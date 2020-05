Beim morgendlichen Laufen durch die Hammewiesen im Teufelsmoor hat Sarah May dieses Foto mit ihrem Smartphone aufgenommen. (Sarah May)

Bereits früh am Morgen erwacht die Natur in der hiesigen Umgebung. Rehe, Störche, Amphibien, Greifvögel und viele andere Lebewesen wagen sich in der Dämmerung nah an die Wege heran. Nur wenige Menschen sind zu dieser Uhrzeit unterwegs. Eine von ihnen ist Sarah May. Bei ihrem morgendlichen Lauf im Teufelsmoor hat sie die Kamera gezückt und die besondere Stimmung eingefangen. Ihr Foto hat sie beim OHZ LIVE-Fotowettbewerb eingereicht und die Online-Jury überzeugt. Mit 5,1 von sechs möglichen Sternen belegt sie den zweiten Platz. Damit gewinnt sie Karten für eine Veranstaltung in der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck.