen, dass in einem Umkreis von zwei Kilometern nur ein Storchennest sinnvoll ist. Alles andere bringt unter den Störchen nur Unruhe.“

Nachdem das Nest, das in Südwede auf einem Kippmast installiert wurde, nun steht, gilt es abzuwarten, ob ein Tier kommt. Die Chancen stünden gut, sagt Vogel, zumal sich im vergangenen Jahr sehr viele Störche in der Gegend getummelt hätten. Aber man wisse ja nie: Einmal habe er es erlebt, dass ein Storch sich sein Nest in einem Baum eingerichtet hat – nur wenige Meter neben einem vorbereiteten Nest.

Anwärter auf die bestehenden Nester im Landkreis sollte es aber auch in diesem Jahr geben, zumal einige sogar schon vor Ort sind. Ende Dezember zum Beispiel hat Hermann Cronjäger zum ersten Mal ein Exemplar gesehen: Durch die Wiesen an seinem Hof in Moorhausen stakste ein Weißstorch. Eigentlich sollte er da noch im Süden sein. Auch an anderen Stellen in der Region wurden in den vergangenen Wochen Störche gesichtet. „In Adolphsdorf ist ebenfalls einer; zwei weitere Störche sind in Buschhausen unterwegs und übernachten in Ludwigslust“, bestätigt Ortwin Vogel. Ob es sich bei den Störchen um extrem frühe Heimkehrer handelt, kann der Storchenexperte allerdings nicht sagen. Genau so gut könnten sie das Land gar nicht erst verlassen haben. Denn laut dem Leiter der Storchenpflegestation in Berne, Udo Hilfers, haben in der Marsch dieses Mal 30 Störche überwintert.

Ungewohnte Wintergäste

Solche Winter-Gäste habe es schon in den vergangenen Jahren gegeben, sagt er. Deutschlandweit sollen es 1000 bis 2000 Vögel sein, die ausharrten. Aber noch nie seien sie in solch großer Zahl im Norden geblieben. Manche von ihnen kämen aus Schweden und seien einfach nicht weitergezogen, so Hilfers. Dazu komme, dass dieser Winter sehr reich an Mäusen sei. Das hätten die Störche anscheinend bemerkt. „In Ovelgönne waren zeitweise mehr als 30 Störche“, erzählt er. „Bis rüber zum Jadebusen wurden welche gesehen.“ Sie übernachteten auf Laternen und in Bäumen.

Falk Dressler (von links), Erhard Cronjäger und Ortwin Vogel befestigen das Storchennest an dem gut zehn Meter langen Kippmast, der das Nest tragen soll. (C. JASPERSEN)

Woher der Storch bei Moorhausen kommt, konnten Ortwin Vogel und Hermann Cronjäger auch nicht klären. „Der Storch in Mittelbauer trägt keinen Ring“, sagt Vogel. „Aber es ist keiner meiner Störche“, ist sich Cronjäger sicher. Seit Jahren brüten Störche auf den beiden Storchenmasten, die er in Moorhausen und in Wührden aufgestellt hat. „2019 haben die Störche bei uns sieben Jungvögel aufgezogen“, berichtet er. Ist der gesichtete Storch also am Ende des Sommers nach Afrika gezogen und nur früher als gewöhnlich in den Norden Deutschlands zurückgekehrt? Udo Hilfers ist skeptisch: „Das einzige, was ich sicher sagen kann ist, dass die, die schon hier sind, nicht bis nach Zentral- oder Südafrika geflogen sind.“ Maximal seien sie bis nach Süd-Frankreich oder nach Spanien gekommen. Und von dort, so habe er gehört, seien tatsächlich bereits einige wieder aufgebrochen. Ob die schon die Weser, Hamme und Wümme erreicht hätten, könne er nicht sagen.

Hermann Cronjäger erwartet seine „eigenen“ Störche etwa Mitte Februar in Moorhausen und Wührden zurück. Um den Dreh hatten sie 2019 ihr Nest in Besitz genommen. „Das sind dann echte Rückkehrer“, sagt er. Alles sogenannte West-Zieher, wie Ortwin Vogel ergänzt. Diese Störche würden über Frankreich und Spanien bei Gibraltar den Sprung rüber nach Afrika wagen und auf derselben Route zurückkehren. Die Ost-Zieher dagegen zögen über den Balkan, hätten eine deutlich längere Strecke und kehrten daher später zurück.

Dass die Störche wegen ihrer zeitigen Rückkehr früher mit dem Brüten beginnen, glaubt Storchenexperte Hilfers nicht. „Damit fangen sie erst Mitte März an“, ist seine Erfahrung. Sorgen um die Überwinterer beziehungsweise frühen Rückkehrer brauche sich auch niemand zu machen, versichert er. Falls es doch noch kalt werden und Schnee fallen sollte, sei das in der Regel nur für kurze Zeit. „Und das sitzen die Störche in ihren Nestern aus.“ Andernfalls, so Vogel, flögen sie vorübergehend nach Holland oder Frankreich. Unterm Strich sei die Lebenserwartung der Störche, die nicht bis nach Afrika zögen, höher. Davon ist Udo Hilfers überzeugt. „Die Gefahren auf dem Vogelzug sind einfach größer für die Tiere.“