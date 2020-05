Der Bacchus-Brunnen vor der Großen Kunstschau in Worpswede. Dem bronzenen Weingott hat Waldemar Otto eine Bacchantin an die Seite gestellt. Statt Wein fließt hier allerdings seit der Eröffnung 2010 nur Wasser. (CARMEN JASPERSEN)

Das Besondere an der öffentlichen Kunst ist, dass sie im Laufe der Jahre ein Stück weit Teil des menschlichen Alltags wird. Fast nirgendwo wird das so deutlich wie im Werk von Waldemar Otto. Der weltbekannte Worpsweder Bildhauer ist vergangene Woche im Alter von 91 Jahren gestorben. Neben all jenen Menschen, die er künstlerisch und menschlich geprägt hat, hinterlässt Otto zahlreiche Spuren seines Schaffens in der Öffentlichkeit.

Der Künstler mit Skulpturen für die Hamburger Handelskammer im Jahr 2005. Sie stehen heute auf dem Dach des Gebäudes am Adolphsplatz. (Christian Kosak)

Möglicherweise kann die nicht jeder immer sofort namentlich zuordnen. Wer sich aber regelmäßig durch Worpswede, Osterholz-Scharmbeck oder Bremen bewegt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit bereits an einer Skulptur von Waldemar Otto vorbeigelaufen sein. Vielleicht hat man sogar schon direkten Kontakt gehabt – sich zum Beispiel im Sommer am Bacchus-Brunnen erfrischt, der seit 2010 einen auffälligen Platz vor der Großen Kunstschau in Worpswede einnimmt.

Keine Schnörkel: Mit der Skulptur "Zur Schicht" setzte Otto Werftarbeitern in Gröpelingen ein Denkmal. (Roland Scheitz)

Überhaupt waren Brunnen eine Spezialität von Waldemar Otto. In Osterholz-Scharmbeck ziert seit 2005 ein vom Worpsweder Künstler geschaffener Brunnen mit der Figur des St. Christophorus den Klosterplatz. Wie auch viele andere von Ottos Arbeiten, wurde der St. Christopherus-Brunnen durch Spenden finanziert. Die Namen der mehr als 400 Spender sind auf einer Bronzeplatte vermerkt.

Der St.-Christophorus-Brunnen auf dem Klosterplatz in Osterholz-Scharmbeck. Er wurde 2005 auf Initiative des Osterholzer Erntefestkomitees als Ausgleich für die 2001 gefällte Amtslinde aufgestellt. (CARMEN JASPERSEN)

Auch in der Hansestadt prägt Waldemar Otto mit seinen Arbeiten das Stadtbild. Den Dom und die Bremische Bürgerschaft haben der Meeresgott Neptun – den Dreizack in die Höhe gestreckt – und seine Pferde fest im Blick. Hier, wo sich normalerweise Einheimische und Touristen in großen Massen sammeln, ist der Brunnen von Waldemar Otto seit mittlerweile drei Jahrzehnten ein fester Treffpunkt.

Waldemar Otto 1978. (Sünkenberg)

Nicht immer hat Otto jedoch mit seinen Skulpturen die ganz große Bühne gesucht. „Zur Schicht“ heißt eine seiner Figuren, die in Bremen-Gröpelingen steht – an jenem Ort, wo zu Beginn der 1980er-Jahre die Werftarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze kämpften. „Otto verzichtet auf jegliches Pathos, seine realistische Plastik passt zu Gröpelingen“, schrieb der WESER-KURIER einst.

Hephaistos II, der Feuergott, am Focke Museum in Schwachhausen. (Petra Stubbe)

Und tatsächlich: Die inhaltliche Botschaft hat für den Worpsweder Künstler stets eine große Rolle gespielt. Nicht zuletzt diese Haltung hat dazu geführt, dass Otto als Bildhauer internationale Anerkennung fand. So finden sich seine Arbeiten, in denen häufig antike Gottheiten einen wichtigen Platz einnehmen, in 26 Städten. All diese Skulpturen bewahren das Erbe von Waldemar Otto, wann immer ein Passant daran vorbeiläuft.