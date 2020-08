Jacqueline Lohmann, Justin Mertin und Dominik Mühlenhort (von links) absolvieren bei Betrieben in Lilienthal und Osterholz-Scharmbeck ihr Ausbildung. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Beruf des Kaufmannes ist uralt – und unterliegt stetem Wandel. Das macht sich auch an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Osterholz-Scharmbeck bemerkbar: Dort wird in allein sechs kaufmännischen Berufen ausgebildet. Die Bandbreite dieses Berufsbildes ist vielfältig, und auch die jungen Leute, die sich an der BBS ausbilden lassen, bringen ganz unterschiedliche Motivationen mit.

Dennis Rotter zum Beispiel befindet sich im zweiten Ausbildungsjahr zum Kaufmann für Bürokommunikation, sein Ausbildungsbetrieb ist die Firma Tecklenburg in Hambergen. „Ich mag die Arbeit mit Zahlen, daher interessiert mich hier an der Schule besonders das Lernfeld Betriebswirtschaft“, sagt der junge Mann. Melanie Böckmann wiederum absolviert ihre Ausbildung im Teehaus Ronnefeldt in Worpswede. An ihrem Ausbildungsbetrieb schätzt sie den umfassenden Einblick in die Betriebsabläufe. „Ich habe auch die Möglichkeit, mir Fachwissen anzueignen, das eigentlich in den Groß- und Außenhandel fällt“, sagt die junge Frau. Für sie ist es daher klar, dass sie auch noch den Europakaufmann mit Fachschwerpunkt Marketing und Außenhandel an der BBS abschließen will.

Jennifer Achenbach wollte eigentlich Industriekauffrau werden. „Doch dann habe ich meinen Chef, einen Immobilienkaufmann, kennengelernt“, erinnert sich die junge Frau. Er war auf der Suche nach einer Auszubildenden und machte ihr den Beruf schmackhaft. „Ich mache nicht nur alles, was als Kauffrau für Büromanagement benötigt wird, sondern mein Chef lässt mich viele Aufgaben übernehmen, die eigentlich in das Aufgabenfeld der Immobilienkaufleute gehören“, erläutert Achenbach. Jungen Leuten, die sich für den Beruf interessieren, raten die Drei, sich ein kaufmännisches Berufsfeld zu suchen, das zum Bewerber passt. „Und dann keine Angst haben, einfach bewerben! Mit diesem Beruf kann man nichts falsch machen.“

Das sagen auch Dominik Mühlenhort, Jacqueline Lohmann und Justin Mertin von ihrem kaufmännischen Beruf: Sie sind in der Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und zur Einzelhandelskauffrau. „Uns gefällt der direkte Umgang mit den Kunden“, sagen die jungen Leute. Dominik Mühlenhort ist über sein Hobby, die Aquaristik, zu seinem Ausbildungsbetrieb gekommen. Bei Mrutzek Meeresaquaristik in Lilienthal steht ihm buchstäblich eine ganze Unterwasserwelt an Berufserfahrung offen. „Wenn ich einen Tauchschein mache, kann ich sogar das große Meerwasseraquarium der Sparkasse Rotenburg Osterholz in der Bahnhofstraße pflegen“, sagt er mit leuchtenden Augen.

Jaqueline Lohmann ist mit ihrem Berufsfeld auch privat verbunden. „Ich habe früher Fotoshootings gemacht und mich für Kameras und Zubehör interessiert. Mein Vater kannte die Inhaberin des Fotohauses in Lilienthal und dort habe ich mich beworben“, sagt die 17-Jährige. Jetzt setzt sie ihre Kunden für Passbilder und Porträts in Szene und berät sie beim Kauf von Kameras und Zubehör.

Justin Mertin ist über Umwege hinter dem Verkaufstresen in der Fleischabteilung von Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck gelandet. Nach einem Abstecher als Koch und Schlachter erkannte er, dass frische Lebensmittel sein wahrer Lebensinhalt sind. „Meine Vorkenntnisse aus den anderen Berufsfeldern helfen mir hier sehr“, erklärt Justin. Bei Marktkauf hat er vom Ausbildungsgang „Frischespezialist“ gehört und will diesen Weg einschlagen. Die Ausbildung führt zeitgleich zu zwei IHK-Abschlüssen und ist noch relativ neu. Kreativität, Kontaktfreudigkeit und kaufmännisches Talent verbinden sich mit Fach- und Sozialkompetenz. Gelehrt werden dabei auch Sortimentsgestaltung und die Planung von Marketingaktionen.

