Was sagen die Geschäftsleute zur Debatte über das Nahversorgungskonzepts in Borgfeld? Brigitte Kuhnke und Sebastian Gunschera haben sich für die Interessengemeinschaft der Geschäftsleute, „IN-Borgfeld“, dazu geäußert. (Christian Kosak)

Borgfeld. Was wünschen sich Borgfelder Einzelhändler für die Zukunft? Wie viel Gewerbefläche braucht der Ortsteil? Wonach sollen die Bebauungspläne ausgerichtet werden? Und was soll als Ortskern definiert sein? All diese Fragen müssen Stadtentwickler 2020 für die kommenden Jahre beantworten und in einem verbindlichen Konzept festschreiben. Die Interessengemeinschaft der Geschäftsleute, „IN-Borgfeld“, hat dazu einiges zu sagen: Sie wünscht sich mehr Flächen für Gewerbe und medizinische Grundversorgung, wie Sprecherin Brigitte Kuhnke und Vorstand Sebastian Gunschera unterstreichen.

Eine Erweiterung der Gewerbeflächen empfehlen auch die Bremer Stadtentwickler im Team von Jan Dierk Stolle, Stadtplaner bei der Bremer Senatorin für Klima, Umwelt und Stadtentwicklung. Sie beschäftigen sich zurzeit mit dem sogenannten Nahversorgungskonzept für den Borgfelder Ortskern. Die Gutachter schlagen die alte Dorfmitte – von der Dorflinde bis zur Ecke Borgfelder Heerstraße/Daniel-Jacobs-Allee – als Entwicklungsgebiet vor. Ihr Vorschlag: Es solle zukünftig zusätzliche Einzelhandelsflächen für einen Discounter und einen Drogeriemarkt geben. Wo sie entstehen sollen, wird zurzeit heiß diskutiert. So wurde zuletzt viel über die Neugestaltung der Borgfelder Ortsmitte zur Flaniermeile und die Umgestaltung des Baumarktes Viohl zu einem kleinen Einkaufszentrum mit integriertem Wohnkonzept gesprochen. Aber was genau erwarten Borgfelder Geschäftsleute von einem Zukunftskonzept?

Viohl oder Rewe

Für die Borgfelder Unternehmer der Initiative IN-Borgfeld sagt der Vorsitzende, Sebastian Gunschera: „Wir unterstützen mehrheitlich das Viohl-Konzept.“ Dort sei ausreichend Platz, um Neues entstehen zu lassen. Von einer Bebauung der Flächen auf dem Rewe-Parkplatz, so wie ihn die Bremer Stadtplaner kürzlich ins Spiel gebracht haben, hält Gunschera dagegen nichts. „So etwas ist praktisch nicht umsetzbar“, sagt der Physiotherapeut, der in Borgfeld aufgewachsen ist. Er halte den Vorschlag, den Rewe-Parkplatz weiter zu bebauen, für „nicht durchdacht“. Der Unternehmer spricht sich für die Ansiedlung neuer Einzelhandelsflächen auf dem Viohl-Gelände am Ortseingang aus. Wichtig sei eine ganzheitliche Planung in Verbindung mit einem Verkehrskonzept. „Das eine geht nicht ohne das andere.“

Aldona Schröder, Inhaberin des Kinderbekleidungsgeschäftes Lütje Lü, ist für beide Vorschläge offen – ihr gefällt die Idee des Viohl-Konzeptes ebenso wie die Erweiterung des Rewe-Getränkehandels um einen Drogeriemarkt. „Zusätzliche Läden auf dem Rewe-Parkplatz wären für mein Geschäft natürlich noch besser“, sagt die Einzelhändlerin. „Ob so oder so, wichtig ist es, dass wir mehr Leute nach Borgfeld locken.“ Viele würden ansonsten ins Mühlenviertel in Horn-Lehe abwandern. „Und dort dann auch gleich alle Einkäufe erledigen, wenn sie schon mal da sind“, vermutet Schröder. „Wenn wir hier nichts unternehmen, fahren die Leute nach Horn.“

„Das eine wie das andere ist machbar“, sagt Augenoptiker Nils Trippner, der sein Geschäft gemeinsam mit der Augenoptikerin Kirsten Trippner führt. Ein Konzept, das die Zusammenlegung des Getränkemarktes mit einer Drogerie vorsieht, findet der Optiker ebenso gut wie die Erschließung des Viohl-Geländes. „Ich sehe die Bebauung bei Viohl auch nicht als Konkurrenz für den Einzelhandel hier im Ortskern. Da gibt es doch ganz andere Dinge zu kaufen“, sagt Trippner.

Das sieht Susannah Biesterfeldt, Filialleiterin des Spielzeug- und Geschenkeladens Articolo an der Borgfelder Querlandstraße, anders. „Ein Drogeriemarkt wie Rossmann wäre für uns schon eine Konkurrenz“, sagt die Einzelhändlerin. Grundsätzlich finde sie die Viohl-Pläne gut, allerdings wünsche sie sich eine Öffnung der Gebäude hin zur Querlandstraße. „Allein schon, um Verbindung zum Ort zu schaffen“, so Biesterfeld. Grundsätzlich findet die Filialleiterin es gut, den Ortskern „größer zu denken als nur bis zur Kreuzung“ an der Daniel-Jacobs-Allee. „Das hinzubekommen, ist sicherlich nicht so einfach“, räumt sie ein.

Parkplatz gesucht

Christian Hannig, Inhaber von „Obst und Genüsse“ im Ort unterstützt die Viohl-Idee, glaubt allerdings, dass bis zur Realisierung noch mehrere Jahrzehnte vergehen werden. Hannig betont, dass Geschäftsflächen stets mit ausreichend Parkraum verbunden sein müssten. „Die Leute wollen ihren Einkauf keine 100 Meter weit schleppen. Wenn meine Kunden vorm Haus keinen Parkplatz finden, verschieben sie ihren Einkauf“, sagt Hannig. Das höre er immer wieder. „Die meisten Leute wollen direkt vorm Laden parken, ob man das nun gut findet oder nicht.“

„Hauptsache, Borgfeld wächst“, sagt Brigitte Kuhnke, Inhaberin der Boutiquen „Number one“ und „A'riva“, gegenüber der Dorflinde. „Um so mehr Geschäfte sich hier ansiedeln, um so besser“, sagt die Unternehmerin. „Rossmann und Aldi nehmen uns hier doch nichts weg.“ Kuhnke ist für beide Konzeptvorschläge offen – sowohl für die Erweiterung des Getränkemarktes zur Generierung weiterer Gewerbeflächen als auch für den Neubau auf dem Viohl-Gelände.

Die Nahversorgung an der Wümme ist nur ein Mosaiksteinchen in einem Gesamtkonzept, bei dem mehr als 3300 Betriebe in ganz Bremen berücksichtigt werden. Seit der letzten Einzelhandelserhebung 2009 verzeichneten die Planer in Borgfeld ein Einzelhandelswachstum von zehn Prozent. Die Stadt Bremen passt das Nahversorgungskonzept deshalb regelmäßig an. Da es sich um ein Konzept mit Auswirkungen auf die einzelnen Stadtteile handelt, werden die Ortsämter und die Ortspolitik in den Prozess eingebunden. Der Borgfelder Beirat hat bis Ende März Zeit, den vorläufigen Entwurf zu kommentieren.