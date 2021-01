Auf weiten Wiesen wachsen Bäume meist ungestört heran. Anders ergeht es den Birken, Eichen, Linden und anderen Baumarten an den Straßenrändern. (Thomas Warnack)

Grasberg. Gleich einem Spalier stehen die jungen Birken an der Huxfelder Straße. Zugegeben, noch ist es ein lichtes. Ihre Stämme sind erst ein paar Finger dick und wie mit dem Lineal gezogen strecken sie sich in den Grasberger Winterhimmel, an einer ebenso geraden Straße. Die Birken an der Kreisstraße wurden vor wenigen Wochen im Auftrag des Landkreises neu gepflanzt, nachdem die Wurzeln ihrer Vorgänger im Zuge des Breitbandausbaus ramponiert worden waren, Baumgutachter ihre Standfestigkeit nicht mehr gegeben sahen und sie gefällt worden waren.

Straßenbäume haben es nicht einfach. Die Birken, Eichen, Linden sind da und irgendwie auch nicht. Man fährt einfach an ihnen vorbei. Nimmt aus den Augenwinkel vielleicht einen Baum mit einer Farbmarkierung wahr, die darauf hindeutet, dass er gefällt werden soll.

Straßenbäume gelten als Gefahrenquellen. Und: „Sie werden nur als Kostenfaktor betrachtet“, sagt Karl Hannig. Bäume werden angefahren, Äste abgebrochen, Wurzeln gekappt und der Boden mit Salz angereichert. Hinter der vielschichtigen Gleichgültigkeit macht der Grasberger Garten- und Landschaftsfachmann mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung eine Ursache aus: „Uns ist gar nicht bewusst, was für eine große Bedeutung Straßenbäume für uns Menschen haben“. Der Haken daran ist nur: „Mindestens 90 Prozent der Straßenbäume sind falsch gepflanzt.“

Soll ein Baum an der Straße gut gedeihen, brauche er ausreichend große Bodenfläche, wo er seine Wurzeln in der Zukunft ungestört ausbreiten könne. Zwölf Quadratmeter mit einer aufwendigen Konstruktion für Belüftung und Entwässerung im Untergrund seien dafür das Minimum in der Stadt, 24 Quadratmeter auf dem Land. Aber selbst hier in den Außenbereichen seien die Baumgruben zu klein. Wegen der Kosten. Eine Baumgrube koste im Schnitt noch einmal dasselbe wie der Baum im Einkauf. Hannig macht eine Beispielrechnung auf: 200 Euro für den Baum, 200 Euro für die Baumgrube plus weitere 50 bis 80 Euro für eine vernünftige Baumanbindung sowie 100 Euro für Poller zum Stammschutz.

Der ideale Straßenbaum hat einen Kronenansatz bei einer Stammhöhe von mindestens 2,20 Meter, bei Alleen seien 3,50 Meter besser, sagt Karl Hannig, „damit die Krone nach fünf Jahren nicht in den Verkehr hineinragt“. Für Neupflanzungen empfiehlt er einen Stammumfang von wenigstens 18, besser aber 20 Zentimetern.

Eine weitere Voraussetzung für einen gesunden Straßenbaum nennt Hannig eine ausreichende Pflege. Im Sommer zehnmal Wässern sei absolutes Minimum. Ein Reizwort ist für Hannig der Motorfreischneider. „Unsäglich“ nennt er das Gerät, mit dem überall – statt zwei Quadratmeter Wildwuchs um den Baum stehen zu lassen – direkt bis an den Stammfuß heran gearbeitet werde. Was dabei nicht gesehen werde: Der Faden schlage auf die Rinde, die sich dadurch nach ein oder zwei Jahren löse. In diese Wunde können Pilze eindringen, der Baum sterbe langsam ab. Die Folge, so Karl Hannig: „Irgendwann kippt der Baum um.“

Karl Hannig (CARMEN JASPERSEN)

Beschädigte Hauptwurzeln können nach Hannig ein Grund zum Fällen sein, wenn die Standsicherheit des Baumes gefährdet ist. „Aber wenn kleinere Wurzeln abgehackt werden, kann man den Baum fachgerecht und erfolgreich behandeln.“ In seinem Büro schaut er auf das Bild einer Parkanlage am Bremer Flughafen. Dort habe seine Firma vor über zehn Jahren die beschädigten Wurzeln stattlicher Bäume behandelt. Keiner sei eingegangen. Doch der Garten- und Landschaftsbauer weiß: „Eine Baumwurzelbehandlung ist teuer. Die Kettensäge ist billiger.“

Hinter alle dem sieht Karl Hannig eine größere Dimension: „Das Problem ist, dass Straßenbäumen zu wenig Achtung gezollt wird.“ Es werde nicht gesehen, wie wichtig Straßenbäume seien. Der Gartenbauingenieur zählt auf: Straßenbäume und Alleen prägen und strukturieren die Landschaft. Sie sind Orientierungshilfen. Sie spenden Schatten und verhindern das Aufheizen des Straßenkörpers im Sommer. Sehen könne das jeder: Da wo keine Bäume stehen, flimmere die Hitze über der Straße. Bäume geben Feuchtigkeit an die Luft ab und sie filtern den Staub, der durch den Straßenverkehr entsteht.

Im starken Individualverkehr sieht Hannig eine Belastung für die Bäume durch die Abgase und den damit verbundenen Hitzestress. Wenn schon die Bäume darunter leiden und krank werden, sei das auch für die Menschen ein Problem. Genau wie die Klimaveränderung. Gestiegene Temperaturen setzten auch relativ robusten Bäumen zu, so Hannig. Monatelang ausbleibender Regen wirke doppelt negativ. Nicht nur, dass das Wasser an sich fehle, es wasche auch nicht den Staub von den Blättern. Die Poren bleiben verklebt und der Baum „atmet“ schlechter und gerät unter Stress. Bodenpilze verbreiten sich, die es vormals nur in südlicheren Ländern gab. Ebenso breiten sich hier inzwischen Insekten aus dem Mittelmeerraum aus, etwa Käfer, die ihre Eier in die Baumrinde legen. Dieser reagiere darauf empfindlicher, da er bereits durch lange Trockenphasen geschwächt sei.

Eichensplintkäfer haben dadurch ein leichtes Spiel. „Der Ulmensplintkäfer hat Pilze übertragen, die den gesamten Ulmenbestand dahingerafft haben“, sagt Hannig. Ahorn, Kastanien und andere Baumarten leiden unter Bodenpilzen, sodass diese bislang traditionellen Straßenbaumarten zusehends verschwinden. Hannig sieht darin „wirklich richtig Probleme“. Die Fachleute sind sich derer sehr wohl bewusst. Weltweit laufen beispielsweise Forschungsprojekte, um verschiedene Straßenbaumarten für die Zukunft zu testen, erzählt Karl Hannig, und für ihn steht außer Frage: „Der Straßenbaum ist unsere Zukunft.“