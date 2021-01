Mitarbeiterin Avelina Rieger an einer Solebadwanne. In 800 oder 1400 Liter 26-prozentiger Salzsole soll eine Art Schwebezustand für Entspannung sorgen. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Schweben und das ganze ohne aufwendige Technik. Halb untergetaucht, doch nie in Gefahr unterzugehen, so lässt es sich an der Goebelstraße 54 tief entspannen. Hier haben nämlich Stefan Bollmeyer und seine Ehefrau Monika Beetz ihre Ruheoase mit vier Heilschwebebädern geschaffen: ein Stück Totes Meer in Lilienthal.

Bollmeyer arbeitet eigentlich in Bremen im Hochbau und hat die vergleichsweise überschaubare Branche der Schwebebäder einst zufällig kennengelernt. Vor über zehn Jahren half er beim Umbau einer Wellnessanlage auf Spiekeroog und ließ dort ein Becken installieren. „Es ist eine relativ kleine Branche“, blickt der gebürtige Bremer zurück und an dieser Lage habe sich bis heute nicht viel geändert. Bevor er die Einrichtung in Lilienthal eröffnete, handelte er bereits nebenberuflich mit selbst gebauten Schwebebädern.

Das Grundprinzip aller Anwendungen ist, dass der Besucher des Bades sich in eine mit Salzsole gefüllte Wanne legt. Damit ist ein derart mit Salz gesättigtes Wasservolumen gemeint, worin der menschliche Körper nicht untergeht, sondern nur leicht einsinkt. „Die hohe Salzkonzentration bewirkt, dass man auf der Sole schwebt, ohne etwas dafür tun zu müssen“, erklärt Stefan Bollmeyer diesen Zustand, der vor allem entspannend wirken soll. In der Natur kommt solch eine Umgebung zum Beispiel in den Gewässern des Toten Meeres zwischen Jordanien, Israel und dem Westjordanland vor.

Der Begriff SPA, der für „sanus per aquam“, zu deutsch Gesundheit durch Wasser steht, wird laut dem Inhaber im Lilienfloat wörtlich genommen. Das Lilienfloat hat vier Becken, die mit 800 beziehungsweise 1400 Litern 26-prozentiger Sole gefüllt werden. „Durch die komplette Entlastung des gesamten Bewegungsapparates besteht unter anderem die Chance, während der Anwendungszeit in die Tiefenentspannung zu gelangen.“ Doch der medizinische Nutzen sei vor allem für Rückenleidende gegeben. „Wir machen aber keine Heilaussagen“, betont der Geschäftsführer Bollmeyer. „Unsere geschützte Bezeichnung des Heilschwebebades hat seinen Ursprung in der alten Bezeichnung für Salz.“ Dies wurde früher Hal oder in anderen Regionen auch Heil genannt.

Konstante Temperatur

Die Temperatur der Sole wie auch die der Anwendungskabine wird auf konstant 35,5 Grad gehalten. Dieses entspricht der Normaltemperatur der Außenhaut, sodass man es als weder warm noch kalt empfindet. Es wird zwar auch eine 45-minütige Anwendung angeboten, doch die von den Inhabern als optimal empfohlene Anwendungszeit beträgt 60 Minuten. „Damit man auch die Chance hat, in die Tiefenentspannung zu gelangen“, erklärt er. Denn das dauere schon meist einen Augenblick. „Beim ersten Besuch wird der Zustand der Tiefenentspannung nicht immer erreicht. Abgesehen von der neuen Umgebung ist es das vollkommen neue Körpergefühl des Schwebens, das einen zunächst ablenkt“, erklärt Monika Beetz, die im Hause auch ihre Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie betreibt. Beim zweiten oder dritten Besuch sei dies schon fast Routine, sodass man schnell in die Entspannung komme.

„Für jeden Gast wird hygienisch aufbereitete Sole in ein desinfiziertes Floatbecken frisch eingelassen“, garantiert Bollmeyer. „Hygiene spielte auch schon vor der Pandemie eine gewaltige Rolle bei uns“, beharrt er. „Wir mussten nichts ändern, wir hatten auch schon alles da. Und wollten eigentlich dieses Frühjahr öffnen“, erinnert sich Stefan Bollmeyer an den Abschluss der umfangreichen Bau- und Renovierungsarbeiten, deren Ende allerdings den Anfang einer bis heute andauernden Odyssee des Wartens darstellt. Denn just als er den Schlüssel zu seinem Heilschwebebad herumdrehen wollte, versetzte das erste Herunterfahren des gesellschaftlichen Lebens diesem Vorhaben einen Dämpfer. Denn auch in den Monaten danach, als baldigst Diskussionen über Öffnungen aufkamen, stellte sich für ihn keine Klarheit ein: „Niemand konnte sich entscheiden, wozu wir gehören.“ Als Sauna- oder Schwimmbadbetreiber möchte er nämlich nicht verstanden werden. „Wir sind kein Spaßbad und haben auch keinen klassischen Wellnessbereich. Unsere Anwendungen erfolgen alleine“, betont er.

Stefan Bollmeyer und Institutsleiterin Monika Beetz holen mit den Schwebebändern im Lilienfloat das Tote Meer nach Norddeutschland. (CARMEN JASPERSEN)

Verspäteter Start

Im Spätsommer war es schließlich so weit. Lilienfloat konnte öffnen und trotz der schwierigen Ausgangslage ist der Chef zufrieden: „Wir hatten vor allem einen starken Oktober“, doch dann kam der zweite Lockdown. „Aber ich weiß, dass das Konzept funktioniert“, blickt er nach vorne. Und er sei auch von dem verspäteten Start angenehm überrascht gewesen, denn auch ohne das übliche Tamtam, das eine Eröffnung sonst begleite, sei es gut angelaufen. Bis er die Türen zu seinem Erholungsdomizil wieder öffnen kann, verkaufen er und sein Team Gutscheine. „Zu normalen Zeiten wären wir auf Monate hin ausgebucht“, sagt der Unternehmer. Es werde also laufen und verschiebe sich schlicht nur um ein Jahr. „Wir werden diesen Lockdown überleben“, spricht er sich und irgendwie der ganzen Branche Mut zu.

Regulär öffnet das Lilienfloat dienstags von 10 bis 20 Uhr, mittwochs von 10 bis 22 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Montag ist das Schwebebad geschlossen. Bademäntel, Handtücher sowie Dusch- und Haargel liegen bereit, nur Badeschuhe sollten nach Möglichkeit selbst mitgebracht werden. Weitere Informationen finden sich auf www.lilienfloat.de. Preislich variiert das Angebot je nach Anzahl der gekauften Sitzungen, aber in etwa kosten 60 Minuten auch 60 Euro.