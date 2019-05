Freund und Vermittler – ein Plakat der WÜMME-ZEITUNG aus den 1950er-Jahren. (FR)

Natürlich gab es 1879, als die WÜMME-ZEITUNG erstmals erschien, schon viele andere Zeitungen, die Bremer Nachrichten sogar schon seit 1743. „Jedoch die Vorkommnisse und Begebenheiten, die sich im Umkreis der nächsten Heimat abspielten, erfuhr man auf diesem Wege nicht.“ Das schrieb der Lilienthaler Bürgermeister Diedrich Murken in seinem Glückwunsch zum 75. Geburtstag unserer Zeitung im Jahr 1954.

Johann Christian Meister, der 1879 den Verlag J. C. Meister gegründet hat und seit dem 17. Mai jenes Jahres die WÜMME-ZEITUNG herausgab, hatte vorher in Scharmbeck ein Zweiggeschäft des Vegesacker Verlags J. F. Rohr (Vegesacker Wochenschrift, heute Die Norddeutsche) geleitet. Diese Zeitung unterhielt auch in Lilienthal eine Agentur bei dem Buchbinder Netzel.

Es war ein Wagnis, in damaliger Zeit auf dem Lande eine Zeitung zu gründen. Das Zeitunglesen galt noch als ein Luxus, die Verkehrsverhältnisse waren äußerst dürftig – erst ab 1900 konnte die Zeitung mit der Kleinbahn Bremen-Tarmstedt („Jan Reiners“) in die umliegenden Moordörfer befördert werden. Die Schwierigkeiten beim Vertrieb dürften ein Grund dafür gewesen sein, dass die WÜMME-ZEITUNG noch in den Fünfzigerjahren mittags erschien – nachts um zwei Uhr wäre es kaum möglich gewesen, die Zeitung auszuliefern. Omnibusverbindungen – natürlich mit Pferden – gab es nur mit Bremen und Worpswede, Telefon noch gar nicht, eine Telegrafenverbindung nur nach Bremen.

Die Druckerei befand sich zunächst im angemieteten Fulfschen, später Stadtlanderschen Haus am Ende des Arpsdamms. 1886 konnten Druckerei und Verlag in das vom Steuereinnehmer Müller erworbene, 1829 gebaute Haus an der Hauptstraße 46 umziehen. Dieses Haus steht heute nicht mehr. Ab den späten Siebzigerjahren war die Redaktion eine Zeit lang in der Hauptstraße 54 an der Ecke Fritz-Gagelmann-Weg untergebracht, vor knapp drei Jahrzehnten landete sie schließlich an der Hauptstraße 87.

Schon im Jahr 1880 erschien die Zeitung nicht mehr nur zweimal in der Woche, sondern dienstags, donnerstags und sonnabends. 1889 starb der Gründer Johann Christian Meister, seine Witwe Margarethe Katharina Meister führte das Geschäft weiter. Nach ihrem Tod gründete ihr Sohn Christel Meister zusammen mit dem Betriebsleiter Heinrich Schwalenberg zum 1. Dezember 1913 die oHG (offene Handelsgesellschaft) J. C. Meister; seitdem führte die Zeitung den Untertitel „Lilienthaler Zeitung“. 1943 kam als weiterer Untertitel „Worpsweder Zeitung“ hinzu. Diese war 1895 gegründet worden und erschien als Wochenblatt bei dem Buchdrucker Hugo Dommreis, bis sie 1939 vom Verlag J. C. Meister übernommen wurde.

1935 wurde die seit Gründung der Zeitung bestehende Rubrik „Lokales und Provinzielles“ umbenannt in „Heimatrundschau“. Diesen Namen behielt sie bis zum Ende ihrer Selbstständigkeit. Ab 1938 erschien sie viermal in der Woche – es hagelte Proteste aus bäuerlichen Kreisen. „Dreemol in de Wäk is nog för us“, hieß es: Drei Mal in der Woche ist genug für uns. Die Landwirte hatten ohne Hilfe von Maschinen schlicht nicht genug Zeit zum Zeitunglesen. Da war das sorgfältig ausgefeilte Konzentrat der WÜMME-ZEITUNG an drei Tagen der Woche vollauf genug.

Schon bald wären Verlag und Leser zufrieden gewesen, wenn es wenigstens dazu gereicht hätte. Gegen Kriegsende, als die Stromleitungen zerstört waren und ein Druck in Lilienthal nicht mehr möglich war, wurde in Osterholz-Scharmbeck eine Notausgabe angefertigt und nach Lilienthal geschafft.

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs war ganz Schluss. Die WÜMME-ZEITUNG, während der Nazi-Diktatur gleichgeschaltet wie die gesamte Presse, erhielt von der britischen Besatzungsmacht keine Lizenz. Der Verlag durfte jedoch ein Anzeigenblatt, den „Wümme-Anzeiger“, herausgeben. Ab dem 1. September 1949 erschien es mit dem Obertitel „Niederdeutsche Zeitung“. Diese auch in Achim/Verden und Zeven/Bremervörde erscheinende Zeitung besaß eine Lizenz und lieferte den Mantel – den überregionalen Teil. Aus Lilienthal und Umgebung durfte der Verlag wieder selbst berichten. Als der Lizenzzwang fiel, erschien am Montag, 26. September, erstmals wieder die WÜMME-ZEITUNG. Die Redaktionsgemeinschaft mit der Niederdeutschen Zeitung wurde beibehalten und am 1. Oktober 1951 zum Zeitungsring „Rund um Bremen“ ausgebaut. Auf diese Art war es auch für kleine Zeitungen möglich, aus der gesamten näheren Umgebung zu berichten.

Das wurde von den Lesern honoriert. Zu diesen gehörte der Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen, der in Borgfeld wohnte und 1954, zum 75. Jubiläum, ebenso gratulierte wie Bundeskanzler Konrad Adenauer und Niedersachsens Ministerpräsident Hinrich-Wilhelm Kopf. Es folgten zwei eng gesetzte Seiten Glückwünsche; der von Alfred Faust, Pressesprecher des Bremer Senats, war überschrieben mit „Das Weltblatt im Teufelsmoor“.

Das Weltblatt bekam 1970 Konkurrenz: Der WESER-KURIER gründete im Haus Sternwartestraße 4 die Regionalausgabe „Lilienthaler Kurier“. Die WÜMME-ZEITUNG reagierte auf diese Herausforderung, indem sie eine Kooperation mit den damals noch selbstständigen Bremer Nachrichten einging, die ab dem 1. Oktober 1971 den Mantel lieferten. Trotzdem wurde unsere Zeitung 1974 vom WESER-KURIER übernommen. Am 5. August erschien die letzte Ausgabe vor der Übernahme mit dem letzten Zeitungsroman – „Die Kinder vom Teufelsmoor“ vom Aumunder Lehrer und Autor Werner Schrader. Ab dem 6. August 1974 ist die WÜMME-ZEITUNG eine Regionalausgabe des WESER-KURIER, seit dem 15. Oktober 1974 wird ihr Titel in Antiqua statt in Frakturschrift gesetzt. Einige Jahre später schrieb der Lilienthaler Gemeindedirektor Wilhelm Otten in einem Rückblick auf die Jahre 1932 bis 1954: „Bei allen Ereignissen war uns die WÜMME-ZEITUNG ein treuer Begleiter.“ So soll es auch bleiben.