„In der Ausbildung der Einzelhandelskaufleute und Verkäufer stellt der Kontakt mit den Kunden den Ausgangspunkt des Unterrichts dar“, erläutert Peter Brüggestrat, der an der BBS die Einzelhändler unterrichtet. Das Verkaufsgespräch, das Erkennen der Verbraucherwünsche, die Vermittlung von Warenkenntnissen und der Einsatz verkaufsfördernder Mittel bilden Schwerpunkte des Unterrichtes. Aspekte der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – würden in die Lernfelder integriert. Hinzu kommt das Angebot eines mehrwöchigen Praktikums in den Niederlanden und damit der Erwerb des Europapasses Erasmus+.

Zur Sache

Vielfältiges Berufsbild

Schon immer haben Menschen Waren, später auch Dienstleistungen, angeboten, die andere Menschen nachgefragt haben. Wurden zunächst Waren gegen andere Waren getauscht, kam mit der Entwicklung der Geldwirtschaft der Handel von Ware gegen Geld. Inzwischen wird zwischen Präsenzhandel, Versandhandel, Fernabsatz und Online-Handel unterschieden. Es gibt den Binnen- und den Außenhandel oder auch den Großhandel. Für die Kaufleute im Groß- und Außenhandelsmanagement etwa steht der Umgang mit Kunden und Lieferanten im Vordergrund. Sie müssen Kunden umfassend und kompetent beraten, sind vertraut mit allen Tätigkeiten der Warenlieferung und Warenlagerung, der Verpackung und Warenpräsentation, der Preiskalkulation, Marktbeobachtung, Disposition von Waren und Kommissionierung von Kundenaufträgen. Rechnungswesen und Controlling gehören genauso zu ihren Betätigungsfeldern wie die internationalen Verbindungen innerhalb und außerhalb des europäischen Marktes.

Die betriebliche Ausbildung wird mit dem Besuch der Berufsschule kombiniert. Der Unterricht orientiert sich am beruflichen Handeln und ist in Lernfeldern organisiert. Im Rahmen der Lernsituationen vollziehen die Auszubildenden außerdem innerbetriebliche Geschäftsprozesse nach und sind in der Lage, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevante Entscheidungen zu treffen.

Industriekaufleute werden in mittleren und großen Unternehmen benötigt. Sie steuern betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. In der Materialwirtschaft vergleichen sie Angebote, verhandeln mit Lieferanten und betreuen die Warenannahme und -lagerung. In der Produktionswirtschaft planen, steuern und überwachen sie die Herstellung von Waren oder Dienstleistungen und erstellen Auftragsbegleitpapiere. Kalkulationen und Preislisten zu erarbeiten und mit den Kunden Verkaufsverhandlungen zu führen, gehört im Verkauf zu ihrem Zuständigkeitsbereich. Außerdem erarbeiten sie gezielte Marketingstrategien. Sind sie in den Bereichen Rechnungswesen und Finanzwirtschaft tätig, bearbeiten, buchen und kontrollieren Industriekaufleute die im Geschäftsverkehr anfallenden Vorgänge. Im Personalwesen ermitteln sie den Personalbedarf, wirken bei der Personalbeschaffung und -auswahl mit und planen den Personaleinsatz.

Die Kaufleute für Büromanagement sind heute besonders auch für kleine bis mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe wichtig. „An den Berufsbildenden Schulen findet der Unterricht ausschließlich im PC-Raum mit digitalen Arbeitsmaterialien statt“, erläutert der für die Büroberufe zuständige Matthias Samberg. Alle Auszubildenden erhalten das Office-365-Paket. Sie werden von Beginn an intensiv in Word und Excel geschult. Die Auszubildenden besuchen im ersten Ausbildungsjahr zwei Tage, ab dem zweiten Ausbildungsjahr dann nur noch an einem Tag die Berufsschule